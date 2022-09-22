Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   SHIB’in Rakibi Meme Coin Beklenen Duyuruyu Yaptı: Bu Tarihe Dikkat!

SHIB’in Rakibi Meme Coin Beklenen Duyuruyu Yaptı: Bu Tarihe Dikkat!

Kripto para piyasasında rekabet yeni bir boyut kazanırken, SHIB'in rakibi meme coin yeni projelerine, yakımlarına ve ortaklıklar kurmaya devam ediyor.
13:00
22 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasında rekabet yeni bir boyut kazanırken, SHIB’in rakibi meme coin yeni projelerine, yakımlarına ve ortaklıklar kurmaya devam ediyor.

BabyDoge’den Çarpıcı Adım: 5 Ekim!

Üçüncü en popüler köpek temalı kripto para birimi olan BabyDoge, nihayet Merkeziyetsiz Borsa (DEX) BabyDoge Swap’ın resmi lansman tarihini duyurdu. DEX, eşler arası (P2P) kripto para işlemlerini aracıya ihtiyaç duymadan gerçekleştiren merkeziyetsiz kripto para borsası olarak tanımlanabilir. Duyuruya göre, BabyDoge Swap ana ağının 5 Ekim’de yayınlanması bekleniyor. Ekip ayrıca Baby Doge Swap’ın özelliklerini lansmana kadar topluluk ile tartışmaya hazır olduğunu belirtti. BabyDoge, Beta Merkeziyetsiz Swap uygulamasını 16 Ağustos’ta BSC Testnet’te başlatmıştı. BabyDoge Swap, kullanıcıların herhangi bir kayıt olmaksızın ilgili BSC cüzdanlarını bağlayarak Binance Smart Chain’deki herhangi bir tokeni satın almalarına, satmalarına veya takas etmelerine olanak tanır.

Kullanıcılar ayrıca kripto paralar ile pasif ödüller kazanabilirler. Ek olarak, BabyDoge Swap, BabyDoge sahiplerinin Binance Smart Chain’de en düşük işlem ücretlerinden yararlanmasını sağladığı için Ethereum’dan (ETH) çok daha düşük maliyetli bir sistem olduğunu iddia ediyor. Öte yandan, BabyDoge diğer projeleri BabyDoge Swap’ta listelenmeye davet ederken onlara sıfır işlem ücreti de dahil olmak üzere birkaç ilginç özellik sunuyor. BabyDoge Swap ayrıca, topluluklarını ödüllendirmek için DEX’te yeni listelenen projeler için yeilding ve stake etme givi programınıda kullanıma sunacak. Şimdiye kadar GroveToken, Chihuahua Token, Imov, MUU ve BitBurn adlı beş yeni proje, BabyDoge ile  ortaklık kurdu.

Baby Doge: Yatırımcı Sayısı Artıyor!

Kripto para piyasasında sert düzeltme ve satış baskısı sürerken, Bitcoin (BTC) de önemli metriklerde alarm vermeye devam ediyor. Ancak, piyasadaki risk ve belirsizliğe rağmen geçen ay, Baby Doge Coin (BabyDoge) yatırımcılarının sayısı büyük oranda artış kaydetmeyi başardı. Yakılan BabyDoge  miktarı ve yeni yatırımcıların sayısı hakkında düzenli olarak veri paylaşan projenin Twitter hesabı, Ağustos ayında meme coin’in yatırımcı sayısının 17.000 artış kaydettiğini duyurdu.

An itibariyle, BabyDoge yatırımcı sayısı, 1.611.498’e ulaştı.  Baby Doge, yatırımcı sayısı bakımından SHIB’i geride bırakmayı başardı  Bu arada, Baby Doge Coin topluluğu, düzenli olarak token yakmalarına devam ediyor.  ve dolaşımdaki arzdan kaldırıldı. Baby Doge’un piyasa değeri an itibariyle 191.780,329 dolar. CoinMarketCap’te 236. sırada yer alıyor. BabyDoge, an itibariyle 0.000000001168 dolardan işlem görüyor

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
İlgili Yazılar
Shiba Inu Sahipleri Dikkat! Bu Değer Giderek Düşüyor!
Shiba Inu Sahipleri Dikkat! Bu Değer Giderek Düşüyor!
Kripto Dünya Oyunlarında Yeni Bir Devir Başlıyor! Öncüsü Kim?
Kripto Dünya Oyunlarında Yeni Bir Devir Başlıyor! Öncüsü Kim?
Ethereum Alınır Mı? Merge Sonrası Nasıl Performans Gösterdi?
Ethereum Alınır Mı? Merge Sonrası Nasıl Performans Gösterdi?
Cardano Tarihi Güne Hazırlanıyor: 2 Analistten Kritik Uyarı Geldi!
Cardano Tarihi Güne Hazırlanıyor: 2 Analistten Kritik Uyarı Geldi!
Analist: “Cardano Tabanlı Bu 5 Altcoin Projesi Aya Çıkma Hazırlığında!”
Analist: “Cardano Tabanlı Bu 5 Altcoin Projesi Aya Çıkma Hazırlığında!”
Bloomberg ve Santiment’ten Korkutan Ethereum Raporu: Henüz Bitmedi!
Bloomberg ve Santiment’ten Korkutan Ethereum Raporu: Henüz Bitmedi!
Karar Verildi! Altcoin’in Büyük Göçü Başlıyor, Fiyat Yükselebilir!
Karar Verildi! Altcoin’in Büyük Göçü Başlıyor, Fiyat Yükselebilir!
Şok Gelişme! Çok Uluslu Bankaya Kripto Para Baskını!
Şok Gelişme! Çok Uluslu Bankaya Kripto Para Baskını!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yükselişe Mi Geçiyor? Reddit NFT’leri 5000 Bin Dolara Satıldı!
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022