Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

  • CoinTürk
  •   Son Dakika: Fed Faiz Kararını Açıkladı! Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?

Son Dakika: Fed Faiz Kararını Açıkladı! Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?

Fed'in faiz kararı biraz önce belli oldu. Karara ilişkin kritikte detayları bu sayfadan takip edebilirsiniz.
21:00
21 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Uzun süredir beklenen faiz kararının açıklanacağı saat nihayet geldi çattı. Kripto para yatırımcıları bu habere odaklanmıştı. Fed bugün 21:00’da faiz kararını açıkladı. 2022 yılı itibariyle sıkılaşma politikasına geçen ve faizleri artırmaya başlayan Federal Rezerv aylardır piyasanın düşüşüne neden oluyor. Peki faiz kararı ne oldu?

Fed Faiz Kararını Açıkladı

21:00’da duyurulan faiz kararı 75bp artışa işaret ediyor. Kripto para yatırımcılarının beklentisi de bu toplantıda faiz artışının pas geçilmeyeceği yönündeydi. Nitekim Jackson Hole Konferansında Fed Başkanı Powell aşırı şahin duruşuyla dikkat çekmişti. Piyasadaki en büyük beklenti ABD’nin ön seçimlere girmesiyle birlikte Fed’in gazdan ayağını çekmesiyle birlikte rahatlama yönündeydi. Ancak Powel “siyaset kararlarımıza yön veremeyecek” açıklamasını yaptı ve kapıyı kapattı.

Açıklanan faiz kararının ardından duyuruda dikkat çeken önemli bazı detaylar var. Bunları anlık olarak paylaşıyor olacağız. Detaylar geldikçe buradan hızlıca takip edebilirsiniz.

  • 75bp faiz artışı yapıldı.
  • 2023’te %4,6, 2024’te %3,9 bekleniyor.
  • Faiz kararı 12 üyenin oy birliği ile alındı.
  • Enflasyonu %2 hedefine düşürmekte kararlıyız ve tehditlerin farkındayız.
  • Pandemi ile ilgili dengesizlikler ve artan gıda, enerji fiyatları devam eden yüksek enflasyonu besliyor.
  • Bir Fed yetkilisine göre ABD GSYİH 2023 yılında daralacak.
  • 2022 yılının sonuna kadar (Kasım ve Aralık toplantısı) en az 1 adet 75bp artış bekleniyor.
  • 2024 yılına kadar faiz düşüşü beklenmiyor.
  • GSYİH büyümesi için 2023 beklentisi %1,2 (önceki %1,7)
  • GSYİH büyümesi için 2022 beklentisi %0,2 (önceki %1,9)
  • GSYİH büyümesi için 2024 beklentisi %1,7 (önceki %1,9)
  • GSYİH büyümesi için 2025 beklentisi %1,8 (önceki %1,8)
  • Güçlü istihdam artışı ve düşük işsizlik oranı gözlendi.

Kripto Paralar Son Durum

Fed faiz kararını açıkladıktan sonra Bitcoin (BTC) fiyatı 19.956 dolara tırmandı ve aniden 19.000 doların üzerine çıktı. Gün boyun yaptığımız “her iki yöne yüksek volatilite” uyarısının bir kez daha ne kadar önemli olduğunu gördük. Yüksek kaldıraç oranıyla pozisyon açan yatırımcılar her iki yönde tasfiye edildi. Yazı hazırlandığı sırada 18.900 dolardan alıcı bulan Bitcoin fiyatı 20.000 dolar sınırından döndü ve 18.666 dolara kadar indi.

Fed beklendiği üzere geri adım atmadı. Ancak olumlu gelişme 100bp’lik sürprizle karşılaşmamız olmamızdır. Piyasa bir süredir 100bp artışa hazırlandığı için ilerleyen saatlerde Bitcoin ve kripto paralarda genel bir toparlanma görebiliriz. Bitcoin için yerel zirve 20.300-20.600 veya 22.500-23.000 dolar aralığında olacaktır. Şimdilik Powell tarafından yapılacak açıklamaların yakından izlenmesi gerekiyor. Powell’ın konuşması 21:30’da başlayacak ve anlık olarak önemli satış başlarını paylaşacağız.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
İlgili Yazılar
Son Dakika: JPMorgan’dan Şok Bitcoin (BTC) ve Kripto Para Yorumu!
Son Dakika: JPMorgan’dan Şok Bitcoin (BTC) ve Kripto Para Yorumu!
Dev Kripto Para Borsasının CEO’su İstifa Ediyor! Şok Ayrılığın Gerekçesi!
Dev Kripto Para Borsasının CEO’su İstifa Ediyor! Şok Ayrılığın Gerekçesi!
Son Dakika: Powell Konuşuyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Son Dakika: Powell Konuşuyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Avrupa Birliğinin Kripto Para Düzenlemesi Sızdı! Bu Altcoinlere Dikkat!
Avrupa Birliğinin Kripto Para Düzenlemesi Sızdı! Bu Altcoinlere Dikkat!
Kripto Paralarda Düşüş Bitti Mi? Dan Morehead Cevapladı!
Kripto Paralarda Düşüş Bitti Mi? Dan Morehead Cevapladı!
Fed Öncesi Kripto Paraların Son Durumu! Finans Devleri Ne Diyor?
Fed Öncesi Kripto Paraların Son Durumu! Finans Devleri Ne Diyor?
Kripto Paraların Ne Zaman Yükseleceğini Açıkladı! İşte Argümanları!
Kripto Paraların Ne Zaman Yükseleceğini Açıkladı! İşte Argümanları!
Emlak Kralı Hong Konglu Milyarderin 200 Milyon Dolarlık Kripto Para Hazırlığı!
Emlak Kralı Hong Konglu Milyarderin 200 Milyon Dolarlık Kripto Para Hazırlığı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022