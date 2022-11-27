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Amerikan çok uluslu yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs, 2023 yılına dair önemli bir rapor yayımladı.

Goldman Sachs: S&P 500 Endeksi Düşecek!

Goldman Sachs, S&P 500 endeksinin önümüzdeki üç ayda %9 düşeceğini iddia etti. Fed’in sıkılaştırma politikasına dikkat çeken banka, toparlanmanın Mayıs’da ortaya çıkmayacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde Goldman Sachs, şirketin ekonomistleri ve stratejistlerinin tahminlerini kapsayan ve gelecek yılın “ekonomik büyümesi, işsizlik, faiz oranları ve hisse senetleri” gibi önemli konulara ışık tutan “2023 Raporunu” yayınladı. Bu Kritik raporda özellikle ABD hisse senetleri, ayı piyasaları, resesyon ve borsaya yönelik tahminler yer aldı. Ayrıca şirket, önümüzdeki günlerde piyasalara daha kapsamlı bir rapor sunacağı konusunda kamuoyuna güvence verdi.

Uzmanlar, 2023’ün nispeten 2022’den daha iyi geçeceğini belirtirken, önemli oranda kazançların olmayacağını da sözlerine ekledi. Goldman Sachs’a göre, S&P 500 Endeksi bu yıl %17’lik bir düşüş yaşadı. Banka geçen seneki raporunda bu karamsar tabloya dair uyarı yayınlamıştı. Bankanın baş ABD Hisse Senedi Stratejisti David Kostin, “sıfır kazanç büyümesinin borsada sıfır değer kazanmaya yol açacağını” söyledi. S&P 500, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki borsalarda en çok işlem gören 500 şirketin hisse senedi performansını gösteren borsa endeksidir. Goldman Sachs’ın stratejistleri, S&P Endeksi’nin önümüzdeki üç ayda %9 düşeceğini belirtti. Ayrıca, stratejistler, en iyi firmaların gelirinin GSYİH büyümesiyle orantılı olarak yaklaşık %4’e yükselebileceğini, ancak marjların muhtemelen küçüleceğini ve kazanç artışında daha az olasılık olduğunu belirttiler.

Bitcoin-Borsa Korelasyonu!

Kripto para piyasasında meydana gelen son düşüşler, birçok yatırımcıyı sarstı. Yüksek enflasyon endişesi ve faiz artırımlarına bir de niceliksel sıkılaştırma eklenince, yatırımcılar risk teşkil eden varlıklardan uzaklaşmaya başladı. Bu noktada, Bitcoin (BTC) ve hisse senetleri büyük darbe aldı. Fed, yaptığı açıklamalarda mevcut para politikasını devam ettireceğinin sinyallerini verirken yüksek enflasyonu en büyük tehdit olarak nitelendirdi. ABD’nin gündeminde ise resesyon riski var. Yavaşlayan ekonomik büyüme konusunda endişeler artarken, birçok kurum resesyon tehlikesini dile getirdi. Enerji fiyatları yüksek seyrederken, Rusya ve Batı arasındaki gerginlik giderek daha da derinleşiyor. Bu bağlamda, Bitcoin fiyatı daha da düşük seviyelere gerileyebilir.

Bitcoin, Nasdaq ve S&P 500 arasındaki korelasyonu gösteren grafiğe dikkat çeken FXStreet analistlerinden Giles Coghlan ilginç bir noktaya odaklanıyor. Bu korelasyonun neden bu kadar yüksek olduğunu açıklayan analist, BTC’nin artık küresel çapta hisse senetleri ile gruplandırıldığı gerçeğini ortaya koyuyor Dolayısıyla, makroekonomik koşullar teknoloji hisse sentlerini satmayu gerektirdiğinde, yatırımcı Bitcoin’lerini de satıyor. Birçok BTC yatırımcısının büyük balinalar olduğunu hatırlamakta fayda var. Bu nedenle, Golman Sach’ın 2023 raporu BTC için kötü haber.