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Bitcoin ve Altcoin’lerde Vergi Kaçıranlar için Harekete Geçildi!

İç Gelir Servisi, Bitcoin ve altcoin'lerde vergi beyanında bulunmayan veya olması gerekenin altında beyanda bulunan yatırımcılar için harekete geçti.
11:34
23 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD İç Gelir Servisi‘ne (IRS) New York merkezli banka MY Safra Bank’a “John Doe” celbi gönderme yetkisi verildi ve vergi dairesinin bankanın kripto para komisyoncu ortağı SFOX’un müşterileri hakkında veri almasının önü açıldı.

En Az 10 Kişinin Vergi Kaçırdığı Tespit Edildi

Haber, Perşembe günü verilen mahkeme kararının bir sonucu. ABD bölge yargıcı Paul G. Gardephe’nin onayladığı mahkeme emri, IRS’ye MY Safra Bank aleyhine celp gönderme yetkisi vererek, kripto para işlemleri için vergi beyanında bulunmamış olabilecek SFOX müşterileri hakkında bilgi talep edebilecek.

MY Safra Bank, 2019 yılında SFOX ile ortaklık kurmuş ve SFOX kullanıcılarına bankadaki nakit mevduat hesaplarına erişim imkanı vermişti. IRS’nin kripto para işlemlerini yasaların gerektirdiği şekilde bildirmeyen en az on SFOX kullanıcısının bulunduğunu tespit etti gelen bilgiler arasında. IRS, kripto para işlemlerini sermaye olarak kabul eder ve her işlemde sermaye kazancı vergisi alır. IRS, Ağustos ayında SFOX’a John Doe celbi gönder yetkisi almış, o dönem “2016 ve 2021 yılları arasında doğrudan SFOX ile veya aracılığıyla kripto paralarda en az 20 bin ABD doları eşdeğerinde işlem gerçekleştiren ABD vergi mükellefleri” hakkında bilgi toplamaya başlamıştı.

MY Safra Bank ve SFOX herhangi bir yasayı ihlal etmekle suçlanmıyor ve John Doe çağrısı, “John Doe” olarak anılan kimliği belirsiz bir davalıya yapılan çağrıdan ibaret.

“Kripto Para İşlemleri Vergiden Muaf Değil”

ABD’nin New York Güney Bölgesi avukatı Damian Williams yaptığı açıklamada, “Vergi mükelleflerinin kazançları üzerindeki vergi yükümlülüklerini doğru bir şekilde bildirmeleri gerekiyor ve kripto para işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler vergiden muaf değil. ABD yönetimi, kripto para işlemlerini bildirmeyerek ödeyeceği vergi yükümlülüğümü olduğundan az gösteren vergi mükelleflerini tespit etmek ve herkesin payına düşeni adil bir şekilde ödemesini sağlamak için John Doe celpleri de dahil olmak üzere emrindeki tüm araçları kullanmaya kararlıdır.” dedi.

IRS, geçmişte Kraken, Circle ve Coinbase gibi kripto para şirketlerine benzer bildirimlerde bulunmuştu. IRS yetkilisi Carolyn Schenck, bu yılın başında kripto para yatırımcılarının vergi dairesinden John Doe benzeri daha fazla çağrı beklemesi gerektiğini belirterek uyarmıştı.

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