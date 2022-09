Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasında rekabet yeni bir boyut kazanırken, SHIB’in rakibi meme coin yeni projelerine, yakımlarına ve ortaklıklar kurmaya devam ediyor.

BabyDoge’den Çarpıcı Adım: 5 Ekim!

Üçüncü en popüler köpek temalı kripto para birimi olan BabyDoge, nihayet Merkeziyetsiz Borsa (DEX) BabyDoge Swap’ın resmi lansman tarihini duyurdu. DEX, eşler arası (P2P) kripto para işlemlerini aracıya ihtiyaç duymadan gerçekleştiren merkeziyetsiz kripto para borsası olarak tanımlanabilir. Duyuruya göre, BabyDoge Swap ana ağının 5 Ekim’de yayınlanması bekleniyor. Ekip ayrıca Baby Doge Swap’ın özelliklerini lansmana kadar topluluk ile tartışmaya hazır olduğunu belirtti. BabyDoge, Beta Merkeziyetsiz Swap uygulamasını 16 Ağustos’ta BSC Testnet’te başlatmıştı. BabyDoge Swap, kullanıcıların herhangi bir kayıt olmaksızın ilgili BSC cüzdanlarını bağlayarak Binance Smart Chain’deki herhangi bir tokeni satın almalarına, satmalarına veya takas etmelerine olanak tanır.

Kullanıcılar ayrıca kripto paralar ile pasif ödüller kazanabilirler. Ek olarak, BabyDoge Swap, BabyDoge sahiplerinin Binance Smart Chain’de en düşük işlem ücretlerinden yararlanmasını sağladığı için Ethereum’dan (ETH) çok daha düşük maliyetli bir sistem olduğunu iddia ediyor. Öte yandan, BabyDoge diğer projeleri BabyDoge Swap’ta listelenmeye davet ederken onlara sıfır işlem ücreti de dahil olmak üzere birkaç ilginç özellik sunuyor. BabyDoge Swap ayrıca, topluluklarını ödüllendirmek için DEX’te yeni listelenen projeler için yeilding ve stake etme givi programınıda kullanıma sunacak. Şimdiye kadar GroveToken, Chihuahua Token, Imov, MUU ve BitBurn adlı beş yeni proje, BabyDoge ile ortaklık kurdu.

Baby Doge: Yatırımcı Sayısı Artıyor!

Kripto para piyasasında sert düzeltme ve satış baskısı sürerken, Bitcoin (BTC) de önemli metriklerde alarm vermeye devam ediyor. Ancak, piyasadaki risk ve belirsizliğe rağmen geçen ay, Baby Doge Coin (BabyDoge) yatırımcılarının sayısı büyük oranda artış kaydetmeyi başardı. Yakılan BabyDoge miktarı ve yeni yatırımcıların sayısı hakkında düzenli olarak veri paylaşan projenin Twitter hesabı, Ağustos ayında meme coin’in yatırımcı sayısının 17.000 artış kaydettiğini duyurdu.

An itibariyle, BabyDoge yatırımcı sayısı, 1.611.498’e ulaştı. Baby Doge, yatırımcı sayısı bakımından SHIB’i geride bırakmayı başardı Bu arada, Baby Doge Coin topluluğu, düzenli olarak token yakmalarına devam ediyor. ve dolaşımdaki arzdan kaldırıldı. Baby Doge’un piyasa değeri an itibariyle 191.780,329 dolar. CoinMarketCap’te 236. sırada yer alıyor. BabyDoge, an itibariyle 0.000000001168 dolardan işlem görüyor