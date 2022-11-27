Farklı görüşleri incelemek önemlidir. ABD'li yetişkinlerle yapılan anketin sonuçları bize farklı bir pencere sunuyor.

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Fiyatın yönüne tahmin oldukça geniş kapsamlı raporlar yayınlanıyor. Bunlardan biri yeni duyuruldu. Bitcoin için yatırımcıların genel beklentisi mevcut seviyesinden bir miktar daha düşeceği yönünde. Genesis etrafındaki FUD yatırımcıları tedirgin ediyor. Azalan risk iştahı ise BTC fiyatının dar bir aralıkta işlem görmeye başlamasını sağladı.

Kripto Para Tahmin

Morning Consult tarafından yeni yayınlanan bir ankete göre ABD’li yetişkinler kral kripto para biriminin önümüzdeki 6 ay içinde 11.500 dolara kadar düşebileceğini düşünüyor. Birçok analist benzer bir görüşü destekliyor. Capo gibi popüler isimler bu hedef için aralık sonuna kadar süre vermiş olsa da Bitcoin halen 16.500 doların üzerinde alıcı buluyor. Anket, ortalama bir Amerikalının FTX borsasının çöküşünün ardından Bitcoin’e karşı daha fazla düşüş eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor. Ekim ayında, aynı anketin sonucu 15.000 dolarlık taban fiyata işaret ediyordu. Yaşanan olaylar katılımcıların duygu durumunu etkilediği için enteresan sonuçlar çıkıyor. Aşağıdaki grafik dikkat çekici.

Farklı zamanlardaki sonuçlara göre yatırımcıların beklentilerinin nasıl değiştiğini bu grafikte daha net görebilirsiniz. ATH seviyesinden %76 düşen Bitcoin fiyatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Kripto Anket Sonuçları

Ankete katılanların içinde kripto paralara yatırım yapanlar da var. Bunların tahminleri ise ayrı bir şekilde gruplandırılıyor. Kripto yatırımı bulunan katılımcılar önümüzdeki 6 ay 17.500 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmesini bekliyor. Diğer önemli bir detay ise bazı popüler isimlerin tam tersini söylüyor. FTX çöküşüyle öldürücü bir yara alan Genesis’in kripto piyasalarının alışılmadık diplere gideceğini düşünen analistler korku ve paniği artırıyor. Ancak anket katılımcıları bundan 10 yıl sonra da Bitcoin ve altcoinlerin varlığını sürdüreceğine inanıyor.

Amerikalı katılımcıların %21 yaşanan büyük yıkımlara rağmen önümüzdeki ay kripto para almaya devam edeceğini söylüyor. Önceki ankete (Ekim) göre satın alacağını söyleyen yüzde de ufak bir düşüş var. Katılımcılardan kripto paralara yatırım yapanların önemli kısmı alımlarını uzun vadeli hedefleri doğrultusunda yapıyor.

ABD’li yetişkinlerin yaklaşık yarısı kripto para piyasalarının tıpkı geleneksel finans gibi katı biçimde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyor. Lehman Brothers olmasaydı bankacılık sisteminin bu denli güçlü düzenlemeleri olmayacaktır belki de kriptonun Lehman’ı LUNA ve FTX olur.