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Dikkat! Tecrübeli Analist ve Ünlü Platform Bitcoin’de Felaket Senaryosunu Açıkladı: Bu Seviye Geliyor!

Bitcoin, yatay yönde hareket etmeye devam ederken, analistlerin çoğu BTC fiyatındaki düşüşün derinleşebileceğini öngörüyor
14:00
27 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin, yatay yönde hareket etmeye devam ederken, analistlerin çoğu BTC fiyatındaki düşüşün derinleşebileceğini öngörüyor.

Decentrader: Bitcoin, Bu Seviyelere Düşebilir!

JPMorgan gibi kurumlar BTC’de 13.000 dolara işaret ederken, bazı analistler daha karamsar bir tablo çiziyor. Önde gelen bir analist Bitcoin’in mevcut ayı piyasasında hala 7.000 doların altına düşme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor. Ticaret platformu DecenTrader, bu hafta BTC dip seviyesine dair önemli bir rapor yayımladı.  Decentrader kurucu ortağı Filbfilb, BTC’nin potansiyel olarak 10.000 doların altına düşebileceğini tahmin ediyor. Rapor en en kötü senaryoda ise BTC’nin 6.500 dolara düiebileceğini ve burada çok sağlam bir destek seviyesinin bulunduğunu iddia etti. Uzman bu seviyenin 2018 ayı piyasasının ve Mart 2020 COVID-19 çöküşünün yaklaşık iki katı olduğunu belirterek, yatırımcıların “muhtemelen çantalarını yeniden doldurmaya başlayacağı seviye” olduğunu da sözlerine ekledi.

Filbfilb, mevcut koşullar altında “olasıl” olmasa da, FTX patlamasından kaynaklanan krizin ve yan etkilerinim   kapitülasyon olayını tetikleyebileceğini belirtti.  Uzmana göre, daha fazla netlik kazanana kadar, bu pek mümkün görünmüyor. Ancak piyasadaki satış baskısı riski devam ediyor. Daha önce bildirdiği gibi son olaylar göz önüne alındığında, BTC önceki tüm zamanların en yüksek seviyelerine kıyasla önceki ayı piyasalarına göre daha az değer kaybetti. Birçok analitik firması, önceki ayı piyasalarında BTC’nin daha fazla düştüğünü ortaya koyuyor.  Filbfilb, Bitcoin’in  felaket senaryosundan kaçınması için FTX krizinin daha fazla domino etkisi yaratmaması ve makroekonomik şartların düzelmesi gerektiğini savunuyor.

Önümüzdeki Kritik Katalizör!

Aynı zamanda veri kaynağı LookIntoBitcoin’in kurucusu olan Decentrader’ın kurucu ortağı Philip Swift, farklı veriler de paylaştı. Rapora göre en az 1 BTC içeren Bitcoin cüzdanlarının sayısı  ilk kez bir milyonu geçti. Swift, bunun FTX krizi nedeniyle borsadan BTC çekim işlemlerinin doğrudan bir sonucu olduğunu söyledi.

18 ay sonra gerçekleşecek olmasına rağmen, 2024’teki Bitcoin halving olayının da fiyatı etkilemesi bekleniyor.  Uzmana göre, halving BTC fiyatı üzerinde  olumlu etkilere sahip olacak. Uzmanlara göre, Fed’in para politikasından geri adım atması büyük önem teşkil ediyor. FTX krizi ise yeni kötü sürprizlee yol açabilir.

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