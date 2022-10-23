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Cardano (ADA) ve Ripple’da (XRP) Kırmızı Alarm! Düşüş Kapıda Mı?

Akıllı sözleşme platformu olan Cardano'da (ADA) ve Ripple'da (XRP) bu seviyeler düşüş ivmesinin başlamasına neden olabilir!
01:00
23 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalarda yaşanan kripto kışı etkisini sürdürürken, SEC davasıyla sıkça gündeme gelen Ripple (XRP) ve Cardano’da (ADA) kritik destek ve direnç bölgeleri hangileri?

İçerik Rehberi

Ripple (XRP)

Ripple 20 Ekim tarihinde gelişen simetrik üçgen modelinin altına düştü ancak günün grafiklerindeki mum çubuğunda görülen uzun kuyruk, boğaların 50 günlük SMA seviyesi olan 0,43 dolara gerilemeye neden olan fiyat düşüşlerine satın almaları yaptığının bir göstergesi olabilir. Ancak alıcılar, 21 Ekim tarihinde 50 günlük SMA’yı savunmayı başardı.

Bununla birlikte 20 günlük EMA seviyesi olan 0,46 dolarda hafif düşüşler görülmeye başladı ve göreceli güç endeksi (RSI), ayıların hafif bir avantajı olduğunu gösteren negatif bölgeye kaydı. Kripto para biriminin fiyatı mevcut seviyeden veya 20 günlük EMA’dan düşerse, ayılar XRP/USDT paritesini 0,41 dolarlı kırılma seviyesine çekmeye çalışabilir. Belirtilen seviyenin güçlü alımları çekmesi muhtemel.

Varsayımın aksine yukarı yöndeki hareketin başlangıcı olarak 20 günlük EMA’nın üzerinde bir kırılma ve kapanış, gösterilebilir. Ardından parite 0,51 dolara ve daha sonra direnç çizgisine kadar yükselebilir. Üçgenin üzerinde bir kırılma ve kapanış, yükseliş trendinin yeniden başlamasına ilişkin beklentileri iyileştirebilir.

Cardano (ADA)

Cardano son birkaç gün içerisinde düşüş trendi içerisindeydi. Kripto para biriminin iki günlük bir rahatlama rallisinin ardından satışlar 18 Ekim tarihinde yeniden başladı ve ayılar fiyatı destek hattına çekmeyi başardı.

Son birkaç günün keskin satışları, RSI’yi aşırı satım bölgesine doğru yönelmesine neden oldu. Bu durum satışın yakın vadede aşırıya kaçmış olabileceğini, bir rahatlama rallisi veya konsolidasyonun ufukta olabileceğini gösteriyor olabilir.

Kripto para biriminin fiyatı destek hattının dışına çıkarsa, ADA/USDT paritesi 0,36 ABD dolarına ve ardından 20 günlük EMA seviyesi olan 0,38 dolara yükselmesine sebep olabilir. Belirtilen seviyenin üzerinde bir kırılma, ayıların tutuşunu kaybedebileceğinin ilk işareti sayılabilir. Ayrıca kripto para biriminin fiyatı, destek çizgisinin altına düşerse satışlar daha da hızlanabilir ve parite 0,30 dolara düşebilir.

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