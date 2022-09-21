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Uzun süredir beklenen faiz kararının açıklanacağı saat nihayet geldi çattı. Kripto para yatırımcıları bu habere odaklanmıştı. Fed bugün 21:00’da faiz kararını açıkladı. 2022 yılı itibariyle sıkılaşma politikasına geçen ve faizleri artırmaya başlayan Federal Rezerv aylardır piyasanın düşüşüne neden oluyor. Peki faiz kararı ne oldu?

Fed Faiz Kararını Açıkladı

21:00’da duyurulan faiz kararı 75bp artışa işaret ediyor. Kripto para yatırımcılarının beklentisi de bu toplantıda faiz artışının pas geçilmeyeceği yönündeydi. Nitekim Jackson Hole Konferansında Fed Başkanı Powell aşırı şahin duruşuyla dikkat çekmişti. Piyasadaki en büyük beklenti ABD’nin ön seçimlere girmesiyle birlikte Fed’in gazdan ayağını çekmesiyle birlikte rahatlama yönündeydi. Ancak Powel “siyaset kararlarımıza yön veremeyecek” açıklamasını yaptı ve kapıyı kapattı.

Açıklanan faiz kararının ardından duyuruda dikkat çeken önemli bazı detaylar var. Bunları anlık olarak paylaşıyor olacağız. Detaylar geldikçe buradan hızlıca takip edebilirsiniz.

75bp faiz artışı yapıldı.

2023’te %4,6, 2024’te %3,9 bekleniyor.

Faiz kararı 12 üyenin oy birliği ile alındı.

Enflasyonu %2 hedefine düşürmekte kararlıyız ve tehditlerin farkındayız.

Pandemi ile ilgili dengesizlikler ve artan gıda, enerji fiyatları devam eden yüksek enflasyonu besliyor.

Bir Fed yetkilisine göre ABD GSYİH 2023 yılında daralacak.

2022 yılının sonuna kadar (Kasım ve Aralık toplantısı) en az 1 adet 75bp artış bekleniyor.

2024 yılına kadar faiz düşüşü beklenmiyor.

GSYİH büyümesi için 2023 beklentisi %1,2 (önceki %1,7)

GSYİH büyümesi için 2022 beklentisi %0,2 (önceki %1,9)

GSYİH büyümesi için 2024 beklentisi %1,7 (önceki %1,9)

GSYİH büyümesi için 2025 beklentisi %1,8 (önceki %1,8)

Güçlü istihdam artışı ve düşük işsizlik oranı gözlendi.

Kripto Paralar Son Durum

Fed faiz kararını açıkladıktan sonra Bitcoin (BTC) fiyatı 19.956 dolara tırmandı ve aniden 19.000 doların üzerine çıktı. Gün boyun yaptığımız “her iki yöne yüksek volatilite” uyarısının bir kez daha ne kadar önemli olduğunu gördük. Yüksek kaldıraç oranıyla pozisyon açan yatırımcılar her iki yönde tasfiye edildi. Yazı hazırlandığı sırada 18.900 dolardan alıcı bulan Bitcoin fiyatı 20.000 dolar sınırından döndü ve 18.666 dolara kadar indi.

Fed beklendiği üzere geri adım atmadı. Ancak olumlu gelişme 100bp’lik sürprizle karşılaşmamız olmamızdır. Piyasa bir süredir 100bp artışa hazırlandığı için ilerleyen saatlerde Bitcoin ve kripto paralarda genel bir toparlanma görebiliriz. Bitcoin için yerel zirve 20.300-20.600 veya 22.500-23.000 dolar aralığında olacaktır. Şimdilik Powell tarafından yapılacak açıklamaların yakından izlenmesi gerekiyor. Powell’ın konuşması 21:30’da başlayacak ve anlık olarak önemli satış başlarını paylaşacağız.