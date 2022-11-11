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En büyük kripto para borsalarından biri olan FTX, dev trade şirketi Alameda ve 130 yan kuruluşuyla iflas etti. Bu 130 şirketin arasında bir kahve dükkanı bile var. Gerçekten enteresan, konumuza dönecek olursak. İflas açıklanalı henüz bir saat oldu ve kripto para yatırımcıları FTX, Alameda ikilisinin hangi kripto para projeleriyle ilişkileri olduğunu merak ediyor. İşte tam liste.

FTX ve Alameda Projeleri

WuBlockchain tarafından hazırlanan liste son derece kalabalık. İlk dikkat çeken Solana oluyor ve biliyoruz ki FTX’in zor durumu zaten en fazla onu etkiledi. Haziran raporuna göre şirketin elinde milyarlarca dolar değerinde SOL Coin bulunuyor. Ve yine muhtemel ki bunun önemli bir kısmını bu hafta FTT Token’i 22 doların üzerinde tutmak için sattı.

Aptos ikinci sırada geliyor. BlockFi zaten dün zor durumda olduğunu açıkladı. FTX’in yatırım yaptığı tüm projeleri aşağıda görüyorsunuz.

FTX’in iflasa sebep olan kuruluşu Alameda tarafından yapılan yatırımların detayları ise aşağıdaki gibidir.

Bu yatırımların bir kısmından çekilmiş olabilirler. Okuyucuların ismi geçen şirketlerden gelecek açıklamaları dikkate alması faydalı olacaktır.

Kripto Para Yatırımcıları Dikkat

FTX’in iflasıyla birlikte yukarıda bahsi geçen projeler de zarar görebilir. Yatırımcılar tedirgin ve şimdilik ne olacağını kestiremiyor. Şimdilik en iyisi kripto para yatırımcılarının bu projelerden uzak durması olacaktır. Henüz Alameda ve FTX’in bu yatırımlarının ne kadarlık kısmını elinde tuttuğuna dair net veriler yok. İflas 11 sürecinde varlıkların satışı söz konusu olduğunda hangi altcoin veya şirket hisselerine ne kadar sahip olduğu ortaya çıkacak.

Ortaya çıkacak şirket ve tokenlerin yukarıdaki listeden olması bekleniyor. Olası şok dalgasına hazırlık olarak yatırımcıların temkinli hareket etmesi faydalı olabilir. Bununla birlikte kripto para piyasaları CZ tarafından belirtildiği için 2008 krizine benzer bir çöküş yaşıyor. Yani henüz en kötü günler geride kalmamış olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.