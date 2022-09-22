Kripto para piyasası sert düzeltmelerden kurtulmaya çalışırken, geniş çapta takip edilen bir analist, üç altcoin için yeni uyarılarda bulundu.

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Kripto para piyasası sert düzeltmelerden kurtulmaya çalışırken, geniş çapta takip edilen bir analist, üç altcoin için yeni uyarılarda bulundu.

AVAX, MATIC ve OP, Bu Seviyelere Düşecek!

Piyasada Altcoin Sherpa olarak bilinen analist, 183.000 Twitter takipçisine, Avalanche (AVAX), Polygon (MATIC) ve Optimism’in (OP) değer kaybetmeye devam edeceğini söylüyor. Piyasa koşullarına ve teknik verilere dikkat çeken analist, AVAX’ın toparlanmaya başlamadan önce 13 doların altına düşebileceğini iddia ediyor. Stratejiste göre, AVAX’ta genel piyasa yapısı hala düşüşte. Bitcoin de değer kaybederken, piyasadaki dinamikler belirsizliğini koruyor. Bu nedenle, AVAX’ın 13 doların altına düşmesi şaşırtıcı olmaz. Uzmana göre, altcoin bu seviyede dip gördükten sonra toparlanmaya başlayabillr. İkili dip formasyonunun ortaya çıkma ihtimai var ve düşüş devam edecek. AVAX, an itibariyle 17.15 dolardan işlem görüyor.

Analist daha sonra MATIC’i inceliyor. Yine piyasa koşullarına ve temellere dikkat çeken analist, altcoin’in yıl sonuna doğru 0,60 dolar civarına çıkmadan önce büyük bir düşüş görmesini beklediğini söyledi. Dolayısıyla, analistin MATIC için yıl sonu hedefi 0.60 dolar. MATIC, an itibariyle 0,733 dolardan işlem görüyor. Ancak analist MATIC’in orta vadede 0,35 dolara düşebileceğini iddia ediyor. OP’yi inceleyen analist, altcoin’in 0,50 dolara kadar düşeceğini ve toparlanmasının zaman alacağını vurguluyor. Analiste göre, OP muhtemelen uzun vadede 0,50 dolara kadar düşecek. Uzun bir süre ralli meydana gelmeeyceğini söyleyen analist, yatırımcılara bu projeden uzak durmalarını tavsiye ediyor. OP, an itibariyle 0,89 dolardan işlem görüyor.

Fed, Risk Teşkil Ediyor!

Uzmanlara göre mevcut ayı piyasası döngüsü, resesyon riski ve olumsuz yatırımcı duyarlılığının uzun süredir devam etmesi bakımından öncekilerden farklı. Bitcoin, ilk kez hiperenflasyon ve resesyon testinden geçiyor. Bitcoin geçen yıl 69.000 dolara ulaştıktan sonra, analistler 100.000 doları hedefliyordu. BTC, Ocak 2021’den bu yana değer kaybedyor. BTC yıl ortasında 17.000 dolara kadar düştü. Bitcoin, zirvesinden %75 oranında değer kaybetti.

Analistler, yatırımcıları artan faiz oranlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyorlar. Ethereum, Merge güncellemesi de piyasaya beklediği ivmeyi kazandıramadı. Uzmanlara göre, altcoin’lerin yeniden eski parlak günlerine dönmesi için Fed‘in para politikasını değiştirmesi ve Bitcoin ve Etherum’un yeniden ivme kazanması gerekiyor.