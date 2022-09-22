Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, Binance regülasyon ve uyum sürecine dair önemli bir adım attı.

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Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, Binance regülasyon ve uyum sürecine dair önemli bir adım attı.

Binance, Küresel Danışma Kurulu Kurdu!

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, aralarında ABD, İngiltere, Güney Kore, Nijerya, Brezilya ve diğer ülkelerin eski üst düzey yetkililerinin de bulunduğu yeni Küresel Danışma Kurulu’nun (GAB) kurulduğunu duyurdu. Yeni kurulun hedefi, düzenleyici kurumlarla iş birliği yapmak. GAB, kurumsal yönetim, finans, ekonomi ve kamu politikası alanlarında seçkin uzmanlardan oluşmaktadır.

Kurumun oluşturulması, Binance’in blockchain teknolojisinin sürdürülebilir gelişimini destekleme çabalarında büyük bir adım olarak yorumlanabilir. Küresel Danışma Kuruluna eski ABD Senatörü ve Çin Büyükelçisi Max Baucus başkanlık ediyor. Kurum, yakın zamanda Fransa’da toplandı. GAB’ın bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Baucus, şunları söyledi:

Küresel ekonomiye yeni boyut kazandıracak teknolojiler arasında kripto paralar, blok zinciri ve Web3 yer alıyor. Bu teknolojiler, en heyecan ve en umut verici gelişmeler arasında ön planda geliyor. Bu nedenle, Binance Küresel Danışma Kurulu’nun kurulmasına katkıda bulunmak benim için büyük bir onur. Hedefimiz, karşılaştığımız karmaşık sorunları yasalar dahilinde çözmek ve yeni öneriler sunmak.

GAB’ın diğer üyeleri şu şekilde:

Ibukun Awosika – Yatırım uzman, Nijerya Danışma Kurulu Başkanı.

HyungRin Bang – Kore Başkanlık Komitesi Danışmanı.

Bruno Bezard – Fransa Başbakanı’nın Eski Ekonomi Danışmanı; ve Fransız Hazine eski başkanı.

Leslie Maasdorp – Bank of America’nın Eski Yönetim Kurulu Başkanı, Barclays Capital’in eski Başkan Yardımcısı; ve Goldman Sachs’ın Eski Uluslararası Danışmanı

David Wright – Başkan, EUROFI; ve Eski Genel Sekreter, IOSCO.

Lord Vaizey – Lordlar Kamarası Üyesi; ve Eski Bakan ve Milletvekili.

Christin Schäfer – acs plus’ın Kurucusu ve Genel Müdürü; ve Eski Grup Risk Operasyon Sorumlusu, Erste Group Bank.

David Plouffe – Beyaz Saray’da Başkan Obama’nın Eski Kampanya Yöneticisi Kıdemli Danışmanı.

Adalberto Palma – Meksika Başkanı Genelkurmay Başkanlığı Eski Kıdemli Danışmanı.

Henrique de Campos Meirelles – Eski Ekonomi Bakanı; ve Brezilya Merkez Bankası Eski Başkanı.

Binance CEO’su: Öncü Olmaya Devam Edeceğiz!

GAB’ın amacı, hızla büyüyen ve gelişen kripto para endüstrisinin karşılaştığı karmaşık düzenleyici, politik ve sosyal konularda Binance’e tavsiyelerde bulunmak. Binance kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao, GAB hakkında şunları söyledi:

Son beş yıldır Binance, kripto para, blok zinciri ve Web3 dünyasına öncülük ederek ön saflarında yer aldı. En başından beri, kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı karmaşık sorunları ele aldık. Sektördeki inovasyonu takip ederken, kripto para yatırımcılarının çıkarlarını koruyan yasalara ve kurallara odaklanmaya çalıştık. GAB, modern finansın ve blok zincirin faydalarını tüm dünyayla paylaşma yolculuğumuzda ileriye doğru atılan bir sonraki büyük adımı temsil ediyor.

Binance, kripto para, blok zinciri ve Web3’ün karşılaştığı en hassas ve en zorlu düzenleme ve uyumluluk sorunlarına odaklanarak endüstrisinin bir bütün olarak sürdürülebilir gelişimini sağlamak için GAB’ın rakipsiz kolektif deneyimi ve uzmanlığından yararlanacak. Uzmanlara göre, Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) yeni zirvelere ulaşması için regülasyon ve uyum şart.