XRP yatırımcılarının bir sonraki hedefi kaç dolar olacak? SEC ve Ripple davası bitiyor mu?

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Son dakika olarak duyurduğumuz SEC başvurusunun ardından XRP fiyatı çift haneli oranda artış gösterdi. Artık davanın biteceğine dair umutlar artıyor. Yaklaşık 2 yıldır XRP yatırımcıları SEC tarafından başlatılan hukuki savaşın ortasında ciddi anlamda yıprandı. ATH seviyesine geçtiğimiz sezon da yaklaşamayan XRP 1 doların altına düştü. Peki bundan sonra ne olacak?

Ripple (XRP) Davası

Yazı hazırlandığı sırada XRP’nin fiyatı 0,42 doların üzerinde 0,4389 seviyesinde bulunuyordu. Geçtiğimiz gün 0,39 dolar bölgesinin son derece önemli olduğundan bahsetmiştik. XRP nihayet yükselişine devam ediyor. Bu rallinin arkasında ise SEC ve Ripple Labs tarafından yargıca sunulan son talep yatıyor. Taraflar artık bu mücadeleden yoruldu ve özet karar için yeterli verinin oluştuğunu düşünüyor. Ripple’ın haklı olduğu tarafları gören SEC, net bir zaferden umudunu kesti. Buna göre 2022 yılı bitmeden XRP davasının sona erdiğini görebiliriz.

Eldeki güncel belgeler mahkemenin veri havuzuna yüklendi ve yargıç artık haklı olan tarafı tespit veya davanın reddi yönünde karar verecek. Bunun ardından SEC, menkul kıymet olduğu kesin biçimde belli olan diğer XRP’lerin peşine düşecek. Nitekim daha şimdiden toplu davalara hazırlık yapmaya başladı. Ripple ise artık davanın negatifliğinden kurtularak dev firmalara ve devletlere sunacağı blockchain çözümleri üzerinde yoğunlaşabilecek. Ve elbette XRP yatırımcıları, SEC davasıyla baskılanan fiyatın artık özgür bırakılmasını umuyor.

Ripple (XRP) Yükselir Mi?

Son paylaştığımız teknik analizde 0,39 dolar üzerindeki kalıcılık ve 0,42 ile 0,45 dolar dirençlerine işaret etmiştik. Şimdilik Ripple (XRP) %10 yükselişle bir sonraki dirence doğru hareket ediyor. Kısa vadede nihai hedef 0,48 dolar olabilir. Eğer ivme devam eder ve davayla ilgili olumlu haberler gelirse bu yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz.

XRP son zamanlarda %17 artarken, Bitcoin %5 ve Ethereum %16 düştü. Santiment bu durumu şöyle açıklıyor;

“Ripple ve SEC arasında devam eden mücadeleye dair iyimser gelişmeler yatırımcıları heyecanlandırdı. Bu durum balinaların da ilgisini çekti”.

XRP, son birkaç gün içinde inanılmaz derecede iyi performans gösterdi. Sadece geçen hafta 0,32 dolardan 0,42 dolara yükselen ralli nedeniyle yaklaşık %30 kazandı. Fakat XRP son birkaç ayda değerinin %75’ini kaybettiği için son kazanımlar pek bir anlam ifade etmiyor. ATH seviyesini hedeflemek için 1,38 dolar seviyesini hacimli biçimde aşması gereken XRP’nin %250’lik devasa bir ralliye ihtiyacı olacak.