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Yüzde 95! Ethereum (ETH) Fiyatına Direkt Etki Edecek!

Birçok ETH yatırımcısı bu detayı gözden kaçırıyor. Ancak uzun vadeli yatırım yapanların bilmesi gerekiyor.
19:40
22 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Merge sonrası Ethereum yatırımcıları pek umduğunu bulabilmiş gibi değil. Ancak moralleri bozmak için oldukça erken. Merge öncesinde defalar bu güncellemenin orta ve uzun vadede getireceği faydalardan bahsetmiştik. Bunlardan en önemlisi ilerleyen süreçte ETH fiyatını da direkt olarak etkileyebilecek bir gelişmedir. Büyük ağ yükseltmesinin bu yönüyle ilgili mutlaka bilgi sahibi olmalısınız.

Ethereum (ETH) Arzı Düşecek

Nitekim son gelen veriler yatırımcılara umut aşılıyor. Ethereum (ETH)‘un yıllık token arzı değişikliği dikkat çekicidir. Bugün ultrasonmoney’den alınan verilere göre Merge sonrası ETH yıllık token arzı %3,79’dan %0,20’ye düştü. 15 Eylül sabahından bu yana Ethereum bir PoW ağı olmaktan çıktı ve PoS konsensüs mekanizmasına geçti. Ağın güvenliğini sağlayan madencilere ihtiyaç kalmadı ve onlara verilecek ödüllere de artık 32 ETH stake eden nodes (doğrulayıcılar) ödülleri alacak. Bu verilecek ödüller madencilere verilenlere kıyasla %90 civarında daha azdır.

Merge sonrası ETH, ETHW ve BTC yıllık yeni ihraç oranı

Enerji kullanımını azaltmanın yanı sıra, Ethereum’un günlük token ihracı da düştü. Günlük ihraç edilen tokenler önceden madencilere şimdi de node (doğrulayı)’lara verilmek üzere basılıyor. Birleştirmenin ardından, ağ 4.581,26 yeni Ethereum bastı ve bu geçtiğimiz ayın bugünlerine göre günlük ihraç bakımından %95 daha azdır. Yani ETH arzı artık %95 daha az artıyor. Eğer 15 Eylül tarihinde PoS geçişi olmasaydı madencilere tam 88.736,70 ETH verilecekti.

Ethereum (ETH) Fiyatı Artar Mı?

Günde çıkarılan token sayısı yakılan miktardan azsa Ethereum deflasyonist olarak kabul edilecektir. İşlem ücretlerinin bir kısmını yakan EIP-1559 güncellemesi Ağustos 2021’de duyuruldu. EIP-1559 uyarınca, madencilere işlem ücretlerinin yalnızca bir kısmı ödenir, geri kalanı yakılır ve arzdan çıkarılır. EIP-1559’un canlı olduğu zamandan bu yana, değeri 8,55 milyar doların biraz üzerinde olan 2,6 milyondan fazla ETH yakıldı. Buna rağmen Ethereum (ETH) enflasyonist kaldı. Çünkü PoW ile ağda günlük ortalama 12.500 ETH basılıyordu ve bu günlük yakım oranının altındaydı.

Şimdi, PoS ile günlük üretilen ETH miktarı ortalama %90-95 oranında düştü. İşlem ücretlerinin bir kısmı EIP-1559 ile yanmaya devam ediyor. O halde ağdaki işlemlerin arttığı boğa piyasalarına girdiğimizde yakılan ETH miktarı günlük üretilenin üzerinde olacağı için toplam arz düşecektir. ETH yatırımcılarının talebi aynı seviyede bile kalsa bu durumun fiyatı artırması gerekir. Doğal olarak orta ve uzun vadede PoS geçişi ve token ihracı konusu ETH fiyatının artışına neden olacak. Elbette burası kripto para piyasaları ve aniden Ethereum’un dünya genelinde yasaklandığı, kripto para kullananların hapse atıldığı, nükleer saldırıların olduğu bir savaş durumunda beklenti gerçekleşmeyebilir. Uzaylıları da unutmamalıyız.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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