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Bitcoin Fiyat Tahmini 2040! 18 Yıllık Kripto Para Hedefi!

En büyük kripto para birimi 2040 yılında kaç doları görür? Kripto paraların fiyatı Bitcoin performansına bağlı ve hedefler şaşırtıcı.
16:50
27 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 16.540 dolardan alıcı buluyor. 2022 yılı Bitcoin ve diğerleri için zor geçti. Ancak eski kripto para yatırımcıları piyasaya uzun vadeli bakmayı tercih ediyor ve muhtemelen başarılarını da buna borçlular. 1 dolarlı seviyelerden Ethereum alan yatırımcılar bugün fiyatın 1.200 dolarlara düşmesini pek önemsemiyor veya benzer şeyi Bitcoin için de söyleyebiliriz. Yeterince uzun vadede bugüne kadar ikisinden zarar eden olmadı. Ancak bugün konumuz sadece Bitcoin.

Bitcoin Fiyat Tahmini 2040

18 yıl sonra kaç yaşında olacaksınız? Bitcoin henüz 18 yaşında değil ve bugünden 18 yıl sonrasına fiyat tahmininde bulunmak muhtemelen yanıltıcı olacaktır. Ancak Bitcoin eğer bugüne kadar gösterdiği performansı, döngüleri devam ettirirse en azından bu varsayımla bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bitcoin hiçbir yatırımcısını 3 yıl üst üste zarara sokmadı. Sorun şu ki bu yıl henüz birinci yılı tamamladık ve negatif seyir en az 1 yıl daha sürebilir. Önümüzdeki belirsizlikler, kaos ve daha fazlası.

PlanB Bitcoin Uzun vadeli grafiği

Telegaon’a göre BTC, 2040 yılına kadar ‘piyasa eğilimine bağlı olarak’ ortalama 553 bin dolarlık bir işlem fiyatına sahip olacak. Maksimum fiyat için tahminleri ise 618.000 dolar oldu. Telegaon ayrıca fiyatın tahminlerinin üzerinde artabileceğinin de altını çizdi. Bir Finder anketine göre, birçok kişinin HyperBitcoinization’ın 2040 yılına kadar gerçekleşeceğine inandığını belirtmekte fayda var. Hatta belki de 2035. Bu olaylar BTC’nin 2040 yılında nerede olacağını kesinlikle belirleyecektir. Bitcoin ne kadar fazla kullanıcıya ulaşırsa fiyat da o denli büyük olur.

Uzun Vadeli Bitcoin Hedefleri

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu tahminlerin hiçbiri nokta atışı hedefine ulaşmak zorunda değil. Dahası 2040 yılına gelmeden BTC’nin bu seviyelerin çok daha üzerine çıktığını veya tam tersini görebiliriz. Bitcoin madencileri fiyat %20 oranında düştüğü için artık zararına yakın (bir kısmı zararına) faaliyetlerini yürüyor. Gelecekte, önemli madencilik şirketleri borçlarını karşılamak için ellerindeki BTC’leri büyük miktarlarda satmak zorunda kalırsa işler daha da kötüleşebilir. BTC’nin son fiyat hareketini buna bir örnek olarak düşünebilirsiniz. FTX çöküşünden önce BTC 20.000 doların üzerinde alıcı buluyordu. Çöküşle birlikte gelen satışlara madenciler de eklenince durum daha da kötüleşti.

Analitik firması CoinMetrics’in CEO’su Tim Rice’a göre, daha geleneksel finans kurumları kripto para piyasasına girmeye başladı. Büyük bankalar yine de risklerini azaltmak için kripto para birimi endüstrisinin daha şeffaf bir şekilde düzenlenmesini bekliyor. Elon Musk ile yapılan Twitter anlaşması, Bitcoin’e yönelik genel olumlu hissiyatta önemli bir faktör olmuştur. Birçok kişi, kripto para birimlerine verdiği ateşli destek nedeniyle milyarderin platformda Bitcoin ve diğer dijital varlıkların kullanımını teşvik edeceğini varsayıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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