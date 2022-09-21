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2022 yılı kripto para birimleri için pek iyi geçmiyor. Hem koronavirüsün devam eden etkisi hem enflasyonun yükselmesi hem Rus – Ukrayna savaşı gibi negatif durumların etkisini kripto para birimleri üzerinde de görüyoruz. Bununla birlikte tabii ki piyada sadece düşüş yaşanmıyor, ayı piyasalarında her zaman gördüğümüz gibi yukarı yönlü hamlelere de şahit oluyoruz. Buna ek olarak analistler ve yatırımcılar 2021 yılı yavaş yavaş sona ererken 2023 yılına odaklanmış durumda. Analistlerin 2023 yılında iyi performans sergileyebileceğini düşündüğü altcoin’lere bir göz atalım…

Ethereum (ETH): Ethereum‘un fiyatı, Merge yükseltmesinin başarılı bir şekilde uygulanmasından sonra düşüşe geçti. Ancak öncesinde ETH fiyatında gözle görülür bir yükseliş yaşanmıştı. Analistler ise bu durumu “ söylentiyi al haberi sat” hamlesi olarak yorumluyor. Buna ek olarak uzun vadede Merge’ün artılarının çok fazla olacağı düşünülüyor ve bu sebeple de analistler 2023 yılında ETH’un iyi performans sergileyeceğini düşünüyor. ETH yazının kaleme alındığı sırada 1.337 dolarda işlem görüyor.

Ripple (XRP) : XRP oldukça uzun zamandır en büyük ilk on kripto para birimi arasında yer alıyor. Buna ek olarak Ripple yaklaşık iki yıldır SEC’in açmış olduğu dava ile meşgul ve dava sürecinin fiyatı baskıladığı aşikar. Analistler ve uzman isimler 2023 yılında SEC davasının sonuçlanmasını bekliyor ve bu sebeple de XRP fiyatında gelecek yıl yukarı yönlü hamlelerin olabileceği ifade ediliyor. XRP yazının kaleme alındığı sırada 0,40 dolarda işlem görüyor.

: XRP oldukça uzun zamandır en büyük ilk on kripto para birimi arasında yer alıyor. Buna ek olarak Ripple yaklaşık iki yıldır SEC’in açmış olduğu dava ile meşgul ve dava sürecinin fiyatı baskıladığı aşikar. Analistler ve uzman isimler 2023 yılında SEC davasının sonuçlanmasını bekliyor ve bu sebeple de XRP fiyatında gelecek yıl yukarı yönlü hamlelerin olabileceği ifade ediliyor. yazının kaleme alındığı sırada 0,40 dolarda işlem görüyor. Cardano (ADA): Cardano, piyasadaki en iyi kripto para birimlerinden bazıları ile birlikte popüler bir yatırım varlığı olmaya devam ediyor. ADA tokeni oldukça değişken olsa da, yeni Vasil yükseltmesi yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Analistlere göre 2023 yılında yeni yükseltmenin etkileri daha net bir şekilde görülebilir ve bu da ADA fiyatının yukarı yönlü hamle yapmasını sağlayabilir. ADA yazının yayına hazırlandığı sırada 0,44 dolardan işlem görüyor.

Binance Coin (BNB) : Uzmanlar, BNB’yi önümüzdeki yıllarda büyümesi öngörülen uzun vadeli etkili bir yatırım olarak görüyor. Piyasa değeri bakımından en büyük borsa coin’i olan BNB’nin performansı belli ölçüde Binance borsasına da bağlı. Uzman isimler Binance’in attığı adımların uzun vadede BNB coin fiyatını etkileme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. BNB yazının kaleme alındığı sırada 266 dolardan işlem görüyor.

: Uzmanlar, BNB’yi önümüzdeki yıllarda büyümesi öngörülen uzun vadeli etkili bir yatırım olarak görüyor. Piyasa değeri bakımından en büyük borsa coin’i olan BNB’nin performansı belli ölçüde Binance borsasına da bağlı. Uzman isimler Binance’in attığı adımların uzun vadede coin fiyatını etkileme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. BNB yazının kaleme alındığı sırada 266 dolardan işlem görüyor. Decentraland (MANA) : Metaverse ekosistemi büyümeye başladığından bu yana Decentraland en ilgi çeken platformlardan biri oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük metaverse coin’ler arasında yer alan MANA ise bu büyümeden payına düşeni aldı. Analistler piyasada yeniden ralli başladığında metaverse coin’lerin başı çekebileceğine inanıyor ve bu sebeple MANA fiyatının 2023 yılında iyi performans sergilemesi bekleniyor.

: Metaverse ekosistemi büyümeye başladığından bu yana Decentraland en ilgi çeken platformlardan biri oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük metaverse coin’ler arasında yer alan ise bu büyümeden payına düşeni aldı. Analistler piyasada yeniden ralli başladığında metaverse coin’lerin başı çekebileceğine inanıyor ve bu sebeple MANA fiyatının 2023 yılında iyi performans sergilemesi bekleniyor. Polkadot (DOT): Bazı uzman isimler Polkadot’u bugün kripto alanındaki en güvenli ve yenilikçi ağlardan biri olarak görüyor. Bu nedenle analistler, DOT tokeninin 2023’te iyi performans sergileyeceğini düşünüyor. Özellikle 2023 yılında yaşanması muhtemel bir ralli sırasında Web3 token’larının ilgi görmesinin olası olduğu ifade ediliyor. Bir Web3 coin olarak da nitelendirilen DOT yazının kaleme alındığı sırada 6,30 dolardan işlem görüyor.

Solana (SOL) : Solana’nın ağ kesintileri yatırımcılar için büyük bir endişe kaynağı oldu. Bununla birlikte, Ethereum’u gölgede bırakmayı amaçlayan en hızlı blok zincir ağlarından biri olarak tanımlanıyor. Analistler Merge sonrasında Ethereum rakibi platformların güç kazanabileceğini düşünüyor ve SOL de onlardan biri SOL yazının yayına hazırlandığı sırada 31 dolardan işlem görüyor.

: Solana’nın ağ kesintileri yatırımcılar için büyük bir endişe kaynağı oldu. Bununla birlikte, Ethereum’u gölgede bırakmayı amaçlayan en hızlı blok zincir ağlarından biri olarak tanımlanıyor. Analistler Merge sonrasında Ethereum rakibi platformların güç kazanabileceğini düşünüyor ve SOL de onlardan biri yazının yayına hazırlandığı sırada 31 dolardan işlem görüyor. Dogecoin (DOGE): Piyasa değeri bakımından en büyük meme token olan DOGE 2021 yılında yaşadığı performans ile büyük ilgi gördü ve bu bir itici güç haline geldi. Bununla birlikte DOGE geliştiricileri de ekosistem üzerinde çalışıyor ve 2021 yılındaki gibi %1.000’lik artışlar görülmesi artık pek olası olmasa da analistler DOGE’nin 2023 yılında artış yaşayabileceğine inanıyor. DOGE yazının yayına hazırlandığı sırada 0,0586 dolardan işlem görüyor.

Shiba Inu (SHIB): Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci meme token olan SHIB, bir DOGE rakibi olarak piyasaya sürüldü ve yükseliş döneminde DOGE’den daha iyi performans gösterdiği dönemler oldu. Bunun yanında Shiba ekibinin geliştirmelerine devam etmesi ve metaverse alanına adım atmış olması 2023 beklentilerinin artmasını sağlıyor. SHIB yazının kaleme alındığı sırada 0,000010 dolardan işlem görüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.