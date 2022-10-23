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Bitcoin (BTC) İçin Vakit Daralıyor! Hedef Burası!

Kral kripto para birimi için hangi seviyeler bekleniyor? Bitcoin kaç dolara kadar düşebilir?
10:39
23 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları özellikle Terra iflasının ardından büyük şoklar yaşadı. Altcoinler önemli ölçüde eridi. Bitcoin bir süredir düşük volatilite ile hareket ediyor. Daha önce bu tarz yatay hareketlerin ardından sert düşüşlere şahit olmuştuk. Peki bugün? Bitcoin için vakit daralıyor olabilir, güncel durum ve potansiyel hedefleri ele alıyoruz.

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Tether’de tutulan paranın (kümülatif değere göre) boyutunu ölçen USDT Dominance, Ağustos ortasından bu yana yükselişte. Bu, piyasa katılımcılarının bir kripto paralar yerine stablecoin tutmayı tercih ettiğinin bir işaretiydi. Bitcoin son haftalarda 19.000 dolar desteğini korudu, ancak dört aylık bir aralığın en düşük seviyelerine de istikrarlı bir şekilde yaklaştı. Dolaylı olarak, bu aynı zamanda piyasadaki düşüş eğiliminin de bir işaretiydi. Enflasyon ve yükselen faiz oranları riskli varlıklardan kaçışları tetikliyor. Ve toparlanma aylar hatta yıllar sürebilir.

Bollinger bantları büyük bir sıkışmanın devam ettiğini gösteriyor. Yani artık karar vakti gelmiş olabilir. Haziran ayından bu yana BTC 24.400 dolar ile 18.600 dolar arasında hareket etti. Bu uzun vadeli aralığın en düşük seviyeleri Eylül ayından bu yana birçok kez test edildi. Her yeniden test, bir öncekinden daha zayıf bir yanıt aldı.

Bitcoin (BTC) Hedef

Yukarda bahsettiğimiz durum yeniden testlerde alıcıların tükendiğini ve BTC’nin 17.800 dolar ile 17.000 dolar bölgesindeki desteklere kadar gevşeyebileceğini gösteriyor. Daha fazla düşer mi? Boğalar için korkutucu bir düşünce ancak 16.200 dolar uygulanabilir bir hedef haline gelebilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr 50’de dirençle karşılaştı ve son haftalarda bunun üzerine çıkamadı. OBV de satış baskısının güçlendiğini gösteriyor.

Bollinger Bantları genişlik göstergesi, günlük grafikte daha önce Ekim 2020’de ulaştığı bir değer olan 0,07’nin en düşük seviyesine ulaştı. Bunu yavaş ve büyük bir ralli takip etmiş olsa da Bitcoin’in mevcut daralması farklı bir tada sahip olabilir. Şimdilik düşüş eğilimi baskın gibi görünüyordu.

Borsalardaki Bitcoin arzı azalıyor ve düşen karlılık oranına rağmen Bitcoin madencileri operasyonlarını büyütüyor. Peki madencileri daha ne kadar dayanabilecek? Daha geniş bir çerçeveden baktığımızda Fed’in birkaç yılda artırması gerektiği faizleri birkaç ayda artırmasının şokunu da yaşıyoruz. Eğer Fed politika değişikliğine giderse trend değişimi de hızlanacaktır.

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