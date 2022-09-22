Söz verdiler ama olmadı. Bu kripto para ve diğerlerinin karbon nötr konusunu önemsemesi gerekiyor. 100 milyar işlem eşiği aşıldı. İşte detaylar.

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Artık her şey kayıt altında ve verdiğini taahhütlerin yerine gelmediğini herkes kolayca fark edebilir. Popüler kripto para karbon nötr hedefleri doğrultusunda oldukça iyimser hedefler ve görüşler açıklıyordu. Ancak son rapor onları yalanlar nitelikte. Peki karbon nötr konusu bir kripto parayı neden ilgilendirmeli? Yatırımcılar açısından neden önemli veya önemli mi?

Solana (SOL) Raporu

Solana, karbon nötrlüğüne derinlemesine odaklanan diğer blockchainler gibi bu konuda iddialı hedefler verdi. Özellikle iklim değişikliğinin etkilerini gördüğümüz ancak AB’nin savaş nedeniyle bunu unuttuğu günlerde Solana’nın karbon ayak izinin arttığı ortaya çıktı. Sahi, Avrupa Birliği sürekli Bitcoin’i çevreye verdiği zarar sebebiyle eleştirirken bugünlerde Rusya gazı olmadan soğuk günleri geçirebilmek için kömür tesislerini yeniden faaliyete geçirmeyi düşünüyor.

Mart 2021’den Mart 2022’ye kadar yıllık bazda %26 artan Solana (SOL) karbon ayak izi daha önce açıklanan planların tam tersini gösteriyordu. Peki Solana’yı yalanlayan raporun detayları neler? Rapor, Solana’nın karbon emisyon istatistiklerindeki değişiklikleri etkileyen birçok nedenden bahsediyor. Doğrulayıcı düğümler tarafından kullanılan donanımların üretimi, güç tüketimi ve artan e-atık bu farkın temelini oluşturdu.

Ancak yine de tüm Solana ağının 1 saatlik enerji tüketimi tek bir Bitcoin işleminden daha az enerji kullanıyor. Üstelik bugün itibariyle Solana ağındaki işlemler 100 milyarı aşarak büyük bir rekora imza attı. Henüz ağ işlem miktarı açısından Solana’yı geçebilen olmadı.

Solana (SOL) Geleceği

Karbon nötr konusu sadece Solana için değil, birçok kripto paranın geleceğinde önemlidir. Avrupa Birliği toplantılarında Bitcoin’in nasıl lanetlendiğini gördük. Birçok üye onun çevreye etkisi sebebiyle yasaklanması gerektiğini söylüyordu. Bitcoin’in arkasında siyasilerden ve yatırımcılardan büyük bir ordu var ancak Solana gibi alternatif kripto paraların böylesine bir yasak karşısında güçlü duruş sergilemesi pek mümkün olmayacaktır.

Enerji verimliliğinin ve düşük karbon ayak izinin gelecekte giderek daha önemli bir rol oynayacağına dikkat edilmelidir. Bu özellikle blockchain endüstrisi için geçerlidir. Yüksek verimli ve sürdürülebilir bir blockchain, potansiyel dapp’ler için daha çekici olacaktır. Başka bir deyişle, bir ağın karbon ayak izi, benimsenmesi ve kullanımı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Daha yüksek bir fayda seviyesi, daha güçlü fiyat hareketine katkıda bulunabilir. Fiyat hareketinden bahsetmişken, Solana‘nın SOL’un performansını desteklemek için uygun bir karbon ayak izinden daha fazlasına ihtiyacı olacak. Yazı hazırlandığı sırada 31,8 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.