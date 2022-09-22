Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dev Kripto Para Borsası Durmuyor: 1 Milyar Dolarlık Hazırlık!

Dev Kripto Para Borsası Durmuyor: 1 Milyar Dolarlık Hazırlık!

Hacim bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX, güçlü ayı piyasasına rağmen bir milyar dolarlık hazırlık yapıyor.
14:20
22 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX, güçlü ayı piyasasına rağmen bir milyar dolarlık yeni bir yatırım toplama turu ile değerlemesini güçlü bir şekilde 32 milyar dolarda tutmak için görüşmeler yapıyor.

Yeni Satın Alımlar için Büyük Hazırlık

CNBC, Bitcoin fiyatının 2020’nin Aralık ayındaki beri görülen en düşük seviyelerde hareket ediyor olmasına rağmen FTX’in 32 milyar dolarlık değerlemesini korumak için bazı yatırımcılarla görüşme halinde olduğunu bildirdi. Yatırım görüşmelerin devam ettiği ve detaylarının değişebileceği gelen bilgiler arasında. FTX’in potansiyel 1 milyar dolarlık yatırımı alması halinde Ocak ayında toplanan 400 milyon dolarlık yatırımla birlikte FTX’in değerlemesine eklenecek. Kripto para borsasının mevcut yatırımcıları arasında SoftBank’ın Vision Fund, Race Capital, Tiger Global, tenisçi Naomi Osaka ve İngiliz hedge fonu yöneticisi Alan Howard yer alıyor.

Rakipleri mevcut kripto kışında adeta çökerken FTX’in kendisini kripto para piyasalarının yön vereni olarak göstermeye çalıştığı görülürken, bir süedir iflasın eşiğindeki veya iflasını duyuran kripto şirketlerini son derece düşük fiyatlardan satın almaya başladığına tanık olunuyor. Bahamalar merkezli şirket, 2022′de değerinin dörtte üçünü kaybeden Coinbase’in hisse senedindeki düşüşten etkilenmediği için özel bir noktada yer alıyor.

Kaynaklar, Ocak ayındaki 400 milyon dolarlık yatırım toplama turuna ek olarak yeni yatırım toplama turundan sağlanacak fonların bir kısmının daha fazla kripto şirketinin satın alımında değerlendireceğini iddia ediyor. FTX, Temmuz ayında kripto kredi ve faiz verme platformu BlockFi için satın alma seçeneği sunduğu bir anlaşma imzalamış ve Güney Koreli kripto para borsası Bithumb’ı satın almak için harekete geçmişti. FTX, ayrıca Ağustos ayında iflasını duyuran kripto broker’lık şirketi Voyager Digital’i satın alma teklifinde bulunmuş, ancak teklifi düşük bulunarak reddedilmişti. Bloomberg, Haziran ayında  FTX’in hisse senedi alım satım uygulaması Robinhood’u satın almaya çalıştığını bildirmiş, ancak Robinhood, hisselerinin yüzde 7,6’sını satın alan Bankman-Fried ile herhangi bir satın alım görüşmesi yapılmadığını belirterek bu yöndeki iddiaları yalanlamıştı.

Geliri Yüzde 1000’den Fazla Arttı

CNBC’nin geçen ay sızdırılan bir yatırımcı belgesine dayanarak bildirdiğine göre, FTX’in geliri 2021’de önceki yıl 89 milyon dolardan 1.02 milyar dolara yükselerek yüzde binden fazla arttı. Kripto para borsası, bir yıl önce sadece 17 milyon dolar olan net gelirini geçen yıl 388 milyon dolara çıkardı. Finansal veriler, şirketin 270 milyon dolarlık gelir elde etmesiyle birlikte yükseliş ivmesini ilk çeyrekte de devam ettiğini gösterdi. Ancak o zamanlar gelirdeki artışı piyasalardaki yükseliş destekliyordu. Faizlerin yükselmesi ve kırk yılın en yüksek enflasyonunun görülmesiyle yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklamaya başlamasıyla kripto paraların ve kripto paralarla bağlantılı her şeyin ikinci çeyrekte düştüğü görüldü. Mart ayının sonundan beri, hem Bitcoin hem de Ethereum yüzde 60’dan fazla değer kaybetti ve çok sayıda kripto para şirketi iflasını duyurdu.

Eski bir Wall Street trader’ı olan Bankman-Fried, FTX’i üç yıl önce kurdu. Bankman-Fried, yatırım toplamaya ve şirketleri satın almaya devam ederken, kripto para piyasalarının toparlanmasına ve toparlanmaya birlikte büyük oranda kâr etmeye hazırlanmak üzere bahse giriyor gibi görünüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
İlgili Yazılar
Coinbase Vasil Hard Fork İçin Kritik Duyuruyu Paylaştı! Cardano (ADA) Yükselir Mi?
Coinbase Vasil Hard Fork İçin Kritik Duyuruyu Paylaştı! Cardano (ADA) Yükselir Mi?
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) ve Merkezi Olmayan Finans (DeFi) Nedir?
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) ve Merkezi Olmayan Finans (DeFi) Nedir?
Binance’dan Bu Altcoin için Duyuru: İşlemler Durdurulacak!
Binance’dan Bu Altcoin için Duyuru: İşlemler Durdurulacak!
Dev Kripto Para Borsasının CEO’su İstifa Ediyor! Şok Ayrılığın Gerekçesi!
Dev Kripto Para Borsasının CEO’su İstifa Ediyor! Şok Ayrılığın Gerekçesi!
Bireysel Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları Bu Borsaları Tercih Ediyor!
Bireysel Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları Bu Borsaları Tercih Ediyor!
SICAK GELİŞME: Binance’dan 2 Altcoin için Vadeli İşlem Müjdesi!
SICAK GELİŞME: Binance’dan 2 Altcoin için Vadeli İşlem Müjdesi!
Binance ve FTX Karşı Karşıya! Kazanan Kim Olacak?
Binance ve FTX Karşı Karşıya! Kazanan Kim Olacak?
Binance’dan Merakla Beklenen Altcoin için Müjde: Dağıtım Tamamlandı
Binance’dan Merakla Beklenen Altcoin için Müjde: Dağıtım Tamamlandı
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yükselişe Mi Geçiyor? Reddit NFT’leri 5000 Bin Dolara Satıldı!
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022