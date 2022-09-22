Hacim bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX, güçlü ayı piyasasına rağmen bir milyar dolarlık hazırlık yapıyor.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX, güçlü ayı piyasasına rağmen bir milyar dolarlık yeni bir yatırım toplama turu ile değerlemesini güçlü bir şekilde 32 milyar dolarda tutmak için görüşmeler yapıyor.

Yeni Satın Alımlar için Büyük Hazırlık

CNBC, Bitcoin fiyatının 2020’nin Aralık ayındaki beri görülen en düşük seviyelerde hareket ediyor olmasına rağmen FTX’in 32 milyar dolarlık değerlemesini korumak için bazı yatırımcılarla görüşme halinde olduğunu bildirdi. Yatırım görüşmelerin devam ettiği ve detaylarının değişebileceği gelen bilgiler arasında. FTX’in potansiyel 1 milyar dolarlık yatırımı alması halinde Ocak ayında toplanan 400 milyon dolarlık yatırımla birlikte FTX’in değerlemesine eklenecek. Kripto para borsasının mevcut yatırımcıları arasında SoftBank’ın Vision Fund, Race Capital, Tiger Global, tenisçi Naomi Osaka ve İngiliz hedge fonu yöneticisi Alan Howard yer alıyor.

Rakipleri mevcut kripto kışında adeta çökerken FTX’in kendisini kripto para piyasalarının yön vereni olarak göstermeye çalıştığı görülürken, bir süedir iflasın eşiğindeki veya iflasını duyuran kripto şirketlerini son derece düşük fiyatlardan satın almaya başladığına tanık olunuyor. Bahamalar merkezli şirket, 2022′de değerinin dörtte üçünü kaybeden Coinbase’in hisse senedindeki düşüşten etkilenmediği için özel bir noktada yer alıyor.

Kaynaklar, Ocak ayındaki 400 milyon dolarlık yatırım toplama turuna ek olarak yeni yatırım toplama turundan sağlanacak fonların bir kısmının daha fazla kripto şirketinin satın alımında değerlendireceğini iddia ediyor. FTX, Temmuz ayında kripto kredi ve faiz verme platformu BlockFi için satın alma seçeneği sunduğu bir anlaşma imzalamış ve Güney Koreli kripto para borsası Bithumb’ı satın almak için harekete geçmişti. FTX, ayrıca Ağustos ayında iflasını duyuran kripto broker’lık şirketi Voyager Digital’i satın alma teklifinde bulunmuş, ancak teklifi düşük bulunarak reddedilmişti. Bloomberg, Haziran ayında FTX’in hisse senedi alım satım uygulaması Robinhood’u satın almaya çalıştığını bildirmiş, ancak Robinhood, hisselerinin yüzde 7,6’sını satın alan Bankman-Fried ile herhangi bir satın alım görüşmesi yapılmadığını belirterek bu yöndeki iddiaları yalanlamıştı.

Geliri Yüzde 1000’den Fazla Arttı

CNBC’nin geçen ay sızdırılan bir yatırımcı belgesine dayanarak bildirdiğine göre, FTX’in geliri 2021’de önceki yıl 89 milyon dolardan 1.02 milyar dolara yükselerek yüzde binden fazla arttı. Kripto para borsası, bir yıl önce sadece 17 milyon dolar olan net gelirini geçen yıl 388 milyon dolara çıkardı. Finansal veriler, şirketin 270 milyon dolarlık gelir elde etmesiyle birlikte yükseliş ivmesini ilk çeyrekte de devam ettiğini gösterdi. Ancak o zamanlar gelirdeki artışı piyasalardaki yükseliş destekliyordu. Faizlerin yükselmesi ve kırk yılın en yüksek enflasyonunun görülmesiyle yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklamaya başlamasıyla kripto paraların ve kripto paralarla bağlantılı her şeyin ikinci çeyrekte düştüğü görüldü. Mart ayının sonundan beri, hem Bitcoin hem de Ethereum yüzde 60’dan fazla değer kaybetti ve çok sayıda kripto para şirketi iflasını duyurdu.

Eski bir Wall Street trader’ı olan Bankman-Fried, FTX’i üç yıl önce kurdu. Bankman-Fried, yatırım toplamaya ve şirketleri satın almaya devam ederken, kripto para piyasalarının toparlanmasına ve toparlanmaya birlikte büyük oranda kâr etmeye hazırlanmak üzere bahse giriyor gibi görünüyor.