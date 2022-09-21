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Dev Kripto Para Borsasının CEO’su İstifa Ediyor! Şok Ayrılığın Gerekçesi!

Dünyaca ünlü borsanın CEO'sundan gelen istifa haberi şok etkisi yarattı. Bunu neden yaptığı ise sorgulanacakmış gibi görünüyor.
21:57
21 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çarşamba günü yapılan bir açıklama, kripto dünyasında FED ve faiz kararı haberleri arasında kendisine yer bulmuş gibi görünüyor. Dünyaca ünlü Kraken borsasının üst yönetiminde yaşanabilecek olası bir görev değişimi kripto çevrelerinde ciddi bir yankı uyandırdı.

CEO Değişimi

Kraken Borsası şirketinin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bitcoin’le erken tanışan, destekçisi olan ve kripto para borsası Kraken’in kurucu ortağı olarak bilinen Jesse Powell’ın CEO’luk görevinden istifa etmeyi planladığını söyledi. Powell’ın yerine şu anki operasyon müdürü Dave Ripley’in geçeceği de yapılan açıklamada belirtildi.

Kraken’in en büyük hissedarı olan Powell, yönetim kurulunda başkan olarak kalmaya devam edecek. Şirkette aktif olarak kalmayı planlayan Powell, zamanını ürün geliştirme ve sektör savunuculuğuna harcayacak ki bu durum kripto paralar için çok daha faydalı bir durum olabilir.

Powell, hükümetin kripto düzenlemesini yüksek sesle eleştirenlerden birisi olmuştu. Kraken, 2015 yılında New York Finansal Hizmetler Departmanı’nın düzenlemelerine uymak yerine New York’ta faaliyet göstermeyi bırakmaya karar vermişti.

Kraken’in Geçmişi

Kraken 2011 yılında, Bitcoin’in piyasaya sürülmesinden yaklaşık iki yıl sonra kuruldu. CoinMarketCap’e göre şu anda spot işlem hacmi dikkate alındığında dördüncü en büyük kripto borsası olarak kabul ediliyor. Delaware’de kurulmuş olmasına rağmen, şirketin en büyük pazarları Avrupa’da bulunuyor.

PitchBook’a göre son değeri 10,8 milyar dolardı ve yaklaşık 3.200 çalışanı bulunuyordu. Şirket, bir dizi üst düzey yöneticiyi değiştirmesini kenara bırakırsak ve sektördeki diğer borasların aksine işe alım yapmaya devam ediyor.

Mart ayında Kraken, Carrie Dolan’ı finans müdürü olarak işe aldı. Nisan ayında ise Mayur Gupta’yı pazarlama müdürü olarak atadı. Şirketten yapılan bir diğer açıklamada ise, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir uyum sorumlusu işe alınacakmış gibi görünüyor.

Şirket bunun yanı sıra Ripley’in yerine geçecek yeni bir işletme müdürü aramaya başlayacak. Hem Ripley hem de Powell bu arayış sonuçlanana kadar mevcut görevlerinde kalacaklar.

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