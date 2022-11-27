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Önümüzdeki Haftanın 16 Kritik Gelişmesi! Kripto Paralara Dikkat!

Kripto para yatırımcılarının yakından izlemesi gereken 16 önemli gelişme var. Bunlardan bir kaçı çok daha kritik öneme sahip. Tek tek tarihleri ve detayları inceleyebilirsiniz.
09:57
27 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

28 Kasım, 4 Aralık haftasında kripto paralar için son derece önemli gelişmeler göreceğiz. Yatırımcılar hazırlıklı olmalı. Yaşanacak gelişmelere hazırlıklı olmak ve temeldeki gelişmeleri izlemek yatırımcılar büyük bir avantaj sağlıyor. Peki önümüzdeki hafta kripto paraları neler beklyor? Kritik gelişmeler ve beklentileri ele alıyoruz.

Kripto Paraları İlgilendiren Gelişmeler

Önümüzdeki hafta yatırımcılar için yoğun geçecek ve kasvetli Kasım ayının son günlerini yaşayacağız. Aşağıda yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli olayları, etkinlik ve gelişmeleri görüyorsunuz. Bu gelişmeler sırasında Bitcoin ve altcoinlerin daha yüksek volatilite görmesi olasıdır. Peki önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor?

Pazartesi

  • Fed William Konuşması 20:00
  • ECB Başkanı Lagarde Konuşması 17:00

Salı

  • ECB Üyelerinin Konuşması 11:10 ve 16:30
  • ABD Tüketici Güven Endeksi 18:00 (Tahmin 105,2 Önceki: 102,5)

Çarşamba

  • AB Enflasyon (Aylık) 13:00 (Tahmin %1,5)
  • ABD GSYİH (Çeyreklik) 16:30 (Tahmin 99,4 Milyar)
  • ABD JOLTS İş Olanakları 18:00 (Tahmin 10,3 Milyon)
  • ABD Askıdaki Konut Satışları 18:00 (Tahmin -10,7%
  • Fed Cook Konuşması 20:35
  • Fed Başkanı Powell Konuşması 21:30
  • Fed Bej Kitabı 22:00

Perşembe

  • ABD Yeni İşsizlik Başvuruları 16:30 (Tahmin 231.000)
  • Fed Bowman Konuşması 17:30

Cuma

  • ABD İşsizlik Oranı 16:30 (%3,6)
  • ABD Tarım Dışı İstihdam (Tahmin -30.000)

Kripto Paralarda Beklenti

Evet önümüzdeki günler yukarıda detaylarını aktardığımız gibi son derece yoğun. Fed Üyesi William, Pazartesi günü son işsizlik ve konut satışlarını ele alabilir. Buradan gelen veriler güzel olduğu için yapılacak açıklamaların kripto paraları biraz daha rahatlatması umuluyor. Yılda 8 defa yayınlanan Fed Bej Kitabı ABD ekonomisine dair beklenti ve güncel görünümün ele alındığı bir çalışmadır. Çarşamba günün bunun yanı sıra GSYİH, askıdaki konut satışları gibi önemli veriler açıklanacak. Ekonomideki soğuma için bu veriler oldukça önemli. Powell ise akşam 21:30’da Bej Kitap öncesinde ekonominin mevcut durumunu değerlendirecek.

İşsizlik başvuruları Perşembe ve Cuma işsizlik oranı geliyor. Bugünlerde kripto para yatırımcılarının ihtiyacı olan şey ekonomideki soğumanın devam etmesi. Fed böylece ayağını gazdan çekebilir. Tarım Dışı Enflasyon verisinin de beklenti aldı gelmesi gerekiyor. Dolar endeksi yazı hazırlandığı sırada 106’da bulunuyor.

Son olarak Genesis’in önümüzdeki hafta daha fazla olumsuzluğa sebep olmaması gerekiyor. Olası iflas kararı tüm piyasanın altüst olmasına neden olacaktır.

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