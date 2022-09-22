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Cosmos (ATOM) Fiyat Tahmini 2022-2031! Cosmos Coin Yorum!

Birçok projeye güç veren Cosmos hakkında bilmeniz gerekenler. 2031 yılına kadar ATOM fiyatı kaç dolar olur?
16:50
22 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz yıl yüzde 500’e yakın büyüme göstererek adından söz ettiren Cosmos (ATOM) 2022 yılındaki kripto kışından payına düşeni aldı. Diğer altcoinler gibi önemli kayıplar yaşadı. Fakat birçok yatırımcı için kısa vadeli fiyat hareketleri önemsizdir. Kripto paralardan mini servetler kazanan yatırımcılar da ağırlıklı uzun vadeli hedeflere odaklananlar olmuştur. 1 dolardan Ethereum alıp bu kadar süre beklemek kolay olmasa gerek.

Cosmos Coin Yorum

Yazı hazırlandığı sırada ATH seviyesinin yaklaşık %68 altında bulunan ATOM en büyük 20’nci kripto para konumundadır. Cosmos sunduğu teknoloji itibariyle dev projelerin birlikte çalıştığı bir girişimdir. Cosmos Inter-Blockchain Communication (IBC) ve Cosmos SDK bugün DeFi alanındaki birçok tanınmış protokole hizmet veriyor. Peki Cosmos neyi çözüyor? Dünya genelinde hali hazırda çok sayıda blockchain var ve bundan sonra da sayı artmaya devam edecek. Cosmos geliştiricileri ağların birbirleriyle iletişimi noktasında bir çözüm üretiyor.

Cosmos SDK, geliştiricilerin tüm programı sıfırdan kodlamadan hızlı bir şekilde blockchainler veya merkezi olmayan uygulamalar geliştirmesine olanak tanır. ATOM ise Cosmos ekosistemine güç veren yerel kripto paradır. Sahipleri ağın güvenliği ve yönetimine katkıda bulunur.

Cosmos Nedir?

Cosmos ekosisteminde bilmeniz gereken 5 temel unsur bulunuyor.

  • Cosmos Hub: Bu bölgelerin (zones) bağlı olduğu çekirdek blockchaindir. Ağdaki diğer blockchainler arasında aracı görevini üstlenir.
  • Bölgeler (Zones): Bunlar geliştiricilerin Cosmos ekosisteminde oluşturdukları blockchainlerdir. Cosmos Hub ile bağlantılıdırlar.
  • Tendermint: Cosmos’a güç sağlayan fikir birliği mekanizmasıdır ve işlemleri doğrulamaktan ayrıca güvenlikten sorumludur.
  • Inter-Blockchain Communication Protocol (Blockchainler Arası İletişim Protokolü – IBC): Bu, Bölgeler (Zones) ile Cosmos Hub arasındaki bağlantıyı sağlar ve serbest bilgi akışı için çalışır. İletişim protokolüdür.
  • Cosmos SDK (software development kit veya yazılım geliştirme kiti): Bu kit, geliştiricilerin Tendermint konsensüs mekanizmasından yararlanarak blockchainler geliştirmesine olanak tanır. Yazılımcılar zaten SDK mantığına hakimler, bilmeyenler için dijital bir kod kütüphanesi diyebiliriz.

Cosmos’un Kurucuları Kimlerdir?

Ethan Buchman ve Jae Kwon tarafından 2014 yılında başlatılan Cosmos, Interchain Foundation (ICF) tarafından destekleniyor. Ethereum’un Ethereum Vakfı gibi düşünebiliriz. ICF, 2017’de yaklaşık 17 milyon dolar toplayan ilk ATOM token ICO’sunu yürütmekten sorumluydu.

Cosmos Fiyat Tahmini 2022-2031

Analistlere göre 2022 yılında Cosmos (ATOM) fiyatı çok ciddi bir büyüme görmeyecek ve yıl sonuna kadar 17,16 dolar tavan fiyata ulaşacak. 2023 yılı için beklentiler ise tavan fiyatın 22 dolar seviyesinde olacağıdır. Elbette önümüzde yıllar var ve bugünden 20231 yılına kadar doğru bir tahminde bulunmak güç. Aşağıdaki tabloda yıllara göre ATOM için hedeflenen fiyatları görebilirsiniz. Fiyatın uzun vadede yükselişini besleyecek olan şey Cosmos SDK’nın daha fazla gelişmesi ve ekosistemin bugün olduğundan daha fazla uygulamaya hizmet veriyor olmasıdır.

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