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Kripto Paralarda Düşüş Bitti Mi? Dan Morehead Cevapladı!

Popüler yatırımcı ve analist kripto paraların yönüyle alakalı önemli bir görüş paylaştı. Düşüş bitti mi?
19:35
21 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcılar kripto para piyasalarıyla yakından ilişkili fon yöneticilerinin görüşlerini fazlasıyla önemsiyor. Dan Morehead bunlardan biridir. Kripto paraların güncel durumu ve dip arayışıyla ilgili önemli açıklamalar yapan yönetici adeta yürekle su serpti. Peki kripto paralarda büyük düşüşlerin sonuna geldik mi? Yatırımcıları neler bekliyor?

Kripto Paralarda Düşüş Bitti Mi?

Pantera Capital’in CEO’su Dan Morehead, mevcut ayı döngüsünün dört aydır aşamalı olarak geçildiğini iddia ediyor. Çarşamba günü CNBC’ye konuşan Morehead, kripto gibi yıkıcı şeylerin önümüzdeki on yılda yaşantımızı birçok yönden değiştireceğini düşünüyor. Morehead tam olarak şunları söyledi;

“35 yıldır döngülerde yatırımlar yapıyorum. Döngüleri izliyorum, bence kripto para piyasaları artık en kötü günleri geride bıraktı. Döngünün en kötü aşamasını geçtik”.

Pantera CEO’su, blockchain‘in önümüzdeki dört ila beş yıl içinde onu kullanan potansiyel olarak milyarlarca insana ulaşacağını söyledi. Pazar böyle bir seviyeye büyürse, talep ve arz dinamikleri kripto para birimlerinin fiyatlarını belirleyecektir. Bugün farklı bir kripto yatırımcısı da Fed’in yakın zamanda frene basmak zorunda kalacağından bahsetti. Eğer resesyon endişesi Federal Rezerv’i korkutabilirse yatırımcılar artık rahat bir nefes alabilir.

Bitcoin (BTC)

İlk ve piyasa değerine göre en büyük kripto para olan Bitcoin (BTC) yazı hazırlandığı sırada Fed’in gerginliğini üzerinde hissediyor. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 19.255 dolarda ve bugün 19.600 direncine doğru hareketi başarısızlıkla sonuçlandı. Fed’in açıklayacağı faiz kararı fiyatın yönünde belirleyici olacak. Eğer 75bp artış gelirse muhtemelen seyir yatay veya aşağıya olur, 50bp gelirse net yukarı ve son olarak 100bp artış olursa net biçimde aşağıya giden bir Bitcoin göreceğiz.

Ayı piyasalarının en kötü günlerini geride bırakmış olma ihtimali güzel. Ancak son birkaç büyük fiyat hareketini doğru tahmin eden Capo takma isimli analist fiyatın yönüyle alakalı şunları söylüyor;

“Öncelikle 20.300 ve burası aşılırsa 23.000 dolara kadar yeni bir yerel zirve göreceğiz. Buradan asıl hedeflediğim büyük dibe 14.000 dolar le 16.000 dolar arasındaki bölgeye ineceğiz”.

Bu gerçekten ürkütücü ve yatırımcıların 21:00 itibariyle açıklanacak karara karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Volatilite son derece yüksek olacağı için temkinli olmakta fayda var.

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