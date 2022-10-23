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Kripto para yatırım firması Galaxy Digital’in yeni bir araştırmasına göre, Ethereum (ETH) tabanlı non-fungible token (NFT) yaratıcılarının yaklaşık 2 milyar dolarlık telif hakkı aldığı belirtildi.

NFT Telif Hakkı

Yakın tarihli bir blog gönderisinde Galaxy Digital, ETH üzerindeki NFT üreticilerine 1,8 milyar doların üzerinde telif ücreti ödendiğini, dünyanın en büyük NFT pazarı olan OpenSea’deki yaratıcıların ise telif rakamlarının geçen yıldan bu yana ikiye katlandığını tespit etti. Galaxy Digital açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ethereum tabanlı NFT koleksiyonlarının yaratıcılarına 1.8 milyar doların üzerinde telif ücreti ödendi. Ayrıca içerik oluşturuculara bugüne kadar en fazla telif ücreti ödeyen platform olan OpenSea’de içerik oluşturuculara ödenen ortalama telif hakkı yüzdesi, geçen yıl iki katına çıkarak %3’ten %6’ya çıktı.

Önde gelen kripto para şirketi ayrıca az sayıda NFT koleksiyonunun şimdiye kadar kazanılan tüm NFT telif ücretlerinin çoğunluğunu oluşturduğunu ileri sürdü. Şirket açıklamalarında şunları söyledi:

NFT’lerdeki hem eski yatırımcılar hem de kripto para bazlı yerel kuruluşlar arasındaki büyük markalar, ikincil satışlardan elde edilen telif ücretlerinden yüz milyonlarca dolar gelir elde etti. Sadece 10 kuruluş, kazanılan tüm telif ücretlerinin %27’sini oluşturuyor. Ayrıca 482 NFT tahsilatı, şimdiye kadar kazanılan tüm telif ücretlerinin %80’ini oluşturuyordu.

Telif Ücreti Tartışması

Açıklanan rapora göre, NFT telif ücretlerinin var olup olmadığı konusunda devam eden bir tartışma mevcut. Taraflar, içerik oluşturucuların zaman içinde daha popüler hale gelen çalışmaları için geri ödeme yapılması gerektiğini savunurken, karşı görüşte olanlar, telif ücretlerinin uygulanmasının NFT’lerin temel olarak çalışma şeklini değiştireceğini savunuyor.

Yapılan araştırma, daha önce telif ücretlerinin uygulanmasının dijital koleksiyon holder’larını ve NFT yaratıcıları arasında zıt bir görüş oluşabileceğini söyleyen Solana’nın (SOL) ortak yaratıcısı Anatoly Yakovenko’ya da atıfta bulunuyor. Anatoly Yakovenko’ya göre içerik oluşturucular, kullanıcıların telif ücretini ödememesi durumunda NFT’leri yeniden ele geçirmek için akıllı sözleşmeleri kullanabilecekler.