Kripto analitik firması Santiment, Bitcoin (BTC) ve Ripple'a (XRP) dair iyimser bir tablo çizerken son günlerde popülarite kazanan bir altcoin için uyarıda bulundu.

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Kripto analitik firması Santiment, Bitcoin (BTC) ve Ripple’a (XRP) dair iyimser bir tablo çizerken son günlerde popülarite kazanan bir altcoin için uyarıda bulundu.

Bitcoin ve XRP’de İşler İyiye Gidiyor!

Bugün yayınlanan raporda Santiment, son zamanlarda büyük oranda ivme kaybeden Bitcoin sosyal dominance oranının tekrar yükselmeye başladığını bildirdi. Bu metrik, BTC’nin internetteki Google aramaları, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarındaki popülaritesine işaret ediyor. Santiment’e göre, sosyal hakimiyet metriği, tarihsel olarak dip seviyeyi tahmin etmek için güvenilir bir sinyal görevi gördü. Santiment’e göre, Bitcoin’in fiyatı üç ayın en düşük seviyesine ulaştı. Güncel verilere göre, BTC sosyal hakimiyeti arttı, bu tarihsel olarak iyi bir dip sinyali.

XRP’yi inceleyen Santiment, Ripple ve ABD Menkul Kıymetler Borsası’nın (SEC) devam eden davada bir anlaşmaya varacağına dair sinyallerin, yatırımcılar arasındaki iyimserliğe yol açtığını ve bu durumun XRP fiyat artışına katkıda bulunduğunu söylüyor. Geçen hafta Bitcoin, %5 değer kaybederken, Ethereum (ETH) ise % 16 düştü. XRP bu süreçte % 17 değer kazandı. Şirkete göre, davada meydana gelen gelişmeler, balina birikimine ve iyimserliğie neden oldu. Bu, rallinin arkasındaki temel neden olarak nitelendirilebilir.

Ethereum Classic, Alarm Veriyor!

Santiment daha sonra Ethereum Classic‘e (ETC) dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Kripto analiz firması, piyasa değerine göre 22. en büyük kripto paranın kısa pozisyonalrın artmasından dolayı daha da düşeceğini söylüyor. Santiment’e göre, Ethereum Classic, 150 varlık arasında borsalarda en yüksek düzeyde kısa pozisyon açılan kripto para. Bu durum, risk teşkil ediyor. Platform Ren’in (REN) ise en fazla uzun pozisyonu olan kripto para birimi olduğunu ortaya koyuyor.

Ethereum’un Merge güncellemesi sonrasında büyük bir ilgi gören ETC’de de yatırımcı ilgisinin azalabileceğini iddia ediyor. Merge güncellemesinin başarıya hayata geçmesinin ardından ballinalar yeniden satmaya başladı. Ortaya çıkan satış baskısı nedeniyle, Ethereum Temmuz’daki seviyelerine düşmüştü. Son altı gün içinde, 1.000 ila 10.000 ETH’ye sahip adresler, toplam varlıklarının %2,24’ünü sattı. Santimet’e göre satış baskısında kayda değer bir artış, meydana geldi. Ethereum’un yüksek likiditesine ve piyasa değerlerine rağmen, Fed’in faiz artırımları ve piyasadaki belirsizlik yatırımcıları etkilemeye devam ediyor. Santiment tarafından paylaşılan grafik, Ethereum’un Merge öncesi devasa bir birikim süreci yaşadığını ancak güncelle sonrası büyük oranda satışların maydana geldiğini ortaya koyuyor.