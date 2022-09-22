Kripto dünyasında play to earn son 2 yıl içerisinde çok büyük bir yer tuttu. Bir kripto para ise bunu bambaşka bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Zilliqa, 2023 yılında piyasaya sürülecek olan Web3 odaklı yeni bir oyun konsolu ve merkezini tanıttı. 2023’te piyasaya sürülmesi planlanan konsol, kripto cüzdanları ve madencilik gibi karmaşık Web3 unsurlarını entegre edecek.

Oyuncuların oyun içi görevleri tamamlayarak ZIL coin’leri kazanmalarına olanak tanıyacak, mevcut oyunların kullanıcıları sanal para birimiyle ödüllendirmesine benzer şekilde işleyecek ancak bu sefer ödüller blok zinciri teknolojisini içerecek.

Sektör Nereye Gidiyor?

Zilliqa, Playstation, Nintendo ve Xbox gibi büyük endüstri devlerine karşı oyun endüstrisine giriş yapmak istiyor. Video oyun konsolları 2021 yılında yaklaşık 107,5 milyar dolar gelir elde etti. Statista, sektörün 2026 yılına kadar 130,8 milyar dolara çıkmasını bekliyor.

Prototip konsolda bir HDMI bağlantı noktası, Ethernet, USB-C ve USB 3.0 bağlantı noktaları görülüyor. Zilliqa, konsolun daha kullanıcı dostu bir deneyim sağlamak için Web3’ün karmaşıklıklarını soyutlamak üzere tasarlandığını belirtmesine rağmen, diğer özellikler hakkında ağzını sıkı tuttu.

Oyuncular ayrıca Zilliqa blok zincirinin güvenliğine katkıda bulunarak ZIL kripto paraları çıkarabilecekler. Yazım zamanında, Zilliqa 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmek üzere konsolu test ediyordu.

Ağustos 2022’de Zilliqa, şirketin ekonomik olarak daha sürdürülebilir bir model olduğuna inandığı Axie Infinity gibi bir oyna-kazan oyunu yerine beceri-kazan oyunu olacak ilk kişi içi nişancı oyunu WEB3WAR’ı piyasaya sürdü. WEB3WAR, Zilliqa’nın konsol için piyasaya süreceği iki ilk oyundan biri olacak.

Zilliqa akıllı sözleşmeler için birinci katman bir blok zinciri olarak tanımlanıyor. Bu yılın başlarında Zilliqa, Web3 oyun alanındaki çabalarını ilerletmeye yardımcı olmak için sonuncusu İsviçre şirketi Xborg olmak üzere çeşitli e-spor takımlarıyla ortaklıklar kurduğunu duyurdu.

Xborg, oyuncu tabanının, oyuncuların deneyimleri hakkında geri bildirim sağlamaları için Zilliqa üzerine inşa edilmiş oyunlara erişmesine izin verecek. Mümkün olan durumlarda Xborg, Zilliqa oyunlarının daha geniş bir oyun topluluğuna ulaşmasını sağlamaya çalışacak.

Oyuncular Ve Geliştiriciler Bilmecesi

Zilliqa’nın yaklaşımı, ilkel bir oyun deneyiminden uzaklaşmak isteyen kripto meraklılarından çok hevesli oyuncuları çekmek için tasarlanmış gibi görünüyor. Axie Infinity’nin oyun içi token’larından biriyle ilgili enflasyonist endişelerin ardından oyna-kazan’dan oyna-ve-kazan’a geçmesinin de gösterdiği gibi, oyna-kazan oyunları tarihsel olarak sürdürülebilir tokenomik ile mücadele etmişti.

Splinterlands gibi diğer oyunlar, token hodlingini teşvik eden güncellemeler sunarak hodler’lara ödüller vererek daha iyi bir performans sergilemişti. Fiat karşılığında oyun içi token satmak isteyen oyuncular ile bunu istemeyen oyun geliştiricileri arasında sürekli bir gerilim var.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.