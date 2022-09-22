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ABD Merkez Bankası (Fed), 21 Eylül’de küresel piyasaların ve kripto para piyasalarının merakla beklediği kritik faiz kararını verdi. Fed’in 75 baz puan faiz artırımına gitmesi ve agresif faiz artırımlarının devam edeceğini açıklaması riskli varlıkları negatif etkiledi. Faiz kararı öncesinde ve sonrasında yüksek volatilite gösteren Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin olumsuz yönde hareketlerine devam ettikleri görülüyor. Kripto para piyasalarının toplam değerine bakıldığında ise Fed’in faiz kararı sonrası yüzde 1,92 oranında para çıkışı oldu ve 902 milyar dolara geriledi. Peki Bitcoin’de son durum ne, altcoin’ler ne durumda? Gelin daha yakından bakalım.

BTC Fiyatı

En büyük kripto para Bitcoin, faiz kararının ardından 18 bin 125 dolara kadar geriledikten sonra biraz toparlanarak yazım sırasında 24 saatte gösterdiği yüzde 1,65’lik düşüşle 18 bin 689 dolardan işlem görüyor. 358.3 milyar dolarlık piyasa değeri ile Bitcoin, son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 6,62 ve yüzde 12,28 değer kaybetmiş durumda. BTC’nin piyasalar üzerindeki hakimiyet oranı ise yüzde 39,5’de.

Günlük Bitcoin fiyat grafiğinde temel destek seviyelerinin 18 bin dolar ve 16 bin dolarda, temel direnç seviyeleri ise 20 bin 600 dolar ve 22 bin 600 dolarda. Piyasa uzmanları, BTC fiyatının 16 bin dolardaki destek seviyesini aşağı yönde kırması ve ardından 13-14 bin dolara düşeceği üzerinde duruyor.

Altcoin’lerde Son Durum

Bitcoin’deki olumsuz seyirle birlikte birçok altcoin’in çift haneli kayıplar verdiği görülüyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH), son 24 saatte kaydettiği yüzde 5,43 düşüşle bin 263 dolardan alınıp satılıyor. ETH‘nin toplam piyasa değeri ise 154.8 milyar dolarda.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in piyasa değeri bakımından en büyük 25 kripto para listesinde son 24 saatteki yüzde 4,53 düşüşle NEAR Protocol (NEAR) öne çıkıyor. Öte yandan yine CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre son 24 saatte yatırımcısına en çok kazandıran kripto paralar listesinde ilk sırada yüzde 7,26 yükselişle Celsius (CEL), son 24 saatte yatırımcısına en çok kaybettiren kripto paralar listesinde ise ilk sırada yüzde 10,51 düşüşle EOS (EOS) ilk sırada yer alıyor.