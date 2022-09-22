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Binance’dan Altcoin’e Tam Destek: Fiyat Yükseliyor!

Dev kripto para borsası Binance, yaptığı duyuruda popüler altcoin için hard fork'u ve ağ güncellemesini destekleyeceğini açıkladı.
12:15
22 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası Binance, bugün yaptığı duyuruda Cardano’nın (ADA) uzun zamandır merakla beklenen ve 23 Eylül’de gerçekleşmesi planlanan Vasil hard fork’unu ve Plutus V2 Maliyet Modeli ağ güncellemesini destekleyeceğini açıkladı.

Binance’dan Cardano’ya Tam Destek

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yaptığı duyuruda Cardano ağının uzun zamandır beklenen Vasil hard fork’unu ve ağ güncellemesini destekleyeceğini açıkladı. Yapılan duyuruda, “Binance, iki aşamada gerçekleşecek olan Cardano (ADA) ağ güncellemesini ve hard fork’unu destekleyecek.” notu düşüldü.

Vasil hard fork‘unun 365 epoch’ta yaklaşık olarak 23 Eylül 2022 tarihinde, TSİ 00.45’de gerçekleşmesi bekleniyor. Binance, ADA için para yatırma ve çekme işlemlerinin yaklaşık olarak 22 Eylül 2022’de (bugün), TSİ 23.45’den itibaren geçici olarak askıya alacak. Öte yandan Binance, 366 epoch’ta yaklaşık olarak 28 Eylül 2022 tarihinde, TSİ 00.45’de gerçekleşmesi beklenen Plutus V2 Maliyet Modeli ağ güncellemesini de destekleyecek. Güncelleme öncesi ADA için para yatırma ve çekme işlemleri 27 Eylül 2022 tarihinde TSİ 23.45’den itibaren geçici olarak askıya alınacak. Kripto para borsası, hard fork ve ağ güncellemesinin ADA ticaretini etkilenmeyeceğini, güncelleme tarihlerinin ve saatlerinin değişebileceğini de ekledi.

ADA Fiyatı Yükseliyor

Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımı kararının ardından 0,4326 dolara kadar düşen ADA’nın Vasil hard fork’una saatler kala yeniden yönünü yukarı çevirdiği görülüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre ADA, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,49 yükselişle 0,4534 dolardan işlem görüyor. ADA, 15.4 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 8’nci kripto para (ve en büyük 7’nci altcoin).

İlk olarak 29 Haziran’da gerçekleşmesi beklenen Vasil hard fork’un çıkış tarihi bazı teknik engellerden dolayı birçok kez ertelenmişti. Nitekim 3 Eylül’de Cardano geliştiricisi Input Output, Vasil hard fork’unun 23 Eylül’de gerçekleşeceğini duyurdu. Hard fork ile Cardano ağı resmi olarak gelişiminin bir sonraki aşamasına girecek.

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