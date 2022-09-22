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ETH Dahil 75 Kripto Para Tehlikede! SEC Ne Yapmaya Çalışıyor?

Piyasa değeri yüz milyar doların çok üzerinde olan 75 kripto para SEC'in tehdidiyle karşı karşıya. Detaylar haberimizde.
19:07
22 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları Fed sonrası negatif seyrine devam ediyor ve tek problem bu değil. Elbette düzenleyiciler endişelerden bahsediyoruz. Ethereum’un Merge ile proof-of-stake (hisse kanıtı) konsensüs mekanizmasına geçişiyle birlikte SEC’in sesi yükselmeye başladı. Aynı kategoride 75 farklı kripto para bulunuyor. Potansiyel riskler neler?

Ethereum (ETH) ve SEC

PoS konsensüs mekanizmasına geçiş Ethereum’un madencilere ihtiyacını sıfırladı. Ayrıca bu durum enerji tüketimini %99,95 oranında azalttı. En azından enerji tüketimi FUD’u geride kaldı derken şimdi de SEC Başkanı Gensler’in tehditleri gündeme oturdu. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, geçen hafta komisyonun hisse kanıtı kripto paralarını menkul kıymet olarak sınıflandıra bileceğini söyledi. Gensler, birçok rapora göre Ethereum’dan özel olarak bahsetmiş olmasa da Merge ile aynı zamana denk gelen bu konuşma yatırımcıları endişelendirdi.

Eğer SEC, Ethereum’un kripto para birimi ETH’yi menkul kıymet olarak tanımlarsa geçtiğimiz yıl yaptığı resmi olmayan yönlendirmeyi tersine çevirmiş olacak. BTC ve ETH bugüne kadar menkul kıymet sınıflandırması riskinden uzak görülüyordu. Gensler gazetecilere verdiği demeçte, ağ doğrulamasını değiştiren bir dijital varlığın menkul kıymet olarak sınıflandırılabileceğini, çünkü “yatırım yapanların başkalarının çabalarına bağlı getiri umduğunu” söyledi. SEC başkanı, geçen hafta Senato Bankacılık Komitesi önüne çıktıktan sonra açıklama yaptı.

75 Kripto Para Tehlikede

Ethereum dahil 75 kripto para PoS konsensüs mekanizmasıyla çalışıyor. Bunların en büyükleri ETH ve ADA’dır. Kripto para piyasasının en büyük 2 ve 8’inci altcoinlerini tehdit eden bu bakış açısı yatırımcılara zor günler yaşatabilir. Ancak kripto para topluluğu bu durumu tepkiyle karşılıyor. Proof of Stake Alliance’ın başkan vekili. Mangiero, varlıkların menkul kıymetler olarak sınıflandırıldığı ana yasal standart olan Howey testini “eskimiş” olarak nitelendirdi ve Gensler’in bunun hisse kanıtına nasıl uygulandığına ilişkin yorumunun “aşırı geniş” olduğunu söyledi.

Coin Center Araştırma Direktörü Peter Van Valkenburgh benzer şekilde Gensler’in açıklamalarını kınayarak Ethereum’un sadece stake özelliği nedeniyle menkul kıymete dönüştürülmesini saçmalığına dikkat çekti.

İlerleyen dönemde SEC, kripto paraların menkul kıymet sınıfına giren bölümü için toplu davalara hazırlanıyor. Ancak çok büyük ihtimalle ETH ve BTC, menkul kıymet yerine emtia olarak görüldüğü için CFTC tarafından denetlenecek. Yakın zamanda kongrenin CFTC’ye ETH ve BTC için daha geniş yetkiler tanıyan bir tasarısıyla ilgili Gensler desteğini ifade etmişti. Yani Ethereum yatırımcılarının Gensler’den daha ziyade CFTC başkanı Rostin Behnam tarafından yapılan açıklamaları izlemelidir.

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