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2023 Bitcoin Hedefi! Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini 2025-2030!

Bitcoin 20.000 doların altında ancak o tarihinde hiç sürekli düşüş yaşamadı. Peki yükseliş başladığında fiyat nerede olacak?
11:29
27 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 5 Dakika

Kripto para piyasaları 2022 yılında alışık olduğundan daha sert bir kış yaşadı ve henüz güneş yüzünü göstermedi. Havanın bu denli karanlık olduğu dönemlerde ana akım medya kriptonun öldüğüne dair haberler yapmaya başlar. Yatırımcıların bir kısmı büyük zararlarla varlıklarını satar. Bu tarz gelişmeler genellikle düşüşlerin sona yaklaştığı dönemlerde görülüyor. Peki önümüzdeki 1,2 ve 7 yılda bizi neler bekliyor?

Bitcoin Yorum

Haftalık grafik güç göstermeye başladığı için Bitcoin “büyük bir boğa koşusunda” hisse senetlerini takip edebilir. Birçok analist, beklentinin aksine Bitcoin’in 12.000 dolara kadar düşüp daha ucuz fiyattan alım için bekleyen yatırımcılara fırsat tanınmayacağını düşünüyor. İlk teori makro analist Henrik Zeberg’den geliyor ve bir makro piyasa katalizörünü içeriyor.

Bitcoin Aylık Grafik

24 Kasım tarihinde yaptığı paylaşımda Bitcoin’in hala diğer riskli yatırımlara benzer şekilde davrandığını, ancak “altın gibi olmadığını” savundu. FTX skandalı BTC ve hisse senetleri arasındaki korelasyonu azaltmış olsa da geri döneceği fikrinden vazgeçmek için hala bir neden yok.

Diğer bir analist Alan Tardigrade, BTC/USD haftalık grafiğinin 20 haftalık yükseliş sapması göz önüne alındığında, büyük bir sürpriz yapabileceğini düşünüyor. Bloomberg’in emtia stratejisti Mike McGlone ise Fed’in faiz artırımlarının Bitcoin’i “çoğu varlıktan daha iyi performans göstermeye” zorlayacağını öngördü ve bu tahmin 3. çeyrekte doğru çıktı. Hisse senetleriyle karşılaştırıldığında daha iyi olduğu söylenebilir. McGlone yılın kalanında piyasada iyileşme bekliyor.

Bespoke Investment Group’tan Jake Gordon’a göre, bir volatilite göstergesi olan BitVol “çökmeye başladı” ve ilkbahardan bu yana en düşük seviyelerine yaklaştı. Endeks, basın saatine göre, mayıs ayında 111’in üzerindeyken 69’da seyrediyordu. Galaxy Digital‘in CEO’su Mike Novogratz’a göre, kasvetli eğilim iki ila altı ay daha devam edebilir. Fiat’a ihtiyaç duyan yatırımcıların çoğunun varlıklarını çoktan sattığını ve satıcıların ciddi şekilde tükendiğini iddia ediyor.

Geçtiğimiz sekiz yıl boyunca, farklı finans uzmanları sürekli olarak Bitcoin balonunun “yakında” patlayacağını öngördü. Ancak, Bitcoin yeterince uzun vadede istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

Bitcoin 2023 Fiyat Tahmini

Efsanevi analist Bill Miller Bitcoin fiyatının uzun vadede artmaya devam edeceğini düşünüyor. Bunun arkasındaki temel neden ise yıllık %2,5 oranında artan BTC dolaşım arzının onu benimseyen yeni yatırımcılardan daha yavaş olduğu gerçeğidir. Her yıl katlanarak artan Bitcoin yatırımcıları için dolaşıma giren yeterince BTC yok ve bu durum Bitcoin fiyatının uzun vadede artmaya devam etmesi gerektiğini gösteriyor.

