Her şey düşündüğümüzden çok daha farklı şekillenebilir. Popüler isim son derece kritik birkaç detaya dikkat çekti.

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Risk piyasaları Federal Rezerv’in şahin duruşu nedeniyle iyi günler yaşamıyor. Genel olarak 2022 yılı zorlayıcıydı. Ancak henüz bitmiş değil. Kripto paraların ciddi kayıplar yaşamasına neden olan ve dev kripto şirketlerinin iflasını tetikleyen sıkılaşma politikası bugün önemli bir dönüm noktasında olabilir. Akşam Fed faiz kararını açıklayacak ve Powell geleceğe dair beklentilerini paylaşacak. Peki kripto paralar ne zaman yükselecek?

Kripto Paralar Daha Fazla Düşmeyecek

Ethereum’u Merge bile kurtaramadı ve kripto paraların kümülatif değeri kritik 900 milyar dolar eşiğinde bulunuyor. Yatırımcılar tedirgin çünkü 1 trilyon doların altında geçirilen her gün daha da dibe gitmemize neden oluyor. Kripto pazarındaki mevcut durgunluk Federal Rezerv’den kaynaklanıyor. Son gelen enflasyon verisi Fed’in şahin görünümünü destekledi. Piyasa alışılmadık derecede büyük bir 100 baz puanlık artışla fiyatlandı.

Northman Trader’ın kurucusu Sven Henrich, piyasanın şimdiden %4,5 veya üzerinde bir faiz oranıyla fiyatlandığına inanıyor. Ancak Fed’in asla bu seviyelere ulaşamayacağına inanmak için nedenler var. Daha önce de duyurduğumuz gibi Jerome Powell, selefi Paul Volcker tarafından tecrübe edilen kötü bir yolu deniyor. Volcker, ekonomiyi resesyona sokma pahasına bile, enflasyona karşı son derece şahin bir tavır aldı. Ancak Henrich, iki durum arasındaki farka dikkat çekiyor. Volcker‘ın faiz artışları ABD borcunun GSYİH’nın %30’u olduğu bir zamanda geldi. Peki ya şu an? Bu veri tam %125 seviyesinde bulunuyor. Daha da önemlisi, Volcker, durgunlukla mücadele etmek için çekirdek enflasyon hala %10’un üzerindeyken faizleri düşürmek zorunda kaldı.

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?

ABD teknik olarak resesyona girdi ve üçüncü çeyrekte de negatif büyüme açıklanırsa bu ekonomisi için hiç iyi olmayacak. Artan enflasyonun üzerine işsizliğin de eklenmesi, ABD’yi çıkmaza sürükleyecektir. Doğal olarak doların daha az değerli hale gelmesi için Fed er ya da geç düğmeye basacak.

Sonuç olarak Fed, hali hazırda piyasa tarafından fiyatlanan seviyelere muhtemelen ulaşamadan ayağını gazdan çekmek zorunda kalacak. Bu durum kripto paraların yeniden yükselişini başlatacak. Ne azından Henrich böyle düşünüyor. Peki ama kripto paralar ne zaman yükselecek? Büyük ihtimalle 2023 ilk çeyreğe kadar Fed’in pes ettiğini görebiliriz.