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  •   Cardano Tarihi Güne Hazırlanıyor: 2 Analistten Kritik Uyarı Geldi!

Cardano Tarihi Güne Hazırlanıyor: 2 Analistten Kritik Uyarı Geldi!

 Cardano (ADA) fiyatı, Mayıs ayından bu yana 0,42-0,55 dolar aralığında işlem görmeye devam ediyor. ADA, son zamanlarda bekleneni veremedi.
16:10
22 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Cardano (ADA) fiyatı, Mayıs ayından bu yana 0,42-0,55 dolar aralığında işlem görmeye devam ediyor. ADA, son zamanlarda bekleneni veremedi.

Merge-Vasil: Etki-Tepki!

Analistler, tıpkı Ethereum’un (ETH) Merge güncellemesinden sonraki ETH fiyat hareketine benzer şekilde, “söylentiyi al, haberleri sat” nedeniyle Vasil hard Fork’tan sonra ADA fiyatının düşmesini bekliyor. Tarihsel olarak, Cardano fiyatı her hard fork güncelelmesinden sonra her zaman düştü. Ethereum, Merge güncellemesini başarıyla tamamladı ve hisse kanıtı (PoS) konsensüsüne geçti. Ancak, Santiment verilerine göre, Merge sonrası balinalar satış yapmaya başladı.

Merge’ten sonra ETH fiyatı, %25’in üzerine düştü. Analistler, makroekonmik şartların ağır bastığını iddia ediyor. Benzer şekilde, analistler Vasil hard fork’un hayal kırıkığı yaratabileceğini vurguluyor. Dahası, Cardano fiyatı her zaman hard fork’tan önce yükseldi ancak Shelley, Mary ve Alonzo gibi önceki hard fork’lardan sonra ise  düştü. Cardano  fiyatı, Mayıs ayından bu yana 0,55 dolardaki kritik direnci geçemedi. Ayrıca ADA önceki hard forklardan önce tanık olunan ralliden de yoksun.

ADA, Bu Seviyelere Düşebilir!

ADA, Vasil hard fork beklentisiyle yeşilde kalmaya devam ediyor. Ancak, balina alımlarına ve Fed’in beklenenden daha az faiz artışlarına rağmen, ADA fiyatı önemli bir hareket gösteremedi. Analistler, Cardano’nun teknik olarak zayıf göründüğüne ve büyük olasılıkla Vasil hard fork’undan sonra ivme kaybedeeceğine inanıyor. Ayrıca, popüler analist Peter Brandt, Cardano’nun grafikte “azalan üçgen” modeli oluşturduğu konusunda uyardı. Bu durum, ADA fiyatının daha da düşebileceğini gösterir. Crypto Capital Venture’ın kurucusu Dan Gambardello’ya göre de Cardano “azalan üçgen” oluşturduğundan yatırımcılar her iki senaryoya da hazırlanmalı. Cardano fiyatı üçgenin altına düşerse 0,33 dolara düşebilir. Ancak fiyat trend çizgisinin üzerine çıkarsa, ADA fiyatı 1 dolara yükselebilir.

Cardano Vakfı, DPT’lerin, kripto para borsalarının ve DApp geliştiricilerinin Vasil hard fork’a hazır olduklarını doğruladıklarını duyurdu. Vasil’in başlangıçta Haziran sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak geliştirmenin arkasındaki ekip, bir düğümde bulunan bazı hatalar nedeniyle Vasil lansmanını ileri bir tarihe erteledi. O zamandan beri ekip, sorunu çözmek ve Vasil’i kusursuz bir şekilde başlatmak için durmaksızın çalıştı. Bu ayın başlarında Hoskinson, Vasil’in 22 Eylül’de hayata geçeceğini açıklamıştı. Yükseltme, gelişmiş akıllı sözleşme işlevselliği, daha hızlı işlem süreleri ve daha ucuz işlemler dahil olmak üzere önemli özellikleri kullanıma sunacak şekilde tasarlandı.IOG’ye göre, Vasil sayesinde referans girdileri, veriler, referans komut dosyaları ve teminat çıktıları için düğüm ve CLI desteği gibi yeni özellikler 27 Eylül’de Cardano ana ağında kullanıma sunulacak.

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