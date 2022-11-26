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  •   Dünyaca Ünlü İsimden Kripto Paralar Ve Altın İçin Kehanet Niteliğinde Açıklama: İflaslar Artacak!

Dünyaca Ünlü İsimden Kripto Paralar Ve Altın İçin Kehanet Niteliğinde Açıklama: İflaslar Artacak!

Dünyaca ünlü bir isim kripto paralar için çok büyük tahminlerde bulundu ve bunun yanı sıra altın hakkında da ilginç açıklamalar yaptı.
20:00
26 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 kripto para piyasası sahnesi, devam eden düşüş koşullarının ortasında kısmen iflas eden birkaç kuruluşa dönüşen depresif fiyatlardan etkilendi. Bu doğrultuda, dünyaca ünlü bir şirket olan Metalla Royalty’nin direktörü E.B. Tucker, 26 Kasım’da Kitco News ile yaptığı röportajda, kripto varlıkları için yaklaşan olası daha büyük iflaslar konusunda uyardı.

Tucker’a göre, kripto endüstrisindeki iflaslar sektörün yok olacağı anlamına gelmiyor ve mevcut durumun esas olarak aşırı spekülasyondan kaynaklandığını belirtiyor.

İflaslar Şaşırtıcı Değil

Tucker, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Kripto ile ilişkili bu kuruluşların çoğu iflas edecek. Yani bu, kriptonun ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor; sadece spekülasyonun o kadar kontrolden çıktığı anlamına geliyor ki çok fazla umut, kaldıraç, bahis ve kumar oynanıyor. Durum çok şiddetli olacak.

Özellikle de FTX borsasının çöküşüyle birlikte kripto piyasasının yüksek profilli iflas vakalarıyla sarsıldığı bir dönemde yaptığı yorumlar dikkat çekici oldu. Gerçekten de FTX davası, diğer ilişkili şirketlerin olası iflasa bakmasıyla birlikte bir dalgalanma etkisi yarattı.

Bundan önce, kripto borç verme platformu Celsius Network, kullanıcı para çekme işlemlerini durdurduktan sonra iflas başvurusunda bulunmuştu. İlginç bir şekilde Tucker, bu tür olayların şaşırtıcı olmaması gerektiğini savundu.

Tucker sözlerine şu şekilde devam etti:

Olan her şey tam bir sürpriz gibi, ama sürpriz değil. Burada bir yeniden ayarlama söz konusu; eninde sonunda bir Fed madeni paranız olacak. Fed biz konuşurken dijital bir dolar ödeme sistemini test ediyor; bu ay bununla ilgili haberler çıktı.

Buna ek olarak, iflaslar, yüksek enflasyonun başını çektiği makroekonomik faktörlerin hüküm sürdüğü bir ortamda kripto para ayı piyasasının uzamasına kısmen katkıda bulundu. Enflasyonist ortam aynı zamanda olası bir resesyon korkusuna da yol açtı.

Altın 2023’te Yükselişe Geçecek

Mevcut koşullar altında Bitcoin (BTC), enflasyona karşı bir koruma sağlama ve altının yerine geçme beklentilerini karşılayamadı. Bitcoin’in 17,000 doların altında konsolide olmasıyla birlikte Tucker, altının yıl sonuna kadar muhtemelen yükseleceğini ve yeni zirveler elde edeceğini öngörüyor.

Tucker, altının 2023’ün başında büyük olasılıkla patlama yapabileceğini öngörerek, değerli metalin önceki yüksek seviyeleri tekrarlamak için potansiyel olarak 2.070 dolara ulaşacağını belirtti. Bununla birlikte, altının yılı iç karartıcı bir noktada bitireceğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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