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OpenAI, yapay zeka hisselerindeki satış dalgasıyla hedefini düşürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 OpenAI, yapay zeka hisselerindeki satış dalgası sonrası kaynak hedefini düşürdü.
  • 📉 Şirket, 30 milyar dolar ve 1,4 trilyon dolar hedefinden 20 milyar dolar ve 1,25 trilyon dolara indi.
  • 🤖 Aynı dönemde Nasdaq 100, 6 Ekim’deki zirvesinden bu yana yaklaşık %10 geriledi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

OpenAI, son haftalarda derinleşen yapay zeka odaklı satış dalgasının ortasında planladığı sermaye artırımının büyüklüğünü ve şirket değerlemesi hedefini aşağı çekti. Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre şirket, daha önce üzerinde çalıştığı finansman turunu daha sınırlı bir çerçevede yürütüyor.

İçindekiler
1 Piyasadaki sert satış planları etkiledi
2 Rekabet sadece borsada değil
3 Değerleme yarışı yeniden şekilleniyor

Piyasadaki sert satış planları etkiledi

Nasdaq 100 endeksi, 6 Ekim’de gördüğü rekor seviyeden bu yana üç haftada yaklaşık %10 geriledi. Cuma günkü düşüş ise %4,5 oldu. Teknoloji hisselerinde hızlanan satışlar, özellikle yapay zeka temalı şirketler üzerindeki değerleme baskısını artırdı.

OpenAI’nin daha önce 30 milyar dolar toplamayı ve 1,4 trilyon dolar değerleme üzerinden yatırım almayı hedeflediği belirtildi. Son durumda şirketin yaklaşık 20 milyar dolar toplamayı ve 1,25 trilyon dolar değerleme üzerinden ilerlemeyi değerlendirdiği kaydedildi.

OpenAI’nin planladığı finansman turunda hem toplanmak istenen kaynak miktarı hem de hedef değerleme aşağı yönlü revize edildi.

Rekabet sadece borsada değil

Sermaye arayışını zorlaştıran tek unsur hisse piyasalarındaki oynaklık değil. OpenAI, yatırımcı ilgisi açısından Anthropic ile de doğrudan rekabet ediyor. Yapay zeka alanında OpenAI’nin başlıca rakiplerinden biri olan Anthropic’in kasım ayında halka açılmayı planladığı ve 1,5 trilyon dolar değerleme üzerinden 100 milyar dolara kadar kaynak toplamayı hedeflediği aktarıldı.

OpenAI daha önce halka arz planını 2027’ye ertelemişti. Bu nedenle şirketin kısa vadede halka arz yerine özel sermaye üzerinden kaynak sağlamaya odaklandığı görülüyor.

Değerleme yarışı yeniden şekilleniyor

Yapay zeka şirketlerine yönelik yüksek büyüme beklentileri son iki yılda değerlemeleri hızla yukarı taşımıştı. Ancak teknoloji hisselerindeki son satış dalgası, yatırımcıların daha temkinli fiyatlama yapmasına yol açtı. OpenAI’nin hedeflerini aşağı çekmesi, bu eğilimin özel piyasa tarafına da yansıdığını gösteriyor.

ŞirketHedef kaynakHedef değerleme
OpenAI20 milyar dolar1,25 trilyon dolar
Anthropic100 milyar dolara kadar1,5 trilyon dolar

OpenAI cephesindeki revizyon, yapay zeka sektöründe finansmana erişimin sürdüğünü ancak koşulların önceki döneme göre daha sıkı hale geldiğini ortaya koydu. Özellikle büyük ölçekli turlar için piyasa iştahının değerleme seviyesiyle daha yakından ilişkilendirildiği anlaşılıyor.

Nasdaq 100’ün üç haftada yaklaşık %10 gerilemesi, yapay zeka bağlantılı şirketlerin finansman planları üzerindeki baskıyı artırdı.

Metinde yer alan Binance odaklı diğer bağlantılar ve liste öğeleri, bu gelişmeyle doğrudan ilişkili olmadığı için değerlendirmeye alınmadı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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