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Aptos (APT) Yeniden Şaha Kalktı ! İşte Bilmeniz Gereken 3 Önemli Veri!

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, yatırımcın yeni odak noktası olan Aptos (APT) ise ivme kazanmaya başladı. 
17:15
23 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, yatırımcın yeni odak noktası olan Aptos (APT) ise ivme kazanmaya başladı.

Uzman Görüşü: Aptos, Neden Yükseliyor?

Aptos, Binance’ta listelendikten hemen sonra bazı ciddi sorunlarla karşılaşmasına rağmen, son 24 saatte %32’den fazla artış kaydederek kripto para piyasasının en çok kazandıranı oldu. Uzmanlara göre, APT’nin piyasada hala başarılı olabilmesi için birkaç önemli neden bulunuyor. Daha fazla kısa pozisyon açmak daha pahalı hale geldikçe ve boğalar piyasa yapıcılardan destek aldığından, fonlama oranları bazen fiyat üzerinde önemli ölçüde etkili olabilirler. Teknik olarak, fonlama oranları negatif olduktan sonra boğalar harekete geçer. Aptos’ta fonlama oranlarının negatife dönmesinin ana nedeni, Aptos’un arkasındaki ekibin Sybil saldırısı gibi bazı blok zinciri mekanizmalarını anlamadığını göstermesinin ardından aktif riskten korunma faktörü idi. Ani bir airdrop’un yayınlanmasından sonra, APT’de büyük bir  satış baskısı ile karşı karşıya kaldı ve bunun sonucunda APT 15 dolardan 7 dolara düştü.

Aptos‘un büyük borsalarda listelenmeden önce kurumsal yatırımcılardan büyük miktarda destek aldığı biliniyor. Proje aynı zamanda Girişim sermayesi’nden (VC) de destek aldı. Bu, bir tür özel sermaye ve yatırımcıların başlangıç ​​​​şirketlerine ve umut vaat eden küçük işletmelere sağladığı bir finansman türüdür. Ancak, bazı yatırımcılar, kurumsal yatırımcıların büyük bir yüzdesinin, APT ivme kazanır kazanmaz  satış baskısında ani bir artışa yol açacağından endişe ediyor. %50’lik düşüşe rağmen, Aptos piyasadaki en iyi performans gösteren kripto paralardan biri olmaya devam ediyor. Ayrıca, piyasasın potansiyel olarak toparlanması kesinlikle APT fiyatına miktar destek sağlayacak. Kurumsal yatırımcılar ani satışlar yapmaya  başlamadıkça, APT’nin  rallisi devam edebilir. .

Aptos, Sosyal Platformlara Hakim Durumda!

Airdrop ile ilgili artan güvenlik endişeleri ve sert fiyat düşüşü nedeniyle topluluğun hevesi kursağında kaldı. Bununla birlikte, analitik şirketi Lunar Crush tarafından yayımlanan verilere göre, Aptos şu anda sosyal medya platformlarında zirvede yer alırken, sosyal hakimiyet metriği ivme kazanıyor. Bu durum, fiyat üzerinde olumlu etki yaratabilir.

Şirkete göre, Aptos çok kısa bir süre önce piyasaya girmesine rağmen, yatırımcıdan büyük ilgi görüyor. Veriler, Aptos’un sosyal aktivitesinde son zamanlarda muazzam bir artış olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre, APT‘nin başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek.

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