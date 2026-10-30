Binance saldırı sonrası 6,34 milyar dolar ayırdı, CZ Musk’a tepki gösterdi

Binance, 29 Ekim’de yaşanan 6,3 milyar dolarlık güvenlik ihlalinin ardından zararların karşılanması ve etkilenen varlıkların eski haline getirilmesi için adımlarını sürdürürken, şirketin kurucusu Changpeng Zhao ile Elon Musk arasında kamuoyuna yansıyan bir tartışma yaşandı. Binance, kullanıcı varlıklarının korunacağını yinelerken saldırıdan etkilenen yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın da dondurulduğunu açıkladı.

XZ platformundaki paylaşım tartışmayı büyüttü

Tartışma, Zhao’nun X platformunda kullanıcılara şüpheli e posta bağlantıları ile ek dosyaları açmamaları yönünde yaptığı uyarının ardından başladı. Musk bu paylaşıma ateş ve gülme emojileriyle karşılık verdi. Daha sonra Binance olayına ilişkin yorumunda “Her gün zeroday” ifadesini kullandı.

Zero day, yazılım geliştiricilerinin henüz fark etmediği ya da yamalayamadığı güvenlik açıklarını tanımlıyor. Bu tür açıklar, saldırganların savunma önlemleri devreye girmeden sistemlere sızmasına imkan verebiliyor.

Mini sözlük: Zero day, daha önce bilinmeyen ve bu nedenle hazır savunması bulunmayan güvenlik açığıdır. Saldırganlar bu açıkları yama yayımlanmadan önce kullanabildiği için siber güvenlikte en riskli alanlardan biri sayılır.

Changpeng Zhao, Elon Musk’a hitaben, kendisine saygı duyduğunu ancak bu dönemde alaycı paylaşımların yersiz olduğunu belirterek bunlara son verilmesini istedi.

Zhao ayrıca saldırının ilk izlenimden daha karmaşık göründüğünü, güvenlik olaylarında ele geçirilmiş cihazlar veya algoritmaların sık rol oynadığını ifade etti.

SpaceX yatırımı ve mali yeterlilik öne çıktı

Zhao, Binance’in mali gücünü savunurken şirketin 2022’de Musk’ın Twitter satın alımına yaptığı 500 milyon dolarlık katkıdan kaynaklanan SpaceX paylarına işaret etti. Bu hisselerin değerinin 1 milyar doların üzerine çıktığını söyledi. Ancak Zhao, bu varlıkların satılacağına dair bir plan açıklamadı.

Zhao’nun paylaştığı ön hesaplamada 6,3 milyar dolarlık etkinin, dondurulan yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık ve 1 milyar doların üzerindeki SAFU rezervi sonrasında yaklaşık 2 milyar dolarlık bir boşluk bırakabileceği görüldü. Zhao bu tutarın yönetilebilir, ancak finansal açıdan acı verici olacağını kaydetti.

Binance eş üst yöneticisi Yi He, şirketin yıllık gelirinin zararı karşılamaya yeterli olduğunu, bu nedenle SpaceX hisselerinin satılmasına şimdilik ihtiyaç bulunmadığını söyledi.

Binance, 30 Ekim tarihli güncellemesinde olay için şirket kaynaklarından yaklaşık 6,34 milyar dolar ayırdığını açıkladı. Şirket, etkilenen kripto varlıkların yaklaşık 5 milyar dolarlık bölümünün zaten elinde bulunduğunu, kalan yaklaşık 1,34 milyar dolarlık kısmı ise piyasa işlemleri ve tezgah üstü kanallar üzerinden temin ettiğini bildirdi.

Soruşturma sürerken Coinbase destek verdi

Ön incelemeye göre saldırının, bir DevOps mühendisine ait dizüstü bilgisayarın ele geçirilmesiyle başlamış olabileceği değerlendiriliyor. Binance, cüzdan özel anahtarlarının açığa çıktığına dair bulguya rastlanmadığını duyurdu. TRM Labs, Binance cüzdanlarından çoklu blokzincir ağları üzerinden yaklaşık 6,36 milyar dolar hareket ettiğini ve transferlerin büyük kısmının yaklaşık 20 dakika içinde gerçekleştiğini tahmin etti. TRM Labs ile Chainalysis, saldırıyı Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubuna bağladı. Binance ise saldırganların kimliğini henüz doğrulamadı.

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, saldırıyla ilişkili cüzdanlara gönderimleri engellemek için çalıştıklarını ve Binance ile doğrudan temas kurduklarını açıkladı. Tether ile Circle da saldırıyla bağlantılı bazı varlıkların dondurulmasına destek verdi.

Binance, güvenlik incelemesi kapsamında para yatırma ve çekme işlemlerini ilk aşamada durdurdu. Daha sonraki servis güncellemesinde para yatırma işlemlerinin normale döndüğü, para çekme işlemlerinin ise güvenlik yenilemesi tamamlanana kadar askıda kalacağı belirtildi. Şirket, 30 Ekim güncellemesinden sonraki 48 saat içinde çekimlerin yeniden başlamasını beklediğini bildirdi.