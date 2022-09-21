Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

Meme Coin’lerde Son Durum: DOGE, SHIB, FLOKI ve BABYDOGE

Popüler meme token’lar ola Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Floki Inu (FLOKI) ve Baby Dogecoin’deki (BABYDOGE) son durumlara göz atalım…
16:48
21 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birim Bitcoin (BTC) 20.000 dolar altında ilerlemeye ve piyasalarda belirsizlik durumu devam ederken meme token’larda da piyasaya ile doğru orantılı bir yön izlendiğini görüyoruz. Piyasanın popüler meme token’ları olan Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Floki Inu (FLOKI) ve Baby Dogecoin’deki (BABYDOGE) son durumlara bir göz atalım…

DOGE ve SHIB

7,7 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük meme token konumunda bulunan DOGE, yazının kaleme alındığı sırada 0,0587 dolardan işlem görüyor. Son 1 haftada %3,5 gibi bir geri çekilme yaşamış olan DOGE’nin son 1 ayda da %12’nin üzerinde düşmüş olduğu görülüyor.

Analistlere göre grafikler değerlendirildiğinde şu anda DOGE için 0,05588 dolar bir destek seviyesi olarak işlem görürken 0,0655 doların direnç seviyesi olarak işlem gördüğü ifade ediliyor. Bu noktada analistler DOGE’nin genel kripto para piyasası ile birlikte hareket ettiğini ve bir yükseliş için öncelikle Bitcoin’in 20.000 doları aşması gerektiğini düşünüyor.

Buna ek olarak piyasa değeri bakımından en büyük ikinci meme token olan Shiba yazının yayına hazırlandığı sırada 0,000010 dolardan işlem görüyor. Son 1 ay içinde %13 oranında gerileyen SHIB son 1 haftada da %19 oranında geri çekilme yaşadı.

Grafiklere göre Shiba şu anda önemli bir destek seviyesi olan 0,000010 dolara oldukça yakın işlem görüyor. Yukarı yönde ilk direnç seviyesinin ise 0,000013 dolar olduğu ifade ediliyor. Bu aralıkta ise analistlere göre 0,000012 dolar bir direnç olarak çalışabilir.

FLOKI ve BABYDOGE

2021 yılında yaşadığı yükseliş ile dikkatleri üzerine çeken bir meme token da FLOKI. FLOKI yazının kaleme alındığı sırada 0.000007929 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yaklaşık olarak %2 düşüş yaşayan FLOKI, tüm zamanlar rekorunu 4 Kasım 2021’de 0,0003437 dolar ile kırmıştı.

Buna ek olarak BABYDOGE de dikkat çeken meme tokenlar arasında yer alıyor. Yazının kaleme alındığı sırada 0.000000001164 dolardan işlem gören meme token’ın son 24 saat içinde %2,5 oranında yükseldiği görülüyor. BABYDOGE tüm zamanlar rekorunu 4 tammuz 2021 tarihinde 0.00000002 dolar ile kırmıştı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
İlgili Yazılar
LUNA ve LUNC Fiyatları İçin Sırada Ne Var? Beklenen Hamle Geldi!
LUNA ve LUNC Fiyatları İçin Sırada Ne Var? Beklenen Hamle Geldi!
Londra Merkezli Bankadan Dogecoin (DOGE), Solana (SOL) ve 27 Altcoin’e Destek!
Londra Merkezli Bankadan Dogecoin (DOGE), Solana (SOL) ve 27 Altcoin’e Destek!
2022’de Sona Yaklaşıyoruz: Bu 9 Altcoin 2023’ün Yıldızı Olabilir!
2022’de Sona Yaklaşıyoruz: Bu 9 Altcoin 2023’ün Yıldızı Olabilir!
Ripple Avukatından Önemli Açıklama: Gelecek 2 Ay İçinde..!
Ripple Avukatından Önemli Açıklama: Gelecek 2 Ay İçinde..!
Dikkat! Yatırımcı Yeni Listelenen 3 Altcoin’e Yöneldi! İşte İnanılmaz Rakamlar!
Dikkat! Yatırımcı Yeni Listelenen 3 Altcoin’e Yöneldi! İşte İnanılmaz Rakamlar!
Bitcoin’de Kader Günü: 2 Uzmandan Bloomberg’e Kritik Açıklamalar!
Bitcoin’de Kader Günü: 2 Uzmandan Bloomberg’e Kritik Açıklamalar!
SICAK GELİŞME: Binance’dan 2 Altcoin için Vadeli İşlem Müjdesi!
SICAK GELİŞME: Binance’dan 2 Altcoin için Vadeli İşlem Müjdesi!
Terra Classic’te (LUNC) Beklenen Müjde Geldi! İşte Yeni Fiyat Hedefi!
Terra Classic’te (LUNC) Beklenen Müjde Geldi! İşte Yeni Fiyat Hedefi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022