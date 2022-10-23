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Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, önde gelen bir ekonomist lider kripto para birimini yeniden ayağa kaldıracak faktörleri açıkladı.

Bireysel Yatırımcı, Ne Zaman Piyasaya Dönecek?

Ekonomist ve trader Kristin Smith, bir sonraki Bitcoin boğa koşusunu ateşleyebilecek olası katalizörü açıkladı. Blockchain Association’ın yönetici direktörü Smith, CNBC ile yaptığı yeni röportajda, Bitcoin’in mevcut fiyatının uzun vadeli yatırımcılar tarafından stabilize edildiğini ve bireysel yatırıcıların ayı döngüsü ve küresel ekonomideki belirsizlik nedeniyle piyasalarından büyük ölçüde kaçtığını söyledi. Ancak Smith, bireysel yatırımcıların ekonominin hız kazandığında geri döneceğini söylüyor. Uzmana göre, Bitcoin birkaç nedenden dolayı büyük ölçüde istikrarlı.

Birincisi, Bitcoin‘e yatırım yapmaktan büyük ölçüde kaçınan bireysel yatırımcıya rağmen, BTC ayakta durmayı başardı. İnsanlar, yüksek faizli bir ortamda risk teşkil eden varlıklara yatırım yapmıyorlar. Uzmana göre, yüksek enflasyon nedeniyle ortaya çıkan pahalı hayat koşulları da BTC’ye yatırımı engelliyor. Geçim sıkıntısına düşen halk, şu anda para biriktirerek Bitcoin’e yatırım yapma fırsatına sahip değil.

Regülasyon Ne Zaman Gelecek?

Smith, köşede bekleyen yatırımcıların orta vadede tekrar piyasaya gireceğini düşünüyor. Uzun vadede her şey yoluna girecek. Ekonominin artık normal işlediğini ve insanların yatırım portföylerine daha fazla riskli varlık koyduğunu görmeye başladığımızda, Bitcoin‘e yapılan yatırımın ve ardından fiyatın arttığını göreceğiz. Smith ayrıca, ABD Kongresi’nin yıl sonuna kadar kripto para düzenlemelerine el atma olasılığını da değerlendiriyor. Regülasyonun Bitcoin’e daha fazla kurumsal yatırım çekeceğine inanıyor.

Yöneticiye göre, Kongre, Bitcoin spot piyasası da dahil olmak üzere, altta yatan dijital emtia spot piyasası için ek düzenleme sağlayacak mevzuat üzerinde aktif olarak çalışıyor. Bu düzenlemenin aslında yıl sonundan önce yapılma şansı var. Senato başkanı ve üyeleri, Dijital Emtia Tüketici Koruma Yasasını (DCCPA) uygulamaya koydu ve bu, spot piyasalarda merkezi borsaları düzenlemek için oldukça iyi bir çerçeve. Merkeziyetsiz finansla ilgili öne çıkan tartışmalar da var. Bunlar, merkezi borsalardan tamamen farklı şekilde çalışan yazılım protokolleridir. Ama Kongre, bunun üzerinde de çalışıyor. Smith, bu konuda da iyi bir çözüme ulaşacağımız konusunda iyimser. Yönetici, yıl sonundan önce onaylanmış yeni yasayı görmemiz için iyi bir şans olduğunu düşünüyor.