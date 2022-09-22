Geçtiğimiz yıl yüzde 500’e yakın büyüme göstererek adından söz ettiren Cosmos (ATOM) 2022 yılındaki kripto kışından payına düşeni aldı. Diğer altcoinler gibi önemli kayıplar yaşadı. Fakat birçok yatırımcı için kısa vadeli fiyat hareketleri önemsizdir. Kripto paralardan mini servetler kazanan yatırımcılar da ağırlıklı uzun vadeli hedeflere odaklananlar olmuştur. 1 dolardan Ethereum alıp bu kadar süre beklemek kolay olmasa gerek.
Yazı hazırlandığı sırada ATH seviyesinin yaklaşık %68 altında bulunan ATOM en büyük 20’nci kripto para konumundadır. Cosmos sunduğu teknoloji itibariyle dev projelerin birlikte çalıştığı bir girişimdir. Cosmos Inter-Blockchain Communication (IBC) ve Cosmos SDK bugün DeFi alanındaki birçok tanınmış protokole hizmet veriyor. Peki Cosmos neyi çözüyor? Dünya genelinde hali hazırda çok sayıda blockchain var ve bundan sonra da sayı artmaya devam edecek. Cosmos geliştiricileri ağların birbirleriyle iletişimi noktasında bir çözüm üretiyor.
Cosmos SDK, geliştiricilerin tüm programı sıfırdan kodlamadan hızlı bir şekilde blockchainler veya merkezi olmayan uygulamalar geliştirmesine olanak tanır. ATOM ise Cosmos ekosistemine güç veren yerel kripto paradır. Sahipleri ağın güvenliği ve yönetimine katkıda bulunur.
Cosmos ekosisteminde bilmeniz gereken 5 temel unsur bulunuyor.
Ethan Buchman ve Jae Kwon tarafından 2014 yılında başlatılan Cosmos, Interchain Foundation (ICF) tarafından destekleniyor. Ethereum’un Ethereum Vakfı gibi düşünebiliriz. ICF, 2017’de yaklaşık 17 milyon dolar toplayan ilk ATOM token ICO’sunu yürütmekten sorumluydu.
Analistlere göre 2022 yılında Cosmos (ATOM) fiyatı çok ciddi bir büyüme görmeyecek ve yıl sonuna kadar 17,16 dolar tavan fiyata ulaşacak. 2023 yılı için beklentiler ise tavan fiyatın 22 dolar seviyesinde olacağıdır. Elbette önümüzde yıllar var ve bugünden 20231 yılına kadar doğru bir tahminde bulunmak güç. Aşağıdaki tabloda yıllara göre ATOM için hedeflenen fiyatları görebilirsiniz. Fiyatın uzun vadede yükselişini besleyecek olan şey Cosmos SDK’nın daha fazla gelişmesi ve ekosistemin bugün olduğundan daha fazla uygulamaya hizmet veriyor olmasıdır.