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Dikkat! ABD’den 2 Altcoin’e Büyük Darbe Geliyor: Yasak Kapıda!

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, ABD'li yetkililer de daha sıkı önmeler almaya devam ediyor.
15:10
21 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, ABD’li yetkililer de daha sıkı önmeler almaya devam ediyor.

New York Mahkemesi: Tether’e Soruşturma!

New York mahkemesi, Tether‘e USDT desteğini ve genel olarak mekanizmasını gösteren finansal kayıtlarını sağlamasını emretti. Emire göre Tether, şirket tarafından üretilen herhangi bir kripto para biriminin veya stablecoin’in işlemlerinin ve transferinin tüm kayıtlarını ve “genel defterler, bilançolar, gelir tabloları, nakit akış tabloları ve kar ve zarar tabloları gibi diğer belgeleri mahkemeye verecek. Tether ayrıca Bittrex, Bitfinex ve Poloniex’teki hesapları hakkında da bilgi verkem zorunda. Tether, mahkemenin talebinin radikal ve külfetli olduğunu söyleyerek emre karşı çıktı, ancak Yargıç Katherine Polk Failla aynı fikirde değildi.  Yargıca göre, hem yatırımcın koruması hem de ABD yasalarına uyum açısından bu belgeler kritik önem teşkil ediyor.

 Mahkeme tarafından gönderilen belgede, Tether‘in stablecoin’i USDT’nin yasaların gerektirdiği gibi destEklenmediği ve gerçekleşen işlemlerin “piyasayı şişirmek için stratejik olarak zamanlandığı” iddia edildi. Emir, Tether ve Bitfinex’i kripto para piyasasını manipüle ederek yatırımcıları zarara uğratatmakla suçlayan bir davayla bağlantılı. Davacılar, Tether’in USDT desteği hakkında yalan söylediğini ve stabLEcoin’in Bitcoin (BTC) satın almak için kullanıldığını, kripto piyasasını şişirdiğini ve nihai çöküşe neden olduğunu iddia etti. Davacılara göre Tether, kripto para piyasasına 1 trilyon doların üzerinde zarar verdi. Tether, an itibariyle yorum talebine yanıt vermedi.

Bloomberg: TerraUSD Gibi Stablecoin’ler Yasaklanabilir

Önümüzdeki hafta, ABD Finansal Hizmetler Komitesi, stablecoin’leri düzenleyen yasayı oylayacak. Ayrıntılara göre tasarı, TerraUSD gibi algoritmik stabilcoinler için iki yıllık bir yasak öneriyor.  Tasarı ayrıca, bankaların ve banka dışı kuruluşların yerleşik prosedürlere dayalı olarak stablecoin ihraç etmelerine de izin verecek. TerraUSD , bu yılın başlarında Mayıs meydana gelen çöküş sonrası, yatırımcının 40 milyar dolarına mal oldu. O zamandan beri, düzenleyiciler teminatlandırılmış stablecoin’leri yakından izliyorlar.

Bloomberg tarafından alınan kopyaya göre, yasa tasarısının en son versiyonu, yeni “teminatlandırılmış stabilcoinler” üretmenin ve ihraç etmenin yasa dışı olacağını belirtiyor. Ayrıca stablecoin’ler için yeni bir tanım, devreye girecek. Açıklamaya göre, stablecoin’ler için “dönüştürülebilir, itfa edilebilir veya sabit bir değer karşılığında yeniden satın alınabilecek şekilde pazarlanır” gibi tanımlar hayata geçecek. Buna, değerlerini korumak için yalnızca diğer kripto paralara dayanan stablecoin’ler de dahil.

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