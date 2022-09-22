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Merkeziyetsiz Borsa (DEX) ve Merkezi Olmayan Finans (DeFi) Nedir?

12:03
22 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

DEX olarak da bilinen merkezi olmayan borsalar, kripto para birimi yatırımcılarının fonlarının yönetimini bir aracıya devretmeden doğrudan işlem gerçekleştirdiği eşler arası pazarlardır. Bu işlemler, akıllı sözleşmeler adı verilen kodla yazılmış kendi kendine yürütülen sözleşmelerin kullanılmasıyla kolaylaştırılır.

Merkezi olmayan finans (DeFi) ise kripto para birimleri tarafından kullanılanlara benzer güvenli dağıtık defterlere dayanan gelişmekte olan bir finansal teknolojidir.

Merkeziyetsiz Borsa (DEX)

Merkezi olmayan borsalar, yatırımcıların aracı olmadan emir yürütmesine izin vermek için akıllı sözleşmelere güvenir. Öte yandan, merkezileştirilmiş borsalar, kar elde etmek isteyen finansal hizmetlerde yer alan bir banka gibi merkezi bir kuruluş tarafından yönetilir.

Merkezi olmayan borsalar, akıllı sözleşmeleri destekleyen ve kullanıcıların fonlarının velayetini elinde bulundurduğu blok zinciri ağlarının üzerine inşa edildiğinden, her işlem, işlem ücretiyle birlikte bir ücrete tabidir. Özünde, yatırımcılar DEX’leri kullanmak için blok zincirindeki akıllı sözleşmelerle etkileşime girer.

Üç ana merkezi olmayan borsa türü vardır: Otomatik piyasa yapıcılar, emir defteri DEX‘ler ve DEX kaynakları. Hepsi, kullanıcıların akıllı sözleşmeleri aracılığıyla doğrudan birbirleriyle işlem yapmalarına izin verir. İlk merkezi olmayan borsalar ise merkezi borsalara benzer şekilde aynı tür emir defterlerini kullanıyordu.

Bu platformları kullanmak için bir e-posta adresine bile ihtiyacınız olmadığı için, merkezi olmayan borsa kullanmak bir kayıt işlemi gerektirmez. Bunun yerine, yatırımcıların borsa ağındaki akıllı sözleşmelerle uyumlu bir cüzdana ihtiyacı var. Akıllı telefonu ve internet bağlantısı olan herkes DEX’lerin sunduğu finansal hizmetlerden yararlanabilir.

Merkezi Olmayan Finans (DeFi)

DeFi, bireyleri eşler arası dijital işlemlerle güçlendirerek geleneksel merkezi finansal sistemine meydan okuyor. DeFi, bankaların ve diğer finans şirketlerinin hizmetlerini kullanmak için talep ettiği ücretleri ortadan kaldırıyor. Bireyler güvenli bir dijital cüzdanda para tutabilir, dakikalar içinde para transfer edebilir ve internet bağlantısı olan herkes DeFi kullanabilir.

Merkezi olmayan finans, kripto para birimlerinin kullandığı blok zinciri teknolojisini kullanır. Blockchain, dağıtık ve güvenli bir veritabanı veya defter olarak tanımlanabilir. DApps adı verilen uygulamalar, işlemleri yürütmek ve blok zincirini çalıştırmak için kullanılır.

Blok zincirinde işlemler bloklar halinde kaydedilir ve ardından diğer kullanıcılar tarafından doğrulanır. Bu doğrulayıcılar bir işlem üzerinde anlaşırlarsa, blok kapatılır ve şifrelenir, içinde önceki blok hakkında bilgi içeren başka bir blok oluşturulur.

Bunlara ek olarak eşler arası (P2P) finansal işlemler, DeFi’nin arkasındaki temel öncüllerden biridir. Bir P2P DeFi işlemi, iki tarafın üçüncü bir taraf olmadan mal veya hizmetler için kripto para işlemi yapmayı kabul etmesi olarak tanımlanabilir.

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