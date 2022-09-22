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Piyasalarda altcoin çağrılarıyla takipçi kitlesi oluşturmaya devam eden bir kripto para stratejisti, Ripple (XRP) ve Ethereum (ETH) dahil olmak üzere kripto para birimi hakkında görüşlerini paylaştı.

Ripple (XRP)

Kıdemli analist Altcoin Sherpa Twitter üzerinden 183.100 takipçisine XRP’ın yükseliş eğiliminde olduğunu ve piyasa değerine göre yedinci en büyük kripto para biriminin yakın zamanda bir ralli başlatabileceğini duyurdu. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

XRP: Standart görünüyor… Ancak hedefleme aralığı yüksek.

Yazı kaleme alındığında XRP son 24 saat içerisinde yaklaşık %7 oranının üzerinde bir artışla 0,4073 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum (ETH)

Uzman isim popüler altcoin Ripple’ın ardından lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’u ele alıyor. Altcoin Sherpa’ya göre, bir dip oluşturmadan ve düşüş eğilimini tersine çevirmeden önce Ethereum biraz daha düzeltmeye ihtiyaç duyuyor. Altcoin Sherpa Ethereum hakkında şunları söyledi:

Ethereum: Hacim profiline göre hedef alanı 1.000 – 1.200 dolar seviyesi. Bu aralıkta iyi bir destek olmalı. Fiyat fraktal ve tüm zaman dilimlerinde geri dönüşler için bu tür çift dipleri görürsünüz. Bence bir dip seviyesi böyle tespit edilir.

Chiliz (CHZ)

Analistin radarındaki bir başka altcoin de taraftar katılımını teşvik amacıyla sporları ve e-sporları tokenize etmek için tasarlanmış bir platformun yerel token’ı olan Chiliz (CHZ) . Altcoin Sherpa’ya göre, CHZ boğaları, ani direncini 0.25 dolardan kırmayı başarırlarsa bir ralli tetiklenebilir.

Dört saatlik çift tepe, ayrıca bu hala bir direnç alanı. Bu durum tüm zaman dilimlerinde korkutucu görünüyor, ancak yine de en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri oldu… Belirttiğim alan yukarı doğru kırılırsa, bir sonraki hedef seviye 0,30 dolar.

Yazı kaleme alındığında CHZ son 24 saat içerisinde yaklaşık %3 oranının üzerinde bir düşüşle 0.2282 dolar seviyesinden işlem görüyor.