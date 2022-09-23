Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Tecrübeli İsim Kendinden Emin: Bitcoin’in Büyük Yolculuğu Öncesi Biletleri Hazır Edin

Kripto para analisti ve trader'ı Michaël van de Poppe, Bitcoin (BTC) yatırımcılarının Ay'a doğru başlayacak büyük yolculuğu öncesi biletleri hazır etmeleri tavsiyesinde bulundu.
11:00
23 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, Bitcoin (BTC) yatırımcılarının Ay’a doğru başlayacak büyük yolculuğu öncesi biletleri hazır etmeleri tavsiyesinde bulundu.

“2023’e Kadar Birikim Döneminde Olunulacak”

Kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, 625 binden fazla Twitter takipçisine gelecek yıla kadar BTC biriktirmeleri tavsiyesinde bulundu. Van de Poppe, “İnsanlar kelimenin tam anlamıyla sadece bekliyor; peki, şimdi Bitcoin Ay’a mı gidecek yoksa kıyamet mi kopacak? Böyle bir düşüşün ardından bunu hızlıca söylemek mümkün değil, bunun için biraz vakit gerektiriyor. Piyasalar en kötüsünü fiyatlıyor ama benim tek söylediğim 2023’e kadar birikim döneminde olunacağı.” dedi.

Van de Poppe, yazım sırasında 19 bin 297 dolardan işlem gören lider kripto paradaki yükselişin sürmesi için fiyatın 19 bin dolar seviyesinin üzerinde kalması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bitcoin, kelimenin tam anlamıyla FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) etkinliğinde büyük bir dolandırıcılığa imza attı. Henüz trendi görüp görmediğimizden emin değilim. Muhtemelen yön bugün veya yarın belli olur. Şimdilik, herhangi bir yükseliş için ilk şart Bitcoin’in 19 bin doları geçmesi.

Analist, potansiyel daha dip bir noktaya düşüş beklemek yerine BTC ve kripto para piyasalarında uzun süre kalmayı yani birikim yapmayı tercih ettiğini ise “Yine de 12 bin 14 bin doları beklemek yerine, tercihen burada kripto para piyasalarında uzun süre kalmak isterim.” şeklinde açıkladı.

DXY Faktörü ve Kripto Para Piyasaları

Van de Poppe, Fed’in 21 Eylül’de yaptığı 75 baz puanlık faiz artırımına kripto para piyasaları için ABD Doları Endeksi‘nin (DXY) olumlu tepki verdiğini iddia ederek şu ifadelerini kullandı:

Piyasalardan çok iyi tepki geldi. DXY düşüyor. Verimliliği düşüyor. Endeksler yukarı gidiyor. Bitcoin yukarı gidiyor.

DXY, ABD dolarının gücünün göreceli bir ölçütüdür. Daha zayıf bir DXY, kripto paralar gibi riskli varlıklar için genellikle daha iyidir. DXY grafiğine bakan Van de Poppe, her yerde aşağı yönlü eğilimler gördüğünü ise “DXY grafiğinin her yerinde düşüş eğilimi var.” şeklinde açıkladı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
İlgili Yazılar
Kritik Rapor Gündeme Bomba Gibi Düştü: Bitcoin, Ethereum ve Ripple!
Kritik Rapor Gündeme Bomba Gibi Düştü: Bitcoin, Ethereum ve Ripple!
Bloomberg Analistinden Bitcoin ve Altcoin’ler için Aşırılık Çıkışı!
Bloomberg Analistinden Bitcoin ve Altcoin’ler için Aşırılık Çıkışı!
Piyasaya Para Akacak: Dev Bankadan Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarına Müjdeli Haber!
Piyasaya Para Akacak: Dev Bankadan Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarına Müjdeli Haber!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Vergi Kaçıranlar için Harekete Geçildi!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Vergi Kaçıranlar için Harekete Geçildi!
Bitcoin ve Altcoin’ler Yükseliyor! Kripto Para Piyasasında Son Durum
Bitcoin ve Altcoin’ler Yükseliyor! Kripto Para Piyasasında Son Durum
2021 Çöküşünü Bilen Analist “Bitcoin Ne Zaman Yükselir” Sorusu için Tarih Verdi!
2021 Çöküşünü Bilen Analist “Bitcoin Ne Zaman Yükselir” Sorusu için Tarih Verdi!
Dikkat! Teknik Analist Uyardı: Bitcoin’de Bu Seviyeler Kaçınılmaz!
Dikkat! Teknik Analist Uyardı: Bitcoin’de Bu Seviyeler Kaçınılmaz!
Efsane Yatırımcı Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: ‘Yeniden Diriliş’ İçin Bu Şart!
Efsane Yatırımcı Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: ‘Yeniden Diriliş’ İçin Bu Şart!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yükselişe Mi Geçiyor? Reddit NFT’leri 5 Bin Dolara Satıldı!
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022