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Kripto para piyasaları 1 triyon doların altında ve en az Fed kadar düzenleyici riskler de piyasaları baskılamaya devam ediyor. Kurumsal yatırımcıların kripto paralara daha büyük girişler yapabilmesi için yasal çerçevenin net biçimde oluşması gerekiyor. Ancak hem AB hem de ABD henüz net bir yasal zemin oluşturmadı. Peki AB düzenlemesindeki sızıntı neler söylüyor?

AB Kripto Para Düzenlemesi

Henüz sızdırılan kripto varlıkları (MiCA) düzenlemesi taslağındaki bilgiler son derece dikkat çekici, Avrupa Birliği özellikle ABD dolarına sabitlenmiş stablecoinlerle ilgili sınırlamaları azaltmayı planlıyor olabilir. Dijital varlık endüstrisi lobicileri, Avrupa’da kripto para yatırımı için istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini savundukları yasaklayıcı dilden endişeleniyordu. Bu taslak resmi olarak duyurulduğunda korkular bir nebze alacak ve özellikle stablecoin konusundaki FUD bir miktar gevşeyecek.

Stablecoinler için hükümlerin Ocak 2024’te, hükümlerin geri kalanının ise Haziran 2024’te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Blockchain for Europe lobi grubu düzenleyici işler başkanı Tommaso Astazi şunları söyledi;

“Avrupa’daki kripto para yatırımcıları zor günler yaşayabilir. Kripto para piyasasında stablecoinlerin yeri büyük ve son derece önemli, AB stablecoinlere katı sınırlamalar getirmemeli”.

Mevzuat daha çok stablecoin’lere ve diğer dijital varlıklara yapılan yatırımlara odaklanıyor.

ABD Kripto Para Düzenlemesi

Amerika Birleşik Devletleri de henüz kripto paralar konusunda net bir düzenleyici çerçeve ortaya koymadı. Ancak çeşitli devlet kurumları kendi yetki alanlarında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Tornado Cash’in yaptırım listesine alınması, CFTC ve SEC’in bazı kripto para girişimlerine açtığı agresif davalar bunlara örnek verilebilir. Hatta Coinbase ve OpenSea gibi kripto şirketlerine de kritik insider trading davaları da açıldı. Bugüne kadar kripto dolandırıcılarına ve ponzilere açılan davalara aşinaydık ancak ABD’li kurumlar kripto alanında tecrübelendikçe davalar da çeşitleniyor.

Son olarak SEC, lan Balina isimli bir kripto para fenomenine “gizli reklam” yoluyla onu takip edenleri zarar ettirecek yönlendirmeler yaptığı gerekçesiyle dava açtı. Devam eden SEC ve Ripple Labs arasındaki mücadeleleri de hepimiz biliyoruz.

Şimdilik LUNA ve TerraUSD iflası sonrasında Yellen ve diğer yetkililerinin stablecoin düzenlemesi çağrıları karşılıksız kaldı. ABD hali hazırda stablecoin ihraççısı şirketlerin bankalara benzer yükümlülüklerin altına girmesini istiyor.