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Analistten Bitcoin’de Yeni Dip Dalışı Hazırlığı Uyarısı!

Tecrübeli kripto para analisti ve trader'ı Jason Pizzino, en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) son bir dip dalışı yapacağı öngörüsünde bulunarak yatırımcıları uyardı.
12:50
21 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Jason Pizzino, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) son bir dip dalışı yapacağı öngörüsünde bulunarak yatırımcıları uyardı.

BTC’de Yeni Dip Dalışı Hazırlığı

Kripto para analisti Jason Pizzino, son analiz videosunda 275 binden fazla YouTube abonesine Bitcoin’in klasik bir ikili dip modelini takip etmede başarısız olabileceği sinyali verdiğini ve şimdi yeni bir dip dalışı yapmaya hazır göründüğünü belirterek şunları söyledi:

İkili dip için böyle bir sinyal aldığınızda bunun geçersiz olduğunu söylenebilir. Fiyat dip seviyenin (18 bin 600 dolar) altına düşerek aşağı yönde bir kırılım yapacak olursa ikili dip geçersiz olacak. Bu genellikle daha düşük fiyatların görüleceği anlamına gelir. Şu anki en düşük dip fiyat olan 18 bin 600 doların çok daha altında düşük fiyatlar gelebilir.

Kripto para analisti BTC için yeni bir düşüş öngörüsünde bulunsa da düzeltmenin yılın Ocak-Haziran ayları arasında görüldüğü kadar sert olmayacağına inanıyor. Ayrıca Bitcoin fiyatı için gerçekten dibe vuracağı bir aralık da veriyor:

Piyasa duyarlılığının ne yaptığına her zaman çok, çok, çok yakından dikkat ediyoruz ve piyasa duyarlılığı şu anda korku tarafında hareket ediyor. Yani fiyattaki düşüş çok sert olmayabilir. Belki 13 bin, 14 bin, 15 bin, 16 bin dolara düşebilir ancak ancak duygu açısından aşırılık olacak. İnsanlar aşağı hareket konusunda gerçekten çok kötü hissedecekler. Ama ABD doları değeri açısından baktığınızda, düşüş yolunda çok daha büyük bir ABD doları hareketi gördük. Şu an için Kasım 2021 ila Ocak 2022 ya da Mart 2022 ila Haziran 2022 arasındaki gibi bir düşüş beklemiyorum.

Bitcoin Fiyatında Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre yazım sırasında kaydettiği yüzde 2,22 düşüşle 18 bin 906 dolardan işlem görüyor. Fed’in bugün TSİ 21.00’da açıklayacağı kritik faiz kararı öncesi yönünü aşağıya çeviren BTC’nin toplam piyasa değeri 362.5 milyar dolarda. Öte yandan kripto para piyasalarından son 24 saatte yüzde 2,18 oranında para çıkışı olduğu ve toplam piyasa değerinin 920 milyar dolara düştüğü görülüyor.

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