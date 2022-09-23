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Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, Bitcoin (BTC) yatırımcılarının Ay’a doğru başlayacak büyük yolculuğu öncesi biletleri hazır etmeleri tavsiyesinde bulundu.

“2023’e Kadar Birikim Döneminde Olunulacak”

Kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, 625 binden fazla Twitter takipçisine gelecek yıla kadar BTC biriktirmeleri tavsiyesinde bulundu. Van de Poppe, “İnsanlar kelimenin tam anlamıyla sadece bekliyor; peki, şimdi Bitcoin Ay’a mı gidecek yoksa kıyamet mi kopacak? Böyle bir düşüşün ardından bunu hızlıca söylemek mümkün değil, bunun için biraz vakit gerektiriyor. Piyasalar en kötüsünü fiyatlıyor ama benim tek söylediğim 2023’e kadar birikim döneminde olunacağı.” dedi.

Van de Poppe, yazım sırasında 19 bin 297 dolardan işlem gören lider kripto paradaki yükselişin sürmesi için fiyatın 19 bin dolar seviyesinin üzerinde kalması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bitcoin, kelimenin tam anlamıyla FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) etkinliğinde büyük bir dolandırıcılığa imza attı. Henüz trendi görüp görmediğimizden emin değilim. Muhtemelen yön bugün veya yarın belli olur. Şimdilik, herhangi bir yükseliş için ilk şart Bitcoin’in 19 bin doları geçmesi.

Analist, potansiyel daha dip bir noktaya düşüş beklemek yerine BTC ve kripto para piyasalarında uzun süre kalmayı yani birikim yapmayı tercih ettiğini ise “Yine de 12 bin 14 bin doları beklemek yerine, tercihen burada kripto para piyasalarında uzun süre kalmak isterim.” şeklinde açıkladı.

DXY Faktörü ve Kripto Para Piyasaları

Van de Poppe, Fed’in 21 Eylül’de yaptığı 75 baz puanlık faiz artırımına kripto para piyasaları için ABD Doları Endeksi‘nin (DXY) olumlu tepki verdiğini iddia ederek şu ifadelerini kullandı:

Piyasalardan çok iyi tepki geldi. DXY düşüyor. Verimliliği düşüyor. Endeksler yukarı gidiyor. Bitcoin yukarı gidiyor.

DXY, ABD dolarının gücünün göreceli bir ölçütüdür. Daha zayıf bir DXY, kripto paralar gibi riskli varlıklar için genellikle daha iyidir. DXY grafiğine bakan Van de Poppe, her yerde aşağı yönlü eğilimler gördüğünü ise “DXY grafiğinin her yerinde düşüş eğilimi var.” şeklinde açıkladı.