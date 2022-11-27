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Bitcoin bir süredir düşük volatiliteyle işlem görüyor ve hafta sonu düşen hacimlerle birlikte bu nispeten iyi bir durum. Önümüzdeki hafta yaşanacak önemli gelişmeler öncesinde yatırımcılar tedirginliği koruyor. Durum buyken aşılması gerekilen 2 önemli seviye var. Kısa vadede kripto para piyasalarını neler bekliyor?

Bitcoin (BTC) Fiyatı

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 16.570 dolardan alıcı buluyor. Kral kripto psikolojik 17.000 dolar seviyesindeki dirençle karşı karşıya. Geçtiğimiz iki haftada bu direnç bandı üzerinde kapanışlar göremedik. Bu bize daha geniş zaman diliminde BTC’nin düşüş eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor. Ayrıca son veriler bir grup yatırımcının birikime yeniden döndüğüne dair sinyaller gönderiyor. Borsa çıkışları BTC ve bazı altcoinler için ciddi anlamda arttı. Bu veri bize düşüşün yakında sona erebileceği umudunu aşılıyor.

Fiyat dibe yaklaşmış olsa da zamansal olarak beklenenden hızlı bir toparlanma olmayabilir. Aylar sürebilecek yatay seyir birçok altcoinin ciddi yaralar almasına neden olacaktır. Kritik destek seviyelerini kazanamayan altcoinler düşüş görünümünü sürdürüyor.

Bitcoin Fiyat Analizi

Geride bıraktığımız 26 günde Bitcoin son derece değişken bir seyir izledi. Ayın ilk 10 günü Bitcoin’in 21.500 dolara tırmandığı ve 15.500 dolara indiği geniş bir harekete ev sahipliği yaptı. Bu düşüşten bu yana, BTC 22 Kasım’da bu düşük seviyeleri bir kez daha ziyaret etti. Daha sonra, fiyat 16.500 doları korumak üzre sıçradı. Bitcoin boğaları birkaç kez 17.000 doları hedeflese de 16.800 dolar seviyesi onları sınırladı. RSI tekrar nötr 50’nin üzerine çıktı, ancak bu tek başına yükseliş anlamına gelmiyor. Fiyat hareketine dayanarak, BTC’nin güçlü bir düşük zaman dilimi eğilimine sahip olmadığı sonucuna varıldı. BTC simetrik bir üçgen formasyon (turuncu) içinde işlem görmüştü. Bu arada, CMF güçlü satış baskısını vurgulamak için -0,05’in altında kalıyor.

Şimdi BTC’nin ihtiyacı olan şey saatlik grafikte 16.700 ve 17.000 dolar üzerinde kapanışlar yapmaktır. Traderlar güçlü bir trend beklerken Açık Faiz nispeten yatay seyrediyor

Açık faiz 15.500 dolardan başlayan harekette iki haftadır sabit yani kısa vadeli traderlar oyuna dahil olmadan önce güçlü bir hareket bekliyor. Çift haneli kazan/kayıplarda yüz milyonlarca dolar kaybedildiğini düşünürsek pek mantıksız bir şey yaptıkları söylenemez. Önümüzdeki günlerde açık faiz (OI)’deki bir artış, her iki yönde de güçlü bir fiyat hareketine eşlik edebilir. Dolayısıyla, OI’deki artışla birlikte 17.000 doların üzerine çıkılması, dikkat edilmesi gereken bir yükseliş senaryosu olacaktır.