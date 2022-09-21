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Lider kripto para birim Bitcoin (BTC) 20.000 dolar altında ilerlemeye ve piyasalarda belirsizlik durumu devam ederken meme token’larda da piyasaya ile doğru orantılı bir yön izlendiğini görüyoruz. Piyasanın popüler meme token’ları olan Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Floki Inu (FLOKI) ve Baby Dogecoin’deki (BABYDOGE) son durumlara bir göz atalım…

DOGE ve SHIB

7,7 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük meme token konumunda bulunan DOGE, yazının kaleme alındığı sırada 0,0587 dolardan işlem görüyor. Son 1 haftada %3,5 gibi bir geri çekilme yaşamış olan DOGE’nin son 1 ayda da %12’nin üzerinde düşmüş olduğu görülüyor.

Analistlere göre grafikler değerlendirildiğinde şu anda DOGE için 0,05588 dolar bir destek seviyesi olarak işlem görürken 0,0655 doların direnç seviyesi olarak işlem gördüğü ifade ediliyor. Bu noktada analistler DOGE’nin genel kripto para piyasası ile birlikte hareket ettiğini ve bir yükseliş için öncelikle Bitcoin’in 20.000 doları aşması gerektiğini düşünüyor.

Buna ek olarak piyasa değeri bakımından en büyük ikinci meme token olan Shiba yazının yayına hazırlandığı sırada 0,000010 dolardan işlem görüyor. Son 1 ay içinde %13 oranında gerileyen SHIB son 1 haftada da %19 oranında geri çekilme yaşadı.

Grafiklere göre Shiba şu anda önemli bir destek seviyesi olan 0,000010 dolara oldukça yakın işlem görüyor. Yukarı yönde ilk direnç seviyesinin ise 0,000013 dolar olduğu ifade ediliyor. Bu aralıkta ise analistlere göre 0,000012 dolar bir direnç olarak çalışabilir.

FLOKI ve BABYDOGE

2021 yılında yaşadığı yükseliş ile dikkatleri üzerine çeken bir meme token da FLOKI. FLOKI yazının kaleme alındığı sırada 0.000007929 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yaklaşık olarak %2 düşüş yaşayan FLOKI, tüm zamanlar rekorunu 4 Kasım 2021’de 0,0003437 dolar ile kırmıştı.

Buna ek olarak BABYDOGE de dikkat çeken meme tokenlar arasında yer alıyor. Yazının kaleme alındığı sırada 0.000000001164 dolardan işlem gören meme token’ın son 24 saat içinde %2,5 oranında yükseldiği görülüyor. BABYDOGE tüm zamanlar rekorunu 4 tammuz 2021 tarihinde 0.00000002 dolar ile kırmıştı.