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Bitcoin için kime sorduğunuza bağlı olarak, BTC fiyatının 16.000 dolar seviyesinde olduğu bir dipten alım fırsatı ya da gerçekleşmeyi bekleyen bir ayı piyasası kapitülasyonu yaşandığı söylenilebiliyor . Bitcoin, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolardan bu yana bir yıldan fazla bir süreyi düşüş trendinde geçirdi. BTC fiyat performansı yatırımcılara %77’ye varan kayıplar yaşattı, ancak BTC/USD gerçekten ne kadar düşebilir?

Yatırımcılar Hemfikir

Bitcoin traderları ve analistleri, 2022’nin en büyük kripto para biriminin en yeni ayı piyasasının yılı olduğu konusunda uzun süredir hemfikir. TradingView verilerine göre, BTC/USD paritesi yıla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 46.000 dolardan başladıktan sonra çok az rahatlama sağladı ve Kasım 2020’den bu yana görülmeyen seviyelere geri döndü.

Bu durum pariteyi tarihi ayı piyasası dip bölgesine yerleştirdi. En son zirveden bu yana maksimum %77 civarında değer kaybeden Bitcoin’in düşmek için çok az zamanı kalmış olabilir. Ancak bu sefer durum farklı olabilir.

CryptoBullet: Rahat Alım 16.000 Dolar Civarında

Tanınmış bir sosyal medya kullanıcısı olan CryptoBullet, 2022’nin başlarında ortaya attığı bir teoriye sadık kaldı ve bu teori tamamen belirli bir zincir içi metrikle ilgili oldu. CryptoBullet’e göre, yok edilen kümülatif değer günleri (CVDD), makro BTC fiyat diplerine ilişkin hala önemli bir içgörü sunuyor.

CVDD esasen bir kripto paranın yeni bir cüzdana taşındığında kaç gün biriktirdiğini sayar. Piyasanın genel yaşına bir oran olarak ifade edilir ve analiz kaynağı Woobull’un bir kalibrasyon faktörü olduğunu açıkladığı 6 milyona bölünür. Geçmişe bakıldığında, CVDD önemli bir çizgi görevi görmüştü ve eğer bu sefer de farklı değilse, BTC/USD alıcılara mümkün olan en iyi kar fırsatını veriyor olabilir.

Woobull’a göre CVDD şu anda 15.900 dolar civarında bulunuyor. CryptoBullet 26 Kasım’da Twitter takipçilerine “CVDD’den Bitcoin satın alırken kendimi rahat hissettiğini belirtti.

Daha aşağı gidebilir mi? Elbette düşebilir. Başka bir kripto şirketi iflas ederse ya da bunun gibi bir şey olursa $BTC CVDD’nin altına düşecektir, ancak çok fazla değil. Düşüş trendinin büyük kısmı sona erdi.

Filbfilb: En Kötü Senaryo 6.500 Dolar

Kripto piyasasındaki eski bir yüz, ayıların bu sefer ne kadar kötü bir durum yaratabileceğini sürekli olarak yeniden değerlendiriyor.

Decentrader’ın kurucu ortağı Filbfilb, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada makro koşulların kötüleşmesi halinde BTC/USD’nin yeni yıl civarında 10.000 doları görebileceğini söyledi. Ancak bu FTX fiyaskosundan önceydi ve ayı piyasası yangınına eklenen yeni olaylar onun yeniden düşünmesine neden oldu.

Filbfilb, kurucu ortağı Philip Swift ile birlikte gerçekleştirdiği bir canlı yayında, güçlü teklif desteği alanlarını potansiyel dipler olarak özetledi. Ancak bunlar çeşitlilik gösteriyor. Büyük bir teklif yığını spot fiyatın hemen altında yer alıyor ve 12.000-14.000 dolara odaklanıyor. Aynı zamanda, nihai destek 6.000 dolara kadar düşebilir.

Filbfilb ayrıca, daha fazla kripto iflası gibi bir siyah kuğu olayının üst destek alanında bir yükselişi tetikleyebileceğini ve bir sonraki 10.000 dolar veya daha düşük bir potansiyeli açabileceğini belirtti. Bununla birlikte, 6.000 dolar bölgesine bir düşüşün mevcut koşullar altında olası olmadığını sözlerine ekledi.

Birçok göz 14.000 Dolar Bölgesinde

Filbfilb’in borsa emir defterlerindeki teklif desteğinin üst bandı, artan sayıda yorumcu için popüler bir hedef. Piyasada bulunan analistlerin genel görüşüne göre, 14.000 dolar artık radarda önemli bir nokta ve bu civarda girişler şimdiden planlanıyor.

Bu alan aynı zamanda BTC/USD kayıplarını tüm zamanların en yüksek seviyelerine karşı önceki ayı piyasaları ile aynı çizgiye getirecek. Trader ve analist Rekt Capital, sadece bu değil, 13.900 doların haftalık zaman dilimlerinde önemli bir destek hattı oluşturduğunu ve 2020’nin ikinci yarısından bu yana test edilmediğini belirtiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.