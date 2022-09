Okuma Süresi: 3 Dakika

Güney Kore‘nin Mali İstihbarat Birimi (FIU), ticari bankaların yasadışı kripto para işlemleriyle gerçekleştirdikleri 3.4 milyar doları soruşturmaya devam ediyor. Güney Kore’de savcıların son olarak kripto paralar kullanılarak gerçekleştirilen yasadışı döviz işlemlerini soruşturmak için Woori Bank‘ın merkezinde arama yaptığı ve soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması amacıyla bazı delillere el koydukları bildirildi.

Soruşturma Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Yerel basından Yonhap’ın bildirdiğine göre, Daegu Bölge Savcılığının Yolsuzlukla Mücadele Soruşturma Departmanı 22 Eylül’de çok uluslu Güney Koreli banka Woori Bank’ın merkezinde arama yaptı ve soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması amacıyla bazı delillere el koydu. Savcılık, ayrıca banka çalışanları ve bir yöneticiyi kripto paralar kullanılarak yasadışı döviz işlemleri gerçekleştirildiği konusunda sorguya alındığı bildiriliyor. Bundan önce Woori Bank’tan üç kişi hayali şirketler kurma, raporlamada bulunmadan kripto para ticareti yapma, bankalara yanlış finansal veri sağlama ve 302 milyon dolarlık yasadışı döviz işlemleri gerçekleştirdikleri iddialarıyla tutuklanmaları talebiyle çıkardıkları mahkemece tutuklanmışlardı. Savcılar, eski bir şube müdürünün de kripto paralar kullanılarak gerçekleştirilen yasadışı döviz işlemlerine karıştığı üzerinde duruyor.

Güney Kore’nin Mali İstihbarat Birimi (FIU) ve Mali Denetleme Hizmeti, bir süredir 2021’in Mayıs ayı ile 2022’nin Haziran ayları arasında bankalar aracılığıyla kripto paranın aklanması olaylarını soruşturuyor. Güven Koreli düzenleyiciler, soruşturma kapsamında Woori Bank ve Shinhan Bank‘ta 3.4 milyar doların üzerinde kripto para kullanılarak ilgili yasadışı döviz işlemlerinin gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Savcılar, ayrıca kara para aklamanın yanı sıra Terra ekosisteminin çöküşü için kripto para borsalarını ve kripto para şirketleri de soruşturmakla meşgul. Terra’nın kurucuları Do Kwon ve Daniel Shin’in paravan şirketler aracılığıyla Singapur’daki denizaşırı hesaplara kara para aklamakla suçlanıyor.

Son iki yıl içerisinde lider kripto para pazarı haline gelen Güney Kore’de kripto paralar kullanılarak gerçekleştirilen yasadışı döviz işlemlerinde büyük bir artış görüldü. Hükümet verilerine göre, ülkedeki yasa dışı döviz işlemlerinin yüzde 75’i kripto paralarla bağlantılı.

Do Kwon için İade Talebi

Güney Kore Savcılığı Terra ekosisteminin çöküşü için başlattığı soruşturma kapsamında Do Kwon için kırmızı bülten çıkarmıştı. Savcılar, Singapur polisinin Do Kwon’un artık ülkede olmadığını doğrulamasının ardından onun kaçtığına inanıyor. Savcılar, sermaye piyasası yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle çıkarılan tutuklama emirleriyle ilgili olarak Do Kwon’un Güney Kore’ye iade edilmesi için çalışıyor.

Öte yandan Terra ekosisteminin yerel varlıkları Terra (LUNA) ve Terra Classic‘in (LUNC) fiyatları, Güney Kore’nin Do Kwon ve diğer beş kişi hakkında tutuklama emri çıkarmasının ardından düşmeye devam ediyor.