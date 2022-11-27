Günün ve haftanın yıldızı olan altcoinler. Kripto paralar pazar sabahına nasıl başladı?

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Büyük düşüşlerin yaşanmadığı kripto paraların yatay seyrettiği 27 Kasım Pazar sabahına uyandı. Bitcoin 16.500 doların üzerinde. Kripto paralar düne göre %0,05 artışla 841,5 milyar dolarlık kümülatif piyasa değerine sahip. ABD de şükran günü tatili nedeniyle birkaç gündür Bitcoin nispeten yatay seyrediyor. Önümüzdeki hafta ve özellikle aralık ayında bizi önemli gelişmeler bekliyor.

Kripto Paralar Son Durum

Bu sene kripto para piyasaları istikrarlı düşüşler yaşadığı için yatırımcılar büyük düşüşler görmediği pazar günlerini bile sever oldu. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 16.572 dolardan alıcı buluyor. Son 24 saatlik hacim ise oldukça düşük sadece 34 milyar dolarlık hacim görüldü. Bitcoin piyasa hakimiyeti %37,8 seviyesine geriledi. Altcoinler birkaç gündür çift haneli yükselişler görse de tamamı destek bölgelerini geri kazanabilmiş değil. Piyasadaki korku kritik destek seviyelerini dirence çevirme eğiliminde.

CoinMarketCap verilerine göre bugünlerde trend olan 3 kripto para sırasıyla CRV, SOL ve BTC oldu. Ethereum 1.200 doların üzerinde konumlanmaya devam ediyor. BNB piyasada pozitif ayrışan altcoinlerden biri ve haftalıkta %15 oranında artış yaşadı.

Günün Kripto Paraları

En büyük 100 kripto para arasında en fazla dikkat çeken ApeCoin (APE) oldu. Fiyatı son 24 saatte %16,8 oranında arttı ve 3,82 dolara ulaştı. LEO ise 4,16 dolardan alıcı buluyor güne %8’lik artışla devam ediyor. Son 7 günün en fazla kazanç getiren altcoini Huobi Token, fiyatı %58 oranında arttı. Sun’ın Poloniex ile Huobi borsasını birleştireceği iddiası Huobi tarafından reddedildi. Fiyat artışının arkasında Justin Sun’un FTX varlıklarının bir kısmına talip olduğunu duyurması yatıyor. LTC bu hafta %21 oranında arttı ve kritik 77 dolar seviyesinin üzerinde alıcı buluyor. MOB ve COCOS bugün Binance borsasında %50’nin üzerinde kazanç elde etti.

Popüler kripto para analisti Poppe’nin favori altcoini LINK dün nihayet 7 dolar seviyesini aştı. Bugün ise 7,17 dolardan alıcı buluyor. Haftalık kazançları %15’e çıkarken Poppe, Bitcoin’in olası ayı rallisiyle fiyatın yeniden 10 dolar sınırına dayanmasını bekliyor. ABD doları endeksi 106,02 bölgesinde ve bugün piyasanın büyük ölçüde yatay seyrine devam etmesi bekleniyor.