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Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) Yeni Hedef Açıklandı: Dönüm Noktası Olabilir!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş sloganı altında çarpıcı adımlar atmaya devam ederken, hedeflerini büyütüyor. 
14:15
23 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş sloganı altında çarpıcı adımlar atmaya devam ederken, hedeflerini büyütüyor.

LUNC, Elon Musk’ı Gözüne Kestirdi!

Terra Classic topluluğu yakım oranını artırmak için Robinhood ve Coinbase’ten LUNC’u listelemesini istiyor. Robinhood, Cuma günü bir tweet’te kullanıcılara platformun listelemesini istedikleri bir sonraki kripto parayı sordu. Topluluktan, LUNC‘un listelenmesini öneren yüzlerce yorum geldi. Terra Classic topluluğu ayrıca Coinbase’in LUNC’u listelemesi için giderek daha fazla baskı yapıyor. Sosyal medyada, Coinbase’in LUNC’u listeleme talebinde çok fazla aktivite görülüyor. Geçen ay Terra Classic topluluğu tarafından LUNC’un Robinhood’da listelenmesi için Change.org’da bir imza kampanyası başlatıldı. Şu ana kadar kampanya yaklaşık 7 bin imza aldı. Shiba Inu topluluğu, SHIB’i Robinhood’da listelemek için aynı yöntemi kullanmıştı

Terra Classic doğrulayıcısı LUNC DAO dün bir tweet’te Elon Musk’ın Tesla araçları için LUNC’u ödeme olarak kabul etmesi gerektiğini ifade etti. Musk’ın cevabı merak ediliyor. Ancak aynı zamanda Musk üzerinde kripto para piyasasını manipüle ettiğine dair SEC bakısı da devam ediyor. LUNC fiyatı son 24 saatte %3 değer kaybetti ve an itibariyle 0.0002327 dolardan işlem görüyor. LUNC için 24 saatlik en düşük ve en yüksek seviyeler sırasıyla 0,000226 ve 0,000241 dolar. İşlem hacmi ise bir günde %16 düştü.

Yakım Oranları, Azaldı!

Veri platformu Classy Crypto raporuna göre, Terra Luna Classic ağındaki On-Chain hacmi, topluluğun 5234 numaralı teklifi onaylayarak ağdaki işlemler üzerinden alınan ücretlerin %1.2’lik yakım oranını %0.2’ye düşürmesinden sonra yükseldi. Topluluğun %1,2 yakım/vergi oranını %0,2’ye düşürmesinin nedenlerinden biri aslında bunu başarmaktı. Özellikle, Eylül ayında %1,2’lik oranın uygulanmasının ardından zincir üzerindeki hacimler önemli ölçüde azalmıştı. Teklifin yazarı Duncan Day, gelişme hakkında yorumd yaptı. Uzmana göre, topluluğun bu gelime üzerine  yorum yapması için henüz çok erken.

Ancak, LUNC’da hacimler önemli ölçüde artarken, yakım sürecinde istenen rakamların gelmediğini belirtmekte fayda var. Özellikle, Binance CEO’su Changpeng Zhao, CZ, daha düşük vergi oranının daha fazla yanmaya yol açtığını iddia ettiğinden, hacimleri artırmak için vergi/ yakım oranını azaltma hedefi de daha etkili bir yanma sağlamaktı. Ancak, değişikliğin uygulamasından bu yana artan hacme rağmen yakım azaldığı için durum henüz böyle değil. Örneğin, 18 Ekim’deki değişiklikten 190 milyon tokan yakıldı. Değişiklikten sonra 19 Ekim’de ise sadece 158 milyon token yakıldı. Bu, %17’lik bir düşüşü temsil ediyor.

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