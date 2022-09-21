Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para bugün Fed’in faiz kararıyla birlikte 20.000 dolar sınırına kadar tırmandı ve ardından geri düştü. Birkaç dakika önce ise JPMorgan İcra Kurulu başkanı Bitcoin hakkında kritik bir açıklama yaptı. Daha önce JPMorgan’ın kripto paraları kucaklayan çok sayıda yorumunu görmüştük. Ancak bu sefer farklı.

JPMorgan Bitcoin (BTC)

ABD’li bankacılık devi JPMorgan’ın İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, Bitcoin ve kripto paralara büyük bir şüpheyle yaklaştığını söyledi. Bunların merkezi olmayan ponzi şemalarına benzediğini düşünüyorum dedi. New York’ta bulunan Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler holding şirketi piyasa değerine göre dünyanın en büyük bankası konumundadır. Güncel verilere göre piyasa değeri 334 milyar doların üzerinde ve geçmişte kripto paraları kucaklayan açıklama ve hamleleriyle tanınıyor. ABD kongresinde ifade veren Jamie Dimon yaptığı saadet zinciri veya ponzi benzetmesiyle kripto para topluluğunun tepkisini çekti.

Geçmişte birçok kripto para karşısının birer kripto para maksimalistine dönüştüğünü gördük. Bunlardan en popüleri bütün geleceğini Bitcoin’e ipotekleyen Michael Saylor’dur. Geçmişte yaptığı aşağılayıcı açıklamalara rağmen bugün Saylor’un şirketi MicroStrategy en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda ve Bitcoin her düştüğünde hisse senedinin fiyatı da eriyor. Yani tüm serveti Bitcoin’e endekslendi.

JPMorgan Kripto Para Düşmanı Mı?

Jamie Dimon’un duruşunun aksine dev banka kripto paralarla alakalı son derece olumlu açıklamalar yapıyor. JPMorgan’ın Global Başkanı Marko Kolanovic yakın zamanda yaptığı bir açıklamada kripto para ve hisse senedi piyasalarının dibe çok yakın olduğunu ve ralliye başlayabileceğini söylemişti. Bu haberi dün “JP Morgan’dan Bitcoin ve Altcoin’ler için Müjde!” manşetiyle sizlerle paylaştık.

Daha eski haberlerde ise bankanın müşterilerine kripto ürünleri sunmayı planladığı ve bu yönde işe alımlar yaptığını söyledik. BlockRock, Fidelity ve diğer trilyon dolarlık şirketlerle birlikte JPMorgan da en azından kurumsal olarak kripto paralardaki potansiyeli görüyor ve bu pastadan pay almaya çalışıyor.

Geleneksel yatırım araçlarından farklı olarak kripto para yatırımcılarının bankalarda varlık tutması gerekmez. Bankların sunduğu faiz oranlarından daha fazlasını stake ile elde edebilir ve diledikleri zaman oldukça yüksek üst limitle paralarını harcayabilirler. Üstelik kripto para cüzdanınıza sizden izinsiz müdahale edilemez, kesinti yapılamaz. Ek olarak kripto para cüzdanınızdaki bakiye için hesap işletim ücreti ödemezsiniz. Belki de kripto paraların geleneksel finans sistemine karşı oluşturduğu alternatif bu alandaki dev isimleri rahatsız ediyordur. Dimon bundan rahatsız ve bunu ifade ediyor. Ancak JPMorgan geçmişte yaptığı açıklamalar, işe alımları ve geleceğe dönük projeksiyonları ile kripto paraların birer ponzi olmadığını düşünüyor.

Bir Twitter kullanıcısı Jamie Dimon tarafından kullanılan merkeziyetsiz ponzi söylemine karşı şunu yazdı.

“Merkezi ponzi sistemini ayakta tutmak istiyor ve bunun için merkeziyetsiz ponzi ifadesini kullanıyor”.

Küresel kriz GSYİH’in %125’i kadar borçlanan ABD için zorlu geçecek ve finans piyasaları büyük bir resete ihtiyaç duyuyor. Bakalım önümüzdeki birkaç günde hangi savaş ve kaos ile geleneksel finans sistemini yeniden başlatmaya çalışacaklar. Kripto paralar bu süreçte nasıl bir talep görecek? Gelecek şaşırtıcı olacak.