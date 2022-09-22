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Bitcoin ABD Faiz Kararı Sonrasında Yükselecek Mi? Grafikler Ne Diyor?

Faiz kararının açıklanmasının ardından yüksek hareketlilik yaşayan Bitcoin'de yatırımcılar fiyatın artıp artmayacağını merakla takip ediyor.
01:00
22 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 21 Eylül’de 75 baz puanlık (bps) bir faiz artırımı açıkladı. Bunun sonucunda Bitcoin (BTC) fiyatı keskin bir düşüş yaşadıktan sonra bir miktar toparlanmış görünüyor.

FOMC Toplantısının Sonuçları

FOMC, enflasyon sorunuyla nasıl mücadele edileceğini görüşmek üzere 20 Eylül’de iki günlük bir toplantıya başladı. FOMC şimdiye kadar federal fon oranlarını Mart 2022’de 25 baz puan (bps), Mayıs’ta 50 bps ve son olarak Haziran’da 75 bps artırdı.

Toplantı sona erdikten sonra FOMC hedef faiz oranını 75 baz puan artırarak %3,00-3,25 aralığına yükseltti. Ayrıca, gelecekteki artışların sinyalini verdi ve beklentiler yılın sonuna kadar %4,40’a ve 2023’te %4,60’a yükseleceği yönünde.

Bunun da ötesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü, Ukrayna’da devam eden savaş durumunun genişlemesi olarak görülen kısmi bir askeri seferberlik ilan etti. Putin, “seferberliğin” Çarşamba günü başlayacağını ve Rusya’nın silah üretimi için finansmanı arttırdığını belirtti.

BTC Yükseliş İçin Umut Verdi

BTC, 21 Eylül’de 19.000 dolar seviyesinden kademeli olarak yukarı doğru hareket ederek artıyordu. Hareket, FOMC duyurusuna doğru hızlandı ve 19.956 dolar ile doruğa ulaştı.

Ancak, 75 baz puanlık açıklamanın ardından fiyat keskin bir düşüş yaşadı ve birkaç dakika içinde %6,40 oranında azaldı. Bu durum büyük bir düşüş mum çubuğu yarattı ve hafif bir sıçramadan önce 18.666 dolara kadar geriledi.

Keskin düşüşe rağmen, günlük grafik BTC’nin Haziran ayından bu yana 19.000 dolarlık yatay destek alanının içinde işlem gördüğünü gösteriyor. Fiyat 19 Eylül’de keskin bir sıçrama yaptı ve bu süreçte bir yükseliş grafiği oluşturdu. Bu, uzun bir alt fitilin oluşması nedeniyle alım baskısı gösteren bir tür boğa mum çubuğu olarak yorumlanır. Mum ayrıca 19.000 dolarlık alanı destek olarak doğruladı.

Günlük RSI hala yükselişte. Haziran ayının en düşük seviyelerinden bu yana yükseliş sapması yaratıyor ve yükseliş sapması eğilim çizgisi hala sağlam (yeşil çizgi). Öyle olduğu ve fiyat 19.000 dolar alanının altında kapanmadığı sürece, yükseliş yapısı geçerliliğini korumaya devam edecek gibi görünüyor.

Ancak, bu alanın altında bir günlük kapanış olmamasına rağmen, günlük mum çubuğunun, satış baskısının bir işareti olarak kabul edilen uzun bir üst fitil ile düşüş yönünde şekillendiğini belirtmek gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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