Örneğin Bloomberg Intelligence tarafından talep ve benimseme eğrileri Bitcoin fiyatının bu gerekçeden ötürü 2025 yılında 100.000 dolara ulaşacağını söylüyor. Son birkaç yılda Bitcoin’e olan talebin ve benimsenmenin büyük bir kısmının bir değer deposu olarak ortaya çıkmasından kaynaklandığı iddia edilebilir. Aslında, pek çok kişi teknoloji için Bitcoin’e ilgi duyarken, diğer pek çok kişi de yatırımlarından iyi bir getiri elde etmek için Bitcoin’e ilgi duymaktadır.

Bitcoin 3 aylık ve 1 yıllık dönemde yatırımcılara %27 ve %41 kayıp yaşattı. En son düşüşü sayesinde, yatırım getirileri negatif oldu. Yine de dünyanın en büyük kripto para birimi için yükseliş döneminin altını çizen birkaç faktör var.

  • 0,1+ coin tutan Bitcoin adreslerinin sayısı bir ATH’ye ulaştı
  • BTC Kârdaki Arz Yüzdesi (7d MA) 1 ayın en yüksek seviyesi olan %60,513’e ulaştı.
  • aSOPR (7d MA) 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
  • IntoTheBlock’a göre, yatırımcıların %53’ü BTC’nin mevcut fiyatıyla karda.
  • 9 Eylül’de SEC’e sunduğu bir izahnamede, MicroStrategy 500 milyon dolarlık BTC almayı hedefliyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında önümüzdeki yıl BTC’nin yeniden 70.000 dolar tavan fiyatlı bir yükseliş yaşaması olası görünüyor.

Bitcoin Fiyat Tahmini 2025

Changelly’ye göre, Bitcoin’in ortalama işlem fiyatı 2025’te 124.508 dolara çıkacak. Fakat kral kripto paranın belirtildiği düzeyde yükseliş yaşamama olasılığı var. Bunu destekleyen bazı detaylar ise şunlar; ripto henüz küresel düzenleyici ve yasal rejimler tarafından aynı şekilde desteklenmiyor. CBDC’lerin birçok ülkede yavaş yavaş uygulanmaya başlamasıyla birlikte, kriptolara yönelik tutum da tam olarak olumlu değil.

Bitcoin’in ne kadar ileri gidebileceğini vurgulamak için teknolojinin büyümesini kullanmak da bir başka ilginç bakış açısı.  Örneğin Google örneğini ele alalım. Son zamanlarda yaşanan çalkantılara rağmen, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde katlanarak büyümesi bekleniyor. Geçmiş veriler bize Google ile Bitcoin’in el ele büyüdüğünü gösteriyor. Yani kripto paraların 2025 yılında mevcut konumundan daha iyi bir noktada olacağına dair birçok destekleyici veri var.

Bitcoin Fiyat Tahmini 2030

Yaklaşık 8 yıl sonra hayatta olup olmayacağınızın bile garantisi yok. Yani bugünden Bitcoin’e 2030 yılına dair bir hedef vermek başarılı bir sonuç doğurmayabilir. Ancak geçmiş veriler ve beklentiler ışığında başarı ihtimali zayıf bazı tahminlerde bulunabiliriz. Changelly’ye göre, BTC 2030 yılında yaklaşık 937 bin dolarla zirveye ulaşabilir ve kripto para birimi ortalama 798 bin dolardan işlem görebilir. Bu tahminleri yönlendiren nedir? Bunun birkaç nedeni var. Yeni başlayanlar için, çoğu kişi kripto paranın kıtlığının değeri konusunda iyimser. İkinci olarak, maksimalistler Bitcoin’e olan talebin sonsuz olduğu bir gelecek öngörüyor. Son olarak, Bitcoin’in benimsenmesinin yıllık %113 oranında artmasıyla birlikte, birçok kişi BTC fiyatının da aynı hızda artmasını bekliyor.

Parallax Digital’den Robert Breedlove’a göre, BTC 2031 yılına kadar 12,5 milyon dolara ulaşacak. Breedlove, kripto paranın Ekim 2021’e kadar 307 bin dolara ulaşacağını söylemişti. Dolayısıyla, bazılarının onu ciddiye almaması için iyi bir neden var.

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