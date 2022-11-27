Dogecoin ile birlikte en gözde iki memecoin olarak kabul edilen Shiba Inu'da yaşananlar herkesi şaşkına çevirecekmiş gibi görünüyor.

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Bu hafta, balinalar büyük miktarlarda Shiba Inu transfer etmeye devam etti. Meme kriptoyu cüzdanlar arasında taşıyor, satıyor ve alıyorlar. Bu SHIB hareketleri arasında, Ethereum blok zincirindeki en büyük 100 balina, hafta sonu başlamadan hemen önce, iki gün içinde yaklaşık 2 milyon dolar değerinde SHIB satışı gerçekleştirdi.

Veriler Ne Söylüyor?

WhaleStats veri platformuna göre, şimdi bu coin’ler (ve biraz daha fazlası) yalnızca son 24 saat içinde geri alınarak cüzdanlarına geri döndü. Bu fon hareketleri, artan SHIB işlem hacminin bir sonucuydu. Bu haftanın başlarında, yüzde 7.449.053,83’lük şaşırtıcı bir artış gösterdi. Geçtiğimiz 24 saat içinde ise yükseliş sadece yüzde 102 oranında kaldı.

Balinalar 324 milyar SHIB’i geri satın aldı. WhaleStats tarafından sağlanan verilere göre, Ethereum balinaları şu anda SHIB’de 69.169.207 dolar tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Shiba ile ilgili açıklanan verilere göre, cüzdanlarda bulunan coin’lerin toplam değeri 66.326.515 dolardı. Böylece, toplam 323.974.082.073 meme coin olmak üzere 3 milyon dolara eşdeğer SHIB satın aldılar.

Şu anda SHIB, kripto varlıklarının yüzde 3,49’unu oluşturuyor. Bununla birlikte, ilk 100 balinanın 100 milyon dolardan fazla SHIB’e sahip olduğu Eylül ve Ekim aylarına kıyasla, şimdi 70 milyon dolardan daha azına sahipler.

Gözle Görülür Yükseliş Var

SHIB bu hafta yüzde 12,35 yükseldi. Geçtiğimiz hafta, daha kesin olmak gerekirse Salı gününden bu yana, DOGE’den sonra piyasa değerine göre en büyük ikinci meme token olan Shiba Inu, bugüne kadar genel olarak yüzde 12,35 artış gösterdi.

Fiyat bugün 0,00000830 dolardan 0,00000933 dolar seviyesine yükseldi. Ancak, şu ana kadar fiyat biraz düştü ve kripto para USDT’ye karşı Binance borsasında 0,00000925 dolardan işlem görüyor. SHIB’in aksine, rakip meme token DOGE son 24 saat içinde yüzde 15’in üzerinde artış gösterdi.

Bunun muhtemel nedeni, Twitter’ın taze patronu Elon Musk’ın bir paylaşımında, Twitter uygulamasının Android ve iOS uygulamaları için mağazalarla sorun yaşaması durumunda, yeni bir işletim sistemine sahip alternatif bir akıllı telefon piyasaya süreceğini belirtmesi olabilir.

